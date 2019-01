Otkriven je vrlo nezgodan bug Facetimea. Osobu koju nazovete, tehnički možete prisluškivati

U Appleovom iOS operativnom sustavu otkriven je nezgodan bug; osoba koja nekoga zove na Facetime može malo prisluškivati ovoga koga zove, prije nego se javi. Kako piše na primjer 9to5mac, bug je iznimno jednostavan za eksploatiranje. Prvo je potrebno nekoga nazvati na Facetime, pa prije nego što se jave, povući prstom prema gore i dodati samog sebe u poziv. Time se ustvari pokreće Group Facetime poziv.

U njihovom testiranju, nakon dodavanja samog sebe u poziv, mogao se bez problema čuti sav zvuk u okruženju nazvane osobe. Stvar međutim, postaje još gora, piše Mashable. Ako se pritisne bočna tipka za paljenje mobitela, čime se ustvari prekida poziv, moguće je pozvanoj osobi vidjeti kroz kameru. Dakle, špijuniranje kroz mikrofon i kroz kameru. Osoba koju se tako pokušalo špijunirati također bi mogla čuti zvuk pozivatelja, a u nekim slučajevima vidjeti i kameru.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019