Facebook vas cijeli dan zeza i briše objave bez veze? Nije problem u vama, bug je u cijeloj Europi

Korisnici diljem Europe danas su imali problema s objavljivanjem na Facebooku. Mnogi se od jutra žale kako im postovi, svega nekoliko minuta nakon objave, naprosto nestaju.

Ovaj problem pogađa samo određene Facebook stranice i postove, bez nekog predvidljivog uzorka, izvještavaju strani mediji, poput Independenta.

I naš Telesport je imao problem

Problem je očito došao i do Hrvatske, s obzirom na to da smo ga mi osjetili još jutros. Objave s Facebook stranice našeg sportskog kanala, Telesporta, počele su nestajati nekoliko minuta nakon što bismo ih postavili, iako su profili svih drugih medija u grupaciji posve OK.

Iz Facebooka se još nisu oglasili, premda im nemali broj korisnika satima prijavljuje bug.