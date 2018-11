Procurili su neki LG-jevi patenti i izgleda da rade na mobitelu u koji će ubaciti 16 stražnjih kamera

Mobiteli s dvije, tri ili četiri stražnje kamere postali su već uobičajena pojava, no čini se kako LG planira neku posve novu, ludu razinu – mobitel koji sa stražnje strane ima 16 kamera. Prema novim patentima do kojih je došao portal LetsGoDigital, LG to planira učiniti na jednom od svojih idućih modela.

Kamere bi navodno trebale hvatati širi kadar, gotovo u 3D-u, pa će se scena moći fotografirati iz različitih perspektiva. U teoriji, moglo bi se čak simulirati i kretanje unutar kadra, odnosno, pomicanje objekata koji se nalaze na krivom mjestu na fotografiji.

LG patents hint at a smartphone with 16 rear cameras https://t.co/xmceztRcCp pic.twitter.com/jbQPIJsQ6B — FoneArena Mobile (@FoneArena) November 26, 2018

Patent koji ukazuje na budućnost

Prema patentima, kamere će imati i napredni softver koji bi omogućio zamjenu objekata unutar fotografije. Primjerice, teoretski je moguće premjestiti objekt s jedne strane fotografije na drugu. Trebalo bi biti moguće s fotografije ukloniti neke objekte, ako oni smetaju u kadru. Takvi efeketi su mogući jer kamere fotografiraju u tri dimenzije, umjesto dvije.

U patentu također stoji da će se među kamerama nalaziti i maleno zrcalo zbog kojeg bi moglo biti jednostavnije raditi selfieje sa stražnjom kamerom. Moguće je također da će LG odustati od prednje kamere, kako bi mogao napraviti mobitel bez ikakvog ureza na ekranu.

Međutim, ipak se radi o patentu pa je moguće da ovaj mobitel nikada ne bude predstavljen. S druge strane, ovaj patent ukazuje na to da LG radi na nekim fora stvarima za budućnost, koje bi mogli vidjeti u nekim od nadolazećih modela. No, zasad smo ipak osuđeni na mobitele s jednoznamenkastim brojem kamera.