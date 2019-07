McDonalds je najavio da od danas u Zagrebu dostavlja hranu. Pokušavali smo naručiti, nismo uspjeli

Kako ste već vjerojatno čuli, hrvatski McDonald’s danas je počeo s dostavom. Dostavljaju u suradnji sa servisom Glovo, a usluga će u početku biti dostupna samo u Zagrebu, s najavljenim širenjem na ostatak zemlje. Zasad dostavljaju samo iz restorana u Pothodniku kod Glavnog kolodvora, no kako kaže šef hrvatskog McDonald’sa, Pavel Pavliček, ubrzo će se uključiti i McDonald’s Vrapče te Kvaternikov trg.

Time bi trebali pokriti veći dio Zagreba, a negdje do jeseni uključit će i ostale restorane u Zagrebu. U prvoj polovici sljedeće godine, usluga bi trebala biti dostupna i u ostalim gradovima. Glovo im možda neće biti jedini partner, s obzirom na to da u drugim zemljama surađuju s Woltom, a Pauza.hr sa svojom dostavnom službom također se čini kao potencijalan kandidat.

Tužno iznenađenje na McDonald’sovim stranicama

S prvim pokušajima dostave smo, jako nadobudno, počeli odmah u 9. Previdjeli smo činjenicu da dostava iz McDonald’sa počinje u 11, a završava u 23. Nekoliko minuta nakon 10, u aplikaciji Glova pojavio nam se novi kružić, u kojem se nalazio izbornik za naručivanje iz McDonald’sa. Bio je zasivljen jer dostava još nije otvorena.

Došlo je 11, pa smo odmah pokušali naručiti dostavu do naše redakcije. No, na naše razočaranje, ikonica McDonald’sa nije nikako prestajala biti zasivljena. Nakon pola sata nam je ipak bilo dosta čekanja, pa smo otišli na McDonald’sove službene stranice u potrazi za odgovorom. Tamo nas je, dočekalo malo tužno iznenađenje.

Otišli smo na parking unutar dostavne zone

Naime, na tim stranicama, nalazi se i karta zone u koju dostavljaju. Da budemo sasvim iskreni, nije nam uopće palo napamet da nam iz McDonald’sa Pothodnik ne bi dostavili hranu do Pavletićeve, koja je od tamo udaljena manje od dva kilometra. Pješice do tamo ima oko 20, a biciklom ispod 10 minuta. Potpuno razočarani činjenicom da smo samo kakvih 150 metara udaljeni od zone dostave, odlučili smo stvar preuzeti u svoje ruke, sjesti u auto i otići do obližnje Brozove ulice koja je u zoni dostave.

Kolega Tomislav i ja tamo smo pokušali ponovno naručiti hranu. Što god smo pokušavali, nije nam uspijevalo. Pokušali smo par puta s Android mobitela, bez uspjeha, pa smo također pokušali i s iPhonea. U oba slučaja, dobivali bismo identičnu poruku. “Joj! Primijetili smo neke nepravilnosti na tvom računu. Obrati se korisničkoj podršci kako bi riješio ovaj problem”, stajalo je u obavijesti.

Otišli smo na drugu lokaciju

Pokušali smo se obratiti korisničkoj podršci iz aplikacije, no tu smo došli do još jednog problema. Kada bismo pokušali ući u odjeljak za pomoć, tamo nam ne bi nudio da kontaktiramo korisničku podršku, već da samo pregledavamo niz često postavljanih pitanja. Naime, kako bi se došlo do korisničke podrške, prvo se treba napraviti narudžba, što mi nismo mogli. Pokušali smo i s dvije vrste kartica, MasterCardom i Visom, no nismo imali sreće.

Ponovno razočarani, nismo htjeli odustati. Tomislav i ja zaključili smo da je možda problem u tome što smo preblizu ruba dostavne zone, pa da je zona samo krivo ucrtana na karti. Skočili smo autom nekoliko ulica dublje u dostavnu zonu, na parkiralište u Koturaškoj ulici. Tamo smo se suočili s istim problemom. Narudžbu smo pokušali unijeti dva puta na iPhoneu i dva puta na Androidu, no bez uspjeha. Tomislavov korisnički račun je stvoren jutros, dok je moj star nekoliko mjeseci. Stoga, zaista nam nije jasno što je pošlo po zlu.

Ipak možemo naručiti, ali ne preko McDonald’s odjeljka aplikacije

U međuvremenu, kolega Davor naručio je hranu iz McDonald’sa u svoj stan, parsto metara udaljen od restorana u Pothodniku, i sve je prošlo OK. S obzirom na to da, kako smo rekli, nismo uspijevali dobiti korisničku službu, ne znamo zašto je on uspio, a mi ne.

Važno je napomenuti da servis Glovo, kao što vjerojatno znate, dostavlja gotovo bilo što s bilo koje adrese. U njihovoj aplikaciji treba samo napisati gdje želite da dostavljač ode i što da vam uzme, pa tako možete naručiti i hranu iz McDonaldsa. No, to ste mogli napraviti i prije nekoliko mjeseci, kada se Glovo prvi put pojavio, puno prije nego je predstavljena specijalizirana usluga za McDonald’s o kojoj od jučer pišu gotovo svi mediji.

Za hranu smo se na koncu pobrinuli sami

No mi danas više nismo koristili Glovo, a s obzirom na to da smo se baš nabrijali na McDonald’s i da smo gotovo dva sata izgubili na njegovo neuspješno naručivanje, nismo htjeli si uskratiti užitak fast fooda. Autom smo produljili u McDonald’s na Krugama, prošli kroz DriveIn i kolegama u redakciju donijeli hrpu hrane.

Budući da su iz McDonald’sa najavili da će se dostavne zone proširiti uključenjem drugih restorana, pretpostavljamo da će i kroz neko vrijeme Pavletićeva ulica biti obuhvaćena. Nadamo se samo da nam hranu tada neće dostavljati iz dalekog Vrapča ili s Rudeša, već da ipak ići iz relativno nam obližnjeg McDonald’sa u Pothodniku. Što se tiče korisničkog računa, nadamo se da će problemi nestati s vremenom ili kada nam na naše poruke odgovore sa službenog profila Glova na Facebooku.