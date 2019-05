Svi znamo da bismo trebali vježbati pravopis, ali nam se baš i ne da. Zato je možda ova aplikacija idealno rješenje

Nije baš neka velika tajna da se mnogi ljudi bore s pravopisom. Jedan od boljih primjera je test poznavanja pravopisne i gramatičke norme, koji su proveli prof. dr. sc. Marko Alerić, predstojnik Katedre Odsjeka za kroatistiku, i prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Na uzorku od 329 studenata ustanovili su da nijedan student nije uspio riješiti test pismenosti, pa čak niti studenti kroatistike.

Tada je ustanovljeno da se najviše griješilo na najosnovnijim stvarima poput upotrebe ije/je, slova č i ć, stavljanja velikog i malog slova, te pisanja zareza, uz hrpu drugih. Najbolji student je uspio riješiti ispit sa 78 od 81 točnog odgovora, dok su ostali u prosjeku znali točno odgovoriti na svako drugo pitanje.

Ne radi se samo o blamaži

Pogrešno pisanje riječi nije samo blamaža već i problem koji može ozbiljno utjecati na život. Recimo, prema jednom istraživanju, ustanovilo se da 76 posto poslodavaca ne želi razmatrati kandidata za neku poziciju ako u svojem životopisu ima jednu ili dvije pravopisne pogreške, a 40 posto njih kandidate otpišu ako imaju samo jednu pravopisnu pogrešku.

Jedan od poznatijih primjera važnosti pravopisa pri zapošljavanju je članak koji je za Harvard Business Review napisao Kyle Wiens, CEO iFixita, najveće baze uputa za popravke uređaja na svijetu. Naime, iako se možda od ljudi koji servisiraju mobitele i slične uređaje ne bi očekivalo da trebaju savršeno znati pravopis, Wiens svojim potencijalnim kandidatima u selekcijskom procesu daje test gramatike.

On tvrdi da su ljudi koji znaju gramatiku pouzdaniji, te da imaju veći kredibilitet. Riječi koje se napišu u Facebook statusima, blog postovima, e-mailu i sličnim stvarima, projekcija su nas kada nismo fizički negdje. Dakle, pravopis ostavlja dobar dojam, te je nešto po čemu nas drugi ljudi ocjenjuju kada, recimo, fizički ne razgovaramo s njima. Stoga se može zaključiti da je poznavanje pravopisa vrlo važna stvar.

Aplikacija kao odgovor?

No kako spriječiti takve blamaže? Pa jedan od najočitijih i najlogičnijih načina je vježbanje pravopisa. Međutim, sama pomisao na takvo vježbanje aludira na mrske učeničke dane provedene uz udžbenik iz hrvatskog jezika, čije bi tupljenje napamet trebalo ostati u vremenu osnovnog i srednjoškolskog doba. Jedan drugi, mnogo praktičniji način je učenje kroz zabavu i učenje na koje se u danu treba utrošiti tek nekoliko minuta.

Upravo s tom idejom je A1 razvio novu aplikaciju, imena A1 Lappsus, koja kroz igru uči ljude gramatici. Aplikacija je nastala u suradnji s profesorom Markom Alerićem. Pravopis se može najbolje učiti trajnim vježbanjem, smatra Alerić, a budući da mobilni telefon uvijek imamo sa sobom i često ga koristimo, ispostavio se kao idealan alat za vježbu.

A1 Lappsus nije neka igra za koju treba izdvojiti nekoliko minuta dnevno, već se ona automatski pokreće svakim trećim otključavanjem mobitela. Samo igranje igre je iznimno jednostavno, budući da se na svakom trećem otključavanju pojavi pitanje “Što je točno?”, ispod kojeg se nalaze dva moguća odgovora. Dakle, rješavanje traje možda sekundu ili dvije.

Ova vježba oduzima previše vremena

Zašto baš pri otključavanju mobitela? Prema istraživanju tehnološke kompanije dscout, ljudi dodirnu mobitel 2617 puta tijekom dana. To je podatak za prosječnog korisnika. Ekstremni slučajevi, dakle top 10 posto ispitanika, svoj mobitel dotaknu više od 5400 puta dnevno. Da, to su zastrašujuće brojke, no one ipak ne ukazuju na samo korištenje. Kada je upotreba mobitela u pitanju, brojke su ipak umjerenije: prosječan korisnik ima oko 150 zasebnih sesija na mobitelu, odnosno, oko 150 otključavanja mobitela. Prosječan bi čovjek u danu stoga mogao vježbati s oko 50 gramatičkih primjera.

Sama igra uopće nije invazivna, a tijekom vlastitog testiranja sam je počeo doživljavati samo kao još jedan dio procesa otključavanja svog mobitela. Nakon što stavim prst na čitač otiska prsta, jednostavno se svaki treći put pojave dva pojma između kojih trebam odlučiti koji je točan. Čak je unošenje PIN-a, ako zakaže senzor otiska prsta, sporije nego odlučivanje između dvaju pojmova. Sve skupa na taj proces otpadne kakva dodatna sekunda. Nekad je proces brži, nekad sporiji, naravno, ovisno o težini dvaju pojmova između kojih se moram odlučiti.

Dodatni podatkovni promet za svaki točan odgovor

Svakim točnim odgovorom dobiva se jedan bod, a igrači igre se rangiraju po top listi ovisno o broju bodova, što se može i vidjeti unutar jednostavne aplikacije. Aplikacija je namijenjena svim mobilnim korisnicima, a točnim odgovaranjem na pravopisna pitanja A1 prepaid korisnici tako mjesečno mogu zaraditi dodatni 1 GB podatkovnog prometa. U aplikaciji se trenutačno nalazi baza od 500 pitanja, koja se konstantno nadopunjava i osvježava. U aplikaciji su najčešće pravopisne i gramatičke pogreške na kojima korisnici mogu svakodnevno vježbati. Aplikacija je trenutačno dostupna za korisnike Android sustava, a sasvim besplatno se može preuzeti na Google Play Storeu.

