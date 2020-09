Najveći investitori koji su u posljednjih nekoliko godina odlučili napustiti ili zaobići Hrvatsku

Duhanska multinacionalna kompanija British American Tobacco (BAT), ujedno jedan od najvećih investitora u Hrvatskoj, razmatra odlazak iz Hrvatske. O BAT-ovom odlasku priča se već mjesecima, praktički od ožujka ove godine. Ta britansko-američka kompanija je prije otprilike pet godina od Adrisa kupila Tvornicu duhana Rovinj, a uz tvornicu Kanfanaru, koja je ujedno jedna od najmodernijih u regiji, imaju i tvornicu za preradu duhana u Virovitici. Ove godine istječe moratorij od pet godina na gašenje tvornice, koji su Adris i BAT dogovorili prilikom preuzimanja.

BAT u Hrvatskoj time direktno zapošljava oko 1600 radnika, dok se uz njih indirektno veže i 400 kooperanata, među kojima su uzgajivači duhana iz Podravine. Samim time, odlazak BAT-a iz Hrvatske bio bi golem udarac za Hrvatsku ekonomiju, što bi negativno utjecalo na ekonomski rast, a i time na pad zaposlenosti. Kao razloge za odlazak, premda se iz BAT-a nisu službeno očitovali, poznavatelji prilika u sektoru navode nepredvidivost poslovanja u Hrvatskoj, te nepravedan sustav oporezivanja duhanskih proizvoda.

U razgovoru za Telegram, ekonomist Vuk Vuković komentirao je ove najave. “Zbog političkih odluka i neefikasnog poreznog sustava oni su prisiljeni razmišljati o zatvaranju, a s obzirom na dosadašnja ulaganja to sigurno nije laka odluka. Ako smo već uspjeli privući investitora, što nama inače ide dosta teško, onda ga nema smisla ovakvim potezima otjerati. Nije to pitaje samo BAT-a, nego i svih ostalih investitora kojima se šalje loša poruka”, rekao je Vuković.

Nakon što se probila vijest o BAT-ovom mogućem odlasku iz Hrvatske, izvukli smo koje su druge velike kompanije napustile Hrvatsku, ali i o kojima se pričalo da će doći, pa su na koncu odustali.

1. Meggle

Tvrtka Meggle je sredinom srpnja objavila da definitivno do kraja godine gasi proizvodnju u Osijeku, zbog čega će otkaz dobiti oko 160 radnika. Kako su tada objavili, iz kompanije su rekli da restrukturiraju svoje poslovanje u Hrvatskoj, te da će od početka sljedeće godine poslovati kroz novi poslovni model. Kao razlog gašenja pogona u Osijeku navodili su se dugogodišnji poslovni izazovi i niz kriza koje su imale negativan utjecaj na poslovanje. Među njima su kriza aflatoksina, ali i kriza Agrokora i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa. Svi ti problemi uzrokovali su im pad prodaje od čak 40 posto.

Iz kompanije su pojasnili da su odluku o gašenju proizvodnje odgađali nekoliko puta u posljednjih nekoliko godina, u nadi da će se okolnosti poslovanja u Hrvatskoj poboljšati. No, sasvim očito, situacija se nije poboljšala. U Hrvatsku su, kažu, u posljednjih 15 godina uložili preko 130 milijuna kuna. Meggle je, ističu poznavatelji mljekarske industrije, imao problema i s pronalaskom sirovine na našem tržištu, pa su ustvari dobar dio sirovina i uvozili.

2. Bricostore

Francuski trgovački lanac specijaliziran za uređenje vrta i doma, 30. lipnja 2013. godine definitivno je otišao iz Hrvatske. Tog dana, zatvorili su i sva tri svoja trgovačka centra, onaj u zagrebačkim Sesvetama, u Puli i Kaštel Sućurcu.

Bricostore je u Hrvatskoj poslovao od 2004. godine, a svoj prvi prodajni centar otvorili su u Kaštel Sućurcu. Potom su tri godine kasnije otvorili centar u Puli, a nakon pet godina administrativnih poteškoća, 2012. godine otvorili su svoj najveći centar u Sesvetama. Tamo je radilo stotinjak djelatnika, a u cijeloj Hrvatskoj zapošljavali su oko 300 ljudi. U Hrvatsku su, pisao je tada Poslovni dnevnik, uložili oko 463 milijuna kuna.

