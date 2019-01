Google kaže da će nakon novih EU zakona o autorskim pravima pretraga vijesti izgledati ovako

Prošloga rujna, Europski parlament izglasao je polemičnu Direktivu o autorskim pravima, zakon kojem je cilj osvježiti pravila o autorskim pravima za internetsko doba, no kritičari tu direktivu opisuju kao pravila koja će uništiti internet. Uoči završavanja odrednica te direktive, Google je izdao neobično upozorenje oko toga koliku štetu bi ti novi zakoni napravili, objavljivanjem toga kako izgledali rezultati tražilice kada zakon stupi na snagu. Screenshotove su podijelili s portalom Search Engine Land.

Google je ustvari objavio sliku prazne stranice za rezultate pretrage najnovijih vijesti. Jedna od kontroverznijih stavki direktive, Članak 11, daje izdavačima pravo naplaćivanja licenci za prikazivanje isječaka sa svojih vijesti. Google taj zakon tumači na dva načina, ili će se početi naplaćivati licence, ili se neće uopće prikazivati isječci. U ovim testnim screenshotovima, Google je demonstrirao kako bi izgledao internet kada se ne bi plaćale licence za isječka.

This is what Google search will look like after EU copyright law

Google shared a sample image of how the new Copyright law will affect its search. Google has issued a warning about the damage the directive might do in an unusual format: an empty search results page.#GoogleAlerts pic.twitter.com/Bo1ig7tZ66

— KNineVOX (@KNineVox) January 18, 2019