Instagram je lansirao platformu za dulje videe. Igram se cijelo jutro da vam mogu opisati kakva je

Instagram je danas uveo IGTV, novu funkciju s kojom se mogu gledati vertikalni videi u trajanju do 60 minuta. Nova funkcija dostupna je na Android i iOS platformi, no još uvijek je nema na Instagramovoj internetskoj stranici ni u aplikaciji na Microsoftovom Storeu.

Cilj IGTV-a je korisnicima ponuditi još jedan medij na kojem mogu pratiti sadržaj najdražih celebrityja i, naravno, prijatelja iz stvarnog života. Trenutno, sadržaj može uploadati bilo tko, osim novoregistriranih korisničkih računa. U službenim priopćenjima nije definirano koliko pratitelja treba imati da biste mogli koristiti novu funkciju, no očito nisu previše restriktivni – ja ih imam pedesetak i uspio sam.

Odvojena aplikacija za IGTV baš i nema nekog smisla

IGTV je dostupan iz glavne Instagram aplikacije, a njegova tipka se nalazi pri vrhu, uz ikonicu za ulazak u poruke. Postoji i odvojena IGTV aplikacija, koja baš i nema previše smisla. Njome se samo dolazi direktno na pregled tih videa, koji su također dostupni iz glavne aplikacije. Na Androidu IGTV aplikacija zauzima tridesetak megabajta, koji bi možda mogli biti bolje utrošeni na nešto drugo. Primjerice na stotinu selfija u istoj pozi.

Gledanje videa uvelike podsjeća na pregledavanja Instagram Storiesa. Povlačenjem prsta ulijevo, otvara se sljedeći video, a povlačenjem prema desno, vraća se na prošli. Na dnu je, kao primjerice kod Facebook videa, postavljena tipka za otvaranje komentara, na kojem korisnici mogu uživo pisati što misle. Komentari se pak slažu po popularnosti komentara, odnosno po tome koliko ga ljudi komentiraju i lajkaju. Dakle, nije slučaj kao s Instagram Liveom gdje se komentari prikazuju u realnom vremenu u kojem su objavljeni.

Kanali su rudimentarniji u odnosu na YouTube

IGTV, poput Youtubea, ima kanale. Kanali su ustvari samo zasebni prikaz tih duljih vertikalnih filmića osoba i stranica koje pratite. Pokušao sam napraviti i svoj kanal na Instagramu, no u prvih par pokušaja, aplikacija bi se samo zamrznula i nakon par sekundi zatvorila. Međutim, ostao sam uporan, pa sam iz petog pokušaja uspio.

Neke personalizacije kanala, poput davanja opisa ili nekog drugog imena trenutno nema, već se te informacije povlače s Instagram profila. Dakle, kanali su nešto rudimentarniji u odnosu na YouTube. Do kanala nekog računa se ne može doći samo ulaskom u IGTV, već se i na pregledu profila nalazi nova IGTV tipka, pored istaknutih Storiesa.

Iako je najavljeno da će se moći uploadati videi duljine do 60 minuta, aplikacija mi je ponudila uploadanje videa duljine između 15 sekundi i deset minuta. Pretpostavljam da se radi o nekoj limitaciji s obzirom na to da imam skromniji Instagram račun, s manje od stotinjak pratitelja i još manje objava. Neki veći računi, poput National Geographica koji je uploadao video od 47 minuta, očito nemaju to ograničenje.

Za sada još uvijek nema reklama

Trenutno, na IGTV nema reklama, no Instagramov CEO Kevin Systrom na prezentaciji je natuknuo kako je IGTV “očito sasvim razumno mjesto za reklame”. Objasnio je kako snimanje takvih duljih videa zahtijeva mnogo više vremena, stoga im žele s vremenom omogućiti način na koji svoje utrošeno vrijeme mogu monetizirati. Instagram neće nikome unaprijed plaćati novac za stvaranje IGTV videa, kao što je Facebook pokušao sa svojom Facebook Watch platformom.

Systrom se na prezentaciji također pohvalilo da su nedavno službeno prešli milijardu korisnika, stoga će IGTV vjerojatno biti popularna platforma ne samo za one koji žele zaraditi, već i za one koji žele proširiti svoju publiku. Trenutno još uvijek nema najavljene opcije za monetizaciju, no očekuje se da će se uvesti neki oblik dijeljenja zarade od prikaza reklama. No naravno, kao što je slučaj i sad drugim video platformama, uspjeh će ovisiti isključivo o sadržaju koji se na njoj nalazi.