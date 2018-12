Gadgeti postaju jedna od najvažnijih stvari u našim životima i bez njih jednostavno ne možemo. Mijenjaju čak i navike pušenja ambiciozno zamjenjujući dim klasičnih cigareta. Sve je više donedavnih okorjelih pušača koji cigarete mijenjaju novim gadgetima, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. U Velikoj Britaniji je 50 posto korisnika e-cigareta posve prestalo pušiti, dok je u Japanu kategorija grijača duhana, posebno uređaja glo, koji je posljednjih mjeseci sve popularniji i u Hrvatskoj, u velikom porastu.

Najvažnija razlika između gloanja i pušenja je to što tijekom gloanja nema gorenja duhana te se tako oslobađa znatno manje toksina u odnosu na dim cigarete. U procesu gorenja, naime, nastaje najveći broj štetnih tvari, dok glo zagrijava duhan na temperaturi do 240 stupnjeva Celzijevih. Ta je temperatura dovoljna da uređaj razvije paru obogaćenu nikotinom i aromom duhana, a dovoljno niska da ne razvije veliku količinu štetnih tvari. Sa starijom znanstvenicom iz BAT Sciencea Annette Darymple razgovarali smo o velikoj transformaciji duhanske industrije koja donosi inovacije poput uređaja glo, a koji imaju potencijal u potpunosti izmijeniti svijet pušača.

STIŽU MANJE ŠTETNI INOVATIVNI PROIZVODI

glo naznačuje budućnost, kaže Annette Darymple, koja će rezultirati promjenom proizvoda i cijelog duhanskog biznisa. “Velika ulaganja u tehnologiju omogućila su nam razvoj inovativnih proizvoda nove generacije koji imaju potencijal manje štetnosti. To znači veći izbor i potencijalno smanjeni rizik u odnosu na klasične duhanske proizvode za potrošače te potencijalne znatne uštede za nacionalne javnozdravstvene sustave. Svoju ulogu u transformaciji vidimo u osiguravanju većeg izbora potrošačima, stalnim inovacijama i smanjenju rizika”, objašnjava Annette i dodaje kako u BAT-u kontinuirano promatraju stavove korisnika i odlučuju koji su proizvodi najpogodniji za neko tržište.

SVE VIŠE ZNANSTVENIKA IZ DRUGIH INDUSTRIJA

“Kad sam počela raditi u BAT-u bili smo fokusirani na cigarete i na bazična istraživanja, sada je naš fokus na analizama i istraživanjima povezanih s korištenjem proizvoda s potencijalom smanjenja štete poput e-cigareta i uređaja koji zagrijavaju duhan bez sagorijevanja”, ističe Annette. Razvojem i promjenama industrije uvelike se, kaže, promijenio i BAT-ov centar za razvoj i istraživanje u Southamptonu u kojem radi oko 300 znanstvenika. U posljednjih nekoliko godina zaposlili su nekoliko stotina novih zaposlenika iz raznovrsnih industrija koje uopće nisu vezane s duhanskom. “Dolaze nam kolege iz odjela za istraživanje i razvoj velikih kompanija poput P&G-a, Unilevera, Dysona. Novi ljudi dodatno mijenjaju naš način razmišljanja o proizvodima i to je vrlo uzbudljivo”, objašnjava Annette.

A kako izgleda radni dan u znanstvenom centru jedne od najvećih duhanskih industrija na svijetu? “Kada imamo novi proizvod, jedan dio radnog vremena smo u laboratorijima gdje je cilj kroz razna istraživanja generirati podatke koji nam onda služe za objašnjavanje proizvoda. Primjerice, na istraživanju diskoloracije zuba mnogo smo vremena utrošili na razvoj istraživačkih metoda pa onda na seriju testiranja podataka koje smo dobili primjenom tih metoda kako bismo se uvjerili da su te metode pouzdane. Mnogo koristimo i vanjske kompanije specijalizirane za određena testiranja i metode.”

MANJE MRLJA NA ZUBIMA

Drugi dio posla odnosi se na prezentiranje podataka koje smo dobili istraživanjima pa pohodimo konferencije i predavanja. Ove sam godine prezentirala istraživanje diskoloracije zuba na stomatološkim konferencijama u SAD-u, Velikoj Britaniji i Japanu. Također sam predstavila naše in vitro toksikološke nalaze na konferencijama u SAD-u”, navodi Annette. Istraživanje i nalazi do kojih su došli u BAT-u pokazali su da duhanski proizvodi nove generacije uzrokuju mnogo manje mrlja na zubima u usporedbi s klasičnim cigaretama. Prvi su put u BAT-u znanstvenici istražili i usporedili utjecaj proizvoda nove generacije, odnosno e-cigareta i proizvoda koji zagrijavaju duhan te klasičnih cigareta na zubnu caklinu.

