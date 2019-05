Snapchatovi zaposlenici su koristili interne alate kako bi ljudima kopali po porukama, slikama i videima

Prije nekoliko godina, Snapchatovi zaposlenici neovlašteno su pristupali podacima korisnika, koristeći kompanijine alate koje su im dali mogućnost špijuniranja korisnika bez njihovog znanja. Kako otkriva Motherboard, zaposlenici su koristili interni kompanijin alat, SnapLion, koji je napravljen kako bi mogli ispuniti zahtjeve policije, ako zatraže uvid u nečije poruke ili video zapise.

Ime SnapLion dolazi od akronima za policiju, odnosno law enforcement officers (LEO), a temeljna funkcija bila mu je mogućnost pregledavanja korisničkih poruka ako Snapchatu dođe nekakav nalog od suda ili sudski poziv. Međutim, čini se kako su Snapchatovi zaposlenici imali slobodan pristup tom alatu, pa su u bilo kojem trenu mogli pregledavati podatke korisnika, njihove pohranjene Snapove te njihove brojeve telefona i e-mail adrese.

Ne zna se kada se kršila privatnost korisnika

Motherboard u svojoj istrazi ipak nije uspio ustanoviti kako su zaposlenici zlorabili te podatke, odnosno, jesu li s tim podacima kojima su imali pristup išta napravili. Sasvim je moguće da su “samo” zadirali ljudima u privatnost. Motherboard također nije precizirao kada se to zlorabljivanje događalo, no njihovi sugovornici su rekli da je to bilo “prije nekoliko godina”.

Iz Snapchata su reagirali na napise Motherboarda, kažu kako im je privatnost podataka iznimno bitna te da ako netko od njihovih zaposlenika zlorabi taj alat, dobiva momentalni otkaz. Snapchat navodno prati kako i tko koristi SnapLion, no jedan zaposlenik je Motherboardu rekao da tada Snapchat nije imao alate kojima bi mogao pratiti korištenje SnapLiona.