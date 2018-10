Facebook je podijelio neke nove vijesti o onom ogromnom hakerskom napadu prije dva tjedna, kada su pretpostavili da su mogli biti kompromitirani podaci 50 milijuna korisnika. Danas su objavili da je napadom bilo zahvaćeno 30 milijuna accounta.

Objavili su također da će u sljedećih nekoliko dana informirati ljude ako su bili hakirani, prikazivanjem obavijesti iznad njihovog news feeda. Trenutno, ljudi mogu i sami provjeriti jesu li bili hakirani, otvaranjem centra za pomoć unutar postavki. Neki hrvatski korisnici Facebooka s kojima smo danas razgovarali, još su jutros dobili obavijest kako su hakeri došli do njihovog broja telefona i mail adrese.

now the negative: if you've been affected by this attack, this is the wealth of personal information they've accessed.

the below screen is for my personal account, which was affected. thanks Facebook! pic.twitter.com/aa7jaEepro