I dok cigaretni dim uzrokuje značajnu diskoloraciju zubne cakline, para koju proizvode e-cigarete i uređaji koji zagrijavaju duhan kao što je glo uzrokovali su tek minimalna obojenja. “Podaci dobiveni ovim istraživanjem jasno pokazuju da su e-cigarete i proizvodi koji griju duhan uzrokovali minimalnu diskoloraciju – što je odlična vijest za korisnike proizvoda nove generacije. Ipak, potrebno je provesti daljnja istraživanja kako bi se shvatio dugoročni učinak na obojenje zuba te oralno zdravlje jednom kada pušači u cijelosti prijeđu na konzumiranje tih proizvoda. A na tome upravo radimo”, objasnila je Darymple.

PEDESETERO LJUDI MJESECIMA TESTIRA PROIZVODE

Paljenjem cigarete nastaje šest do sedam tisuća raznih spojeva, uključujući mnogobrojne tvari koje uzrokuju rak, dok je kompleksnost pare koja nastaje korištenjem glo-a i e-cigareta mnogo manja. To se može i fizički vidjeti pomoću testa na vati jer ispuhivanjem dima cigareta na vati ostaje velika mrlja, dok je ispuhivanjem pare iz glo-a i e-cigareta taj trag zanemariv. “Na višoj razini istraživanja vidimo da cigarete uzrokuju snažnu reakciju na staničnoj razini, dok je ta reakcija korištenjem gloa i e-cigareta mnogo niža. Smanjeni su i biomarkeri koje gledamo u urinu korisnika, i to toliko da su praktično na razini nepušača”, kaže Annette.

Annette Darymple trenutačno priprema dva veća istraživanja: prvo o diskoloraciji kože, drugo o diskoloraciji materijala koji se koriste u interijerima ; zidova, tapeta i građevinskih materijala. Cilj je vidjeti razliku u utjecaju na okolinu pri korištenju klasičnih cigareta u odnosu na proizvode nove generacije.

U BAT-u mnogo truda ulažu u razvoj novih proizvoda, posebno u fazu istraživanja korisničkog iskustva.

“Moja uloga je testiranje proizvoda kada su razvijeni. U toj fazi tim od 50 ljudi mjesecima testira proizvode raznim metodama te uspoređuje s referentnom cigaretom, kako bi utvrdili imaju li potencijal smanjenja štete i na koji način točno utječu na korisnike. Dio testiranja radimo kako bismo bolje razumjeli korisnika i njegove navike korištenja. Potom testiramo proizvod kroz klinička istraživanja poput onih koje provode u farmaceutskim kompanijama pri testiranju učinkovitosti novih lijekova”, govori Annette i objašnjava kako razvoj proizvoda nove generacije sa sobom nosi i razvoj raznih novih tehnologija.

UMJETNA USTA ZA ISTRAŽIVANJE DISKOLORACIJE ZUBA

Za istraživanje diskoloracije zuba osmislili su posebnu komoru u kojoj se zadržava para nastala korištenjem uređaja nove generacije. “Mi razumijemo kako cigarete i proizvodi nove tehnologije ulaze i izlaze iz komore, pa smo ovo na neki način koristili kao umjetna usta. Odabrali smo 200 udisaja dnevno za eksperiment, s obzirom na to da je to brojka koja replicira pušenje jedne kutije cigareta dnevno. Kombiniranjem postojećih metoda zapravo smo ih nadogradili i dobili jednostavnu metodu koju možemo izvesti s tehnologijom koju smo prije razvili”, navela je Annette.

TEMPO PROMJENA SVE BRŽI

Proizvodi nove generacije, objašnjava ona, danas nose tek oko pet posto prihoda BAT-a, no u njima je veliki potencijal zbog čega investiraju vrlo mnogo u razvoj – do 2030. BAT želi da nose 30 posto ukupnih prihoda, a do 2050. čak 50 posto ukupnih prihoda. “Ovo je vrlo uzbudljivo vrijeme za našu industriju. Razvijamo nove proizvode s potencijalom smanjene štetnosti, kontinuirano o svojim istraživanjima razgovaramo s regulatorima, liječnicima, znanstvenicima, stručnjacima za javno zdravlje. Iznimno nam je važno imati čvrste podatke koji pokazuju kvalitetu i javnozdravstveni potencijal naših proizvoda. Tempo promjena sve je brži. Novi proizvodi se razvijaju sve brže, želimo predvoditi promjene na tržištu, a to zahtijeva i razvoj sve boljih proizvoda, ali i realizaciju istraživanja koja dokazuju njihov potencijal smanjenja štete za korisnike”, zaključuje nam ova znanstvenica koja posljednjih 12 godina radi u odjelu istraživanja i razvoja BAT-a u Southamptonu.