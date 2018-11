Prije nekoliko minuta, Telegramov videoserijal proglašen je najboljim na svijetu; na dodjeli prestižnih svjetskih nagrada za native marketing u Berlinu, naš What’s Next, nastao u suradnji s Hrvatskim Telekomom, osvojio je prvu nagradu u kategoriji najboljih videoserijala. Osim Telegrama, u ovoj kategoriji nominirani su projekti The Boston Globea i MUST Appsa. Radi se o, bez konkurencije, najvećem svjetskom priznanju koje je Telegram dosad dobio.

Nagradu za najbolje native kampanje na svijetu dodjeljuje Native Advertising Institute, neovisna strukovna organizacija sa sjedištem u Copenhagenu, a među ovogodišnjim pobjednicima nalaze se renomirane medijske kuće poput New York Timesa, Axela Springera, CNN-a, Schibsteda, Bonniera, The Atlantica i mnogih drugih. Nagrađeni video u Telegramovoj produkciji radili su Filip Filković Philatz i Renata Lučić, autori mnogih zapaženih projekata. Kroz videe nas je vodila Telegramova novinarka Andrea Božić, fotografije su snimili Vjekoslav Skledar i Borko Vukosav, a tekstove je napisao Jerko Mihaljević.

Ovo pritom nije jedina nagrada koju je Telegram osvojio na važnom natjecanju u Berlinu. Naš projekt Upoznaj me osvojio je srebrnu nagradu u kategoriji najboljih integriranih strateških kampanja, ispred uglednog The Washington Posta.

Akciju su podržali poznati poduzetnici, umjetnici i novinari

Nagrađenu kampanju What’s Next Telegram Media Grupa osmišljavala je u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom, za njihovu platformu Generacija Next; naši novinari obilazili su Hrvatsku i izvještavali o ljudima, projektima i kompanijama koji guraju društvo naprijed. “Na jednom mjestu okupili smo najbolja znanja i praksu iz medijskog i korporativnog svijeta, i na taj način podigli visoko ljestvicu u kvaliteti i učinkovitosti native videa u Hrvatskoj”, izjavila je Nina Išek Međugorac, direktorica korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma.

Više od 2,5 milijuna korisnika vidjelo je What’s Next, epizode videoserijala pogledane su gotovo 650 tisuća puta, a protagonisti serijala završili su u mnogim hrvatskim medijima. U akciju What’s Next uključili su se uspješni poduzetnici, umjetnici i novinari poput Nenada Bakića, Romana Bolkovića, Viktora Marohnića i Nevija Marasovića.

Priznanje za inovativnu kampanju Upoznaj me

“Hrvatska mora uhvatiti korak sa svijetom koji brže od nas prihvaća napredna tehnološka rješenja. U Hrvatskom Telekomu svjesni smo svoje uloge i odgovornosti u tom procesu, a videoserijalom What’s Next pokazali što sve već danas GeneracijaNext u Hrvatskoj radi uz naprednu tehnologiju i kako gura naše društvo naprijed. Vjerujem da smo inspirali i ohrabrili velik dio našeg društva da slijedi njihov primjer”, izjavila je Išek Međugorac.

Srebrnu nagradu za najbolju integriranu stratešku kampanju osvojila je TMG-ova kampanja Upoznaj me, nastala u suradnji s partnerom Carlsberg za njihov novi proizvod, pivo Panonska. Tijekom te pomalo gerilske kampanje, sjetit ćete se, naš novinar Ivan Luzar hodao je gradom i inspirirao građane na upoznavanje, što smo sve pratili i snimali na društvenim mrežama i našim portalima. Članke i video sadržaje iz serijala Upoznaj me ukupno je vidjelo preko 2 milijuna korisnika, a kampanja je bila istaknuto inovativna radi kombiniranja digitalnih kanala komunikacije, s fizičkim nastupom na gradskim ulicama.

Veliki uspjeh TG Studija u manje od dvije godine

Telegram Media Grupa jedan je od rijetkih digital-only izdavača na popisu najboljih (ističe se još, recimo, lifestyle grupacija Refinery29), a osim TMG-a iz Hrvatske su nagrađeni projekti 24 sata. Također smo, na što smo posebno ponosni, jedna od najmlađih medijskih grupa na popisu Native Marketing Institutea.

TG Studio, in-house studio za content marketing Telegram Media Grupe, osnovan je krajem 2016. godine. Na čelu s direktoricom Silvanom Mrvelj, višegodišnjom urednicom brojnih izdanja, realizirali smo stotine kampanja za domaće i međunarodne brandove poput MasterCarda, Hrvatskog Telekoma, Kauflanda, Adidasa, Sandoza, Phillipsa, Zvijezde, Vichyja i mnogih drugih.

Prema podacima istraživanja Gemius za prošli mjesec, Telegram Media Grupa jedan je od vodećih hrvatskih digitalnih izdavača, s više od 1,5 milijuna jedinstvenih korisnika i 100 milijuna pageviewsa mjesečno. U sklopu TMG-a nalaze se portali Net.hr, Telegram, Super1 i Telesport, a godišnje istraživanje Reutersa nedavno je potvrdilo snagu naših izdanja.