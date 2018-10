Odmah nakon što je predstavio nove modele iPhonea, Apple je readicionalno pustio i novi mobilni operativni sustav iOS 12. U novu verziju Apple je, između ostalog, ugradio i malo iznenađenje; funkciju kojom se iMessage razgovori s jednim kontaktom preko više mobilnih brojeva i e-mail računa mogu spojiti. Dakle, ako se s nekim dopisujete tijekom dana putem njihovog službenog mobitela, a nakon radnog vremena putem privatnog, iOS 12 će ta dva razgovora spojiti u jedan, piše Forbes.

Zvuči super praktično, međutim, korisnici se u Appleovom forumu žale na krivo spojene razgovore, odnosno, na spajanje razgovora koje su vodili s dvoje različitih ljudi. Dakle, poruke koje je trebala dobiti jedna osoba, dobila je neka druga. Što može, priznat ćete, biti dosta nezgodno.

@AppleSupport so streamlined conversation had removed ability for a family to use same Apple ID for iMessage with iOS12. Messages to my hubby going to my kids. Apple need a rethink @AppleNews 😡🤬

— Joanna Murphy (@jbdmurphy) September 30, 2018