3. OBI

Jedan od vodećih prodajnih lanaca za gradnju i dom, njemački OBI, 2014. godine napustio je Hrvatsku nakon sedam godina na tržištu. OBI je u Hrvatskoj imao prodajne centre u Slavonskom Brodu, Sisku i Varaždinu, a zapošljavao je 190 ljudi. Premda su postajali veliki planovi za ekspanziju po Hrvatskoj, OBI je na kraju spao samo na svoju trgovinu u Slavonskom Brodu, budući da su 2013. godine zatvorili centre u Varaždinu i Sisku.

4. Four Seasons

Prestižni hotelski brend Four Seasons, jedan od najluksuznijih za koji se do sada spominjalo da dolazi u Hrvatsku, navodno bi trebao upravljati novim luksuznim hotelskim kompleksom u Kuparima kraj Dubrovnika. No, o dolasku Four Seasonsa pisalo se još prije pet ili šest godina, kada se probila vijest da će otvoriti novi hotel na Hvaru. Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa oko zemljišta, taj projekt nije nikada počeo, a kako piše Kult Plave Kamenice, i dalje je na čekanju.

Iz kompanije su još u travnju 2017. godine najavljivali početku gradnje do kraja godine, a završetak izgradnje se očekivao do 2019. godine. Slično su tvrdili i 2016. godine.

5. Starbucks

Dolazak Starbucksa u Hrvatsku je vijest koja isplovi na površinu svakih par godina. Vijest o dolasku u Hrvatsku ponovno se aktualizirala u veljači 2019. godine, kada je najavljeno da Starbucks dolazi u Srbiju. Kao moguća lokacija navodio se zagrebački Centar Cvjetni, koji je od Tomislava Horvatinčića preuzela grupacija Supernova.

No, krajem veljače 2019., iz Starbucksa su još jednom potvrdili da ne dolaze u Hrvatsku. “Trenutačno nemamo planove za otvaranje Starbucksa u Hrvatskoj”, kratko su odgovorili raznim medijima. O dolasku Starbucksa se pisalo i prije desetak godina, kada se špekuliralo o otvaranju poslovnice u zagrebačkom Arena Centru. Nakon analize tržišta, iz kompanije su zaključili da im se to jednostavno ne isplati. Tada su pojasnili da je razlog ekonomska kriza u Hrvatskoj, neuspjeh konkurenta Costa Coffee, kao i navika Hrvata da se u kafiću sjedi dugo, uz polagano ispijanje kave.

6. LetGo

Popularni internetski oglasnik LetGo u Hrvatsku je stigao početkom 2017. godine, a činilo se da mu Hrvatsko tržište odgovara. Postajao je sve popularniji, zbog čega smo ga i testirali, no nakon gotovo dvije godine, u ožujku 2019., naprasno je objavljeno da odlazi s našeg tržišta. Uz Hrvatsku, LetGo je tada napustio i Sloveniju te Češku, a korisnicima se tada počela javljati jednostavna poruka da više ne prihvaćaju nove oglase, te da napuštaju tržište.

Kako je pisao portal ICT Business, LetGo je u 2018. godini imao sjajne rezultate. Imali su preko 350 tisuća aktivnih korisnika, a na platformi je poslano preko 10,5 milijuna poruka. Počeli su i širiti kategorije, a za 2019. godinu su imali velike planove o unaprjeđenju usluga. Razlog odlaska s Hrvatskog tržišta nije naveden, no češki mediji pisali su o strahu dioničara zbog prebrzog širenja aplikacije.

7. Alibaba

O dolasku kineskog tehnološkog diva Alibabe, pričalo se intenzivno 2017. godine. Kompanija je razmatrala dolazak u Zadar, gdje su bili zainteresirani za gradnju distribucijskog centra za cijelu Europu. Zadar im se činio kao dobra lokacija zbog dobre povezanosti, odnosno, zbog zračne luke i pomorske luke, te željeznice.

Osim distributivnog centra, razmatrala se i gradnja filmskog studija, koji bi bio prvi Alibabin filmski studio u Europi. No, od tih najava, nije nastalo ništa. Umjesto Zadra, Alibaba se na koncu odlučio za belgijski grad Liege, koji se nalazi nedaleko od njemačke i luksemburške granice.