Nanobitova igra My Story je rasturila i ušla među top 10 u Britaniji. Kratko smo popričali s njima

CEO Nanobita Alan Sumina jutros je na Facebooku objavio vijest o golemom uspjehu svoje kompanije, nakon čega smo ga odlučili nazvati i saznati detalje. Njihova nova igra My Story: Choose Your Own Path upravo je ušla među top 10 najpopularnijih iOS igara na tržištu Velike Britanije. Trenutno se igra, prema podacima App Annie, kreće oko osmog mjesta, što je najveći uspjeh za Nanobit u posljednjih desetak godina.

Osim činjenice da se trenutno nalazi na osmom mjestu u Velikoj Britaniji, igra je po zaradi trenutačno oko tridesetog mjesta, što Sumina smatra izvanrednim rezultatom. Većina zaposlenih Nanobita je sada posvećena ovoj igri, a očekuju da će njome značajnije podići prihode firme.

Priče su nelinearne, pa su stoga zanimljivije

Igra se temelji na interaktivnim pričama u kojima korisnik može odabrati svoj smjer odvijanja radnje. Nanobit je na izradi priča surađivao s piscima iz SAD-a, među kojima je popularan serijal Dear Mona, oko koje će Nanobit razvijati cijelu franšizu. Zanimljivo je što aplikacija pomoću naprednih algoritama targetira (cilja) sadržaj koji bi korisnike potencijalno mogao zanimati.

U praksi, aplikacija će igračima, poput Netflixa nuditi sadržaj koji bi im se mogao svidjeti temeljem prošlih knjiga koje su pročitali, odnosno odigrali. Stoga ako se igračima svidio jedan tip knjige poput krimića, automatski će im preporučiti nove krimi knjige kako budu izlazile. “Iako je igra namijenjena za mlađu populaciju i tinejdžere, igra ima mnogo korisnika i u kategoriji iznad 35 godina”, rekao nam je Sumina.

Priče pišu popularni pisci

Kao jedna od inspiracija za igru poslužile su im knjige u kojima je čitatelj mogao odabrati neki tok radnje, pa prelistati na neku stranicu u sasvim drugom dijelu knjige. My Story je relativno sličan, no dodana je doza interaktivnosti, a svaki postupak igrača utječe na tok radnje, zbog čega je igra iznimno nelinearna. Nanobit je ranije imao igru Hollywood Story na sličnom principu temeljenom na pričama, no ona je imala linearnu radnju. “Uvidjeli smo da korisnici veoma dobro reagiraju na priče općenito u igrama, pogotovo kada mogu imati veći izbor i promijeniti tijek radnje”, kaže Sumina.

“Krenuli smo pisati priče, koje i nisu imale najbolje rezultate jer smo surađivali s domaćim piscima, a igra je bila namijenjena američkom tržištu”, objasnio nam je Sumina. Potom su krenuli tražiti popularne mlade pisce po Americi putem Youtubea i raznoraznih kanala koji mogu zainteresirati mlađu publiku. Odabrali su stotinu pisaca, od kojih je svega njih desetak napravilo sadržaj koji je zanimljiv korisnicima. Do izbora desetak autora su došli analizom svih korisničkih podataka i zadržali su najbolje, na što im je otišao dobar dio dvogodišnjeg razvoja igre.

Naplata je opcionalna, poput nekih streaming servisa

U Americi, igra je trenutno oko 70. mjesta unutar top 100 najpopularnijih. Što se drugih tržišta van engleskog govornog područja tiče, problem je lokaliziranje. Kao primjer, Sumina ističe njemačko i francusko tržište, koja uglavnom preferiraju prilagođeni i prevedeni sadržaj, poput televizije koja je sinkronizirana. Sumina na tim tržištima ne očekuje neki veći proboj, sve dok za njih ne lokaliziraju igru.

Korisnici unutar igre mogu uzeti pretplate, koja im potom otvara sve knjige na neograničeno čitanje. Princip je sličan kao na nekom streaming servisu poput Spotifyja. Korisnici međutim ne moraju kupiti pretplatu.

U besplatnom igranju, korisnik može pročitati nekoliko poglavlja knjige, nakon čega mora pričekati oko sat vremena da mu igra dodijeli besplatne “kartice” za nova poglavlja, a prva poglavlja svih knjiga su besplatna. U igri je moguće kupiti kristale, koji ne spadaju u pretplatu, a korisnicima omogućuju veći izbor prilagođavanja svojih likova i neke ekskluzivne odabire tijeka radnje.

My Story dobiva uglavnom odlične ocjene

Igra je dakle podijeljena u priče, odnosno u knjige u kojima igrači preuzimaju glavne uloge. Knjige su podijeljene u više žanrova, poput krimića, komedije, drame i romanse. Igrači se mogu i pretplatiti na igru, za 2,99 dolara tjedno, odnosno 7,99 dolara mjesečno nakon čega dobivaju pristup svim pričama unutar igre.

My Story je dostupan za iOS i Android platformu, a ocjena joj je na obje trgovine oko 4,5 zvijezdica, što je veoma impresivno za mobilnu igru. Prema podacima s Google Play Storea, igra je skinuta između jedan i pet milijuna puta, s preko 220.000 ocjena, od kojih je preko 132.000 bilo sa pet zvijezdica. Na iOS Storeu, aplikacija je globalno preuzeta oko pola milijuna puta, stoga zbrojeno s preuzimanjima na Google Play Storeu, igra debelo prelazi milijun skidanja.