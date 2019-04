Svaki put kad se sruše Facebook i Instagram, ljudi prvo na Twitteru pokušavaju doznati što se događa, a onda krene i dobra zezancija. Jer, kao što vjerojatno znate, Twitter za razliku od Facebook nema problema s rušenjem, curenjem informacija i tako dalje.

Danas ljudi opet ne mogu pristupiti nijednog od Zuckerbergovih društvenih mreža i aplikacija pa se korisnici Twittera zezaju kako će im sad opet pohrliti svi s Facebooka jer nemaju gdje gubiti online vrijeme.

Ljudi na Twitteru imaju dvije najčešće fore

Jedna od najčešćih fora je ona da Twitteraši pobjedonosno slave jer se, eto, njihova društvena mreža još jednom pokazala boljom. Druga je ona u kojoj su u ozbiljnoj drami jer će im sada doći hrpa Facebook korisnika koje, realno, baš i ne simpatiziraju.

Izvukli smo nekoliko videa i slika s najboljim forama, evo ih:

"instagram, whatsapp and facebook is down worldwide" twitter HQ: pic.twitter.com/NrKHM7Y98D — adam (@ehhitsadam) April 14, 2019

If Instagram, Facebook & WhatsApp would’ve did that they might’ve never get down often: pic.twitter.com/s8oMs8jcyb — Sam (@mikrotaesquishy) April 14, 2019

When FB and IG down but you still have twitter oh yeah oh yaeahhh #FacebookDown pic.twitter.com/LSXWlegH7v — Allaboutthethings (@AATTS59) April 14, 2019

*Instagram goes down* *Facebook goes down* *WhatsApp goes down* Twitter knowing they had something to do with it : pic.twitter.com/1B7DXZdwas — ·syre· (@isaiahoneal14) April 14, 2019