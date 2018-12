Hrvatske pametne klupe Ivana Mrvoša svjetski su hit, ali Poljaci bi ga, bojimo se, mogli nadmašiti svojom spektakularnim izumom. Poljsko ministarstvo obrane predstavilo je svoju verziju pametnih klupa, koje nazivaju klupama nezavisnosti. Klupe je inače izumio Antoni Macierewicz, bivši poljski ministar obrane, a prva je postavljena u jednom parku u Białogardu. Planiraju ih postaviti stotinu po cijeloj zemlji.

Klupa je izrađena od betona i čelika, a na njoj se možete odmarati u domoljubnoj atmosferi. Naime, kada sjednete na nju, počinje svirati poljska domoljubna glazba uz govore poljskog revolucionara Józefa Piłsudskog. Na klupi naravno možete puniti i svoj mobitel, a opremljena je i Wi-Fijem. Uz to, možete mobitelom skenirati QR kod koji će vam onda učitati nekakvu krasnu domoljubnu i povijesnu literaturu. Klupa je opremljena i LED rasvjetom, kao i Cloud nadzorom koji prati koliko je ljudi sjelo na nju i provjerava je li ona funkcionalna.

The defence ministry has been pushing ahead with its plan to place 100 'Independence Benches' around the country. They play patriotic military songs and Piłsudski speeches, while also offering free wi-fi and phone charging.

This is what they look like. Each costs 35,000 zloty pic.twitter.com/sXc53mRMlb

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) December 28, 2018