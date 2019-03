Telegramova detaljna recenzija, jedna od prvih na svijetu, novog bicikla Mate Rimca

Ovog vikenda među prvima u svijetu testirali smo novi električni bicikl Mate Rimca. Liniju električnih bicikala Rimac razvija u kompaniji Greyp Bikes, sestrinskoj firmi Rimac Automobila, a novi model Greyp G6 testirali smo po Braču. Nakon 45 minuta leta sletjeli smo na brački aerodrom nedaleko od Bola, gdje nas je dočekalo 70 novih Greypova, svaki sa svojim brojem. Broj za svakog od nas bio je ključan kako bismo mogli upogoniti razne pametne funkcije G6, po kojima se model najviše ističe od prethodnika.

Plan je bio jednostavan. Nas sedamdesetak penje se prema Vidovoj gori, gdje ćemo pauzirati, te se razdvojiti u tri grupe, ovisno o težini rute. Odabrao sam lakšu rutu,, koja se iskazala kao pun pogodak: putevi kojima smo išli bili su relativno zahtjevni, ali svladivi, s prelijepim pogledima zbog kojih sam se skoro zaletio u biciklista ispred sebe, vrlo vjerojatnog samog Rimca.

Nevidljiva ruka u obliku elektromotora

No, vožnja električnim biciklom, pa ni onim naprednim kao što je to novi Greyp, ne znači da samo sjedite i čekate da vas bicikl sam vozi. Električni bicikl nije poput električnog motocikla, pa da na njemu imate gas kojim određujete koliko se energije šalje elektromotoru. Radi se o takozvanom pedelec biciklu, čiji električni motor od 250W pomaže vozaču u pedaliranju. A pedalirati itekako morate.

Pomoć sam doživio kao nekakvu nevidljivu ruku koja bi me, u trenucima kada sam počeo gubiti brzinu u pedaliranju uz brdo, lagano uhvatila, te nježno pogurala. Osjećaj je čudan, no samo prvih nekoliko minuta. Bicikl to ne radi naglo, već vas pusti da se malo namučite, pa vam tek onda pomogne. Šest je razina pomoći koje birate na guvernalu, a o tome ovisi koliko će vas gurati i ubrzavati. Na težim dijelovima rute bio sam vrlo sretan što imam svoju nevidljivu ruku.

Kada ste na ravnini i dugo pedalirate, i osjetite pad u snazi, Greyp će vam pomoći održavati tempo – kao da imate pojačanje u mišićima nogu. No, cijelo vrijeme morate pedalirati i truditi se, bez opuštanja. I dalje vozite bicikl, a ne električni motor. Kada se popnete negdje, kada uspijete izvući neki brijeg bez ubacivanja u manju brzinu, osjetite nemali osjećaj zadovoljstva.

Bez problema po makadamu do vrha Vidove gore

Uz električnu pomoć, po makadamu prožetim ogromnim gromadama kamenja, padovima i naglim usponima, bez većih problema došli smo na vrh Vidove gore. Što smatram solidnim uspjehom, pogotovo ako baš i niste neki biciklist, pa vam i uspon po asfaltiranoj cesti na Sljeme djeluje kao nešto nesavladivo. Još bolji osjećaj bilo je spuštanje Greypom niz netom izgrađenu cestu, povrh Farske uvale.

Asfalt je bio kompletno nov, a cesta još nije otvorena za promet. Bili smo gotovo sami, tek poneki zalutali automobil nam se ukazao, prošao polako pored nas, pokušavajući shvatiti zašto 70 bicikala juri niz zatvorenu cestu. Brzina koju sam postigao, po mojem mišljenju tada, bila impresivnih 55 km/h, dok sam na ravnom dijelu postigao maksimalni 31 km/h. Zbog zakonske regulative Greypov elektromotor isključuje se na brzini od 25 km/h.

Dvije kamere i joystick za pametne funkcije

Guvernal ima mali ekran koji prikazuje osnovne parametre poput brzine i razinu električne ispomoći u vožnji, no za većinu naprednijih pametnih funkcija morat ćete staviti svoj mobitel u utor pored malog joysticka, slično kao na većini upravljača za dronove. Na mobitel možete pregledavati kartu i GPS lokaciju, predloženi put vožnje, brojne parametre vožnje poput maksimalne i prosječne brzine, kadence pedaliranja i tako dalje.

Međutim, najbolja fora su ugrađene kamere, čiji se prikaz može u svakom trenu pregledavati na zaslonu mobitela (širokokutne, rezolucije 1080p i 30 fps-a). Prednja kamera se nalazi ispod guvernala, a stražnja kamera ispod sjedala. Obje imaju ugrađene LED diode, kako bi ste bili i vidljivi u prometu. Koliko sam uspio testirati, obje kamere daju sliku vrlo dobre kvalitete, a tijekom vožnje preko joysticka možete pokrenuti snimanje, i direktno mijenjati između prednje i stražnje kamere.

Ako nekog prestižete, možete kada ste ga pretekli prebaciti na stražnju kameru. Također, možete ju koristiti i kao retrovizor, što sam radio većinu vremena provedenog na Greypu.

Internet bilo kada, gotovo bilo gdje

Sve te pametne funkcije ne bi bile moguće bez internetske veze. Greyp G6 ima ugrađenu internetsku vezu, koju putem eSIM kartice pruža Hrvatski Telekom. Dakle, bicikl nema nikakav klasični utor za SIM karticu kao mobiteli pred 20 godina, već posjeduje eSIM tehnologiju, koja će s vremenom sasvim izgledno kompletno zamijeniti fizičke SIM kartice. Stvar postaje još zanimljivija kada se u obzir uzme da se kupnjom bicikla dobiva i pristup internetu u 104 zemlje svijeta, na četiri godine, bez dodatne cijene.

Internet omogućuje još neke funkcije. Primjerice, moguće je u svakom trenu provjeriti gdje se nalazi vaš bicikl. Ako ste zaboravili gdje ste ga svezali, možete pogledati jednostavno na vašu Greyp G6 aplikaciju. Zbog hrpe senzora koji se nalaze u biciklu, bicikl također može javiti kada ga netko neovlašteno dira, ili u najgorem slučaju, krade. U tom trenu možete i pogledati prednju i stražnju kameru, te poslati poruku na bicikl, koja će se potom pokazati na ugrađenom ekranu (pa mu sugerirate da vam ipak ne otuđi imovinu).

Element platforme i live prijenosa vožnji

Osim sigurnosti, ugrađeni eSIM omogućava stvaranje svojevrsne gaming platforme. Ideja je da se vaše vožnje mogu po raznim parametrima uspoređivati s drugim vozačima diljem svijeta, pa se temeljem njih, možete protiv njih natjecati. Možete se naravno, natjecati i protiv frendova s Greypom G6. Ako postanete i omala zvijezda, ljudi će moći i pratiti vašu utrku, pravim malim live prijenosom s ugrađenih kamera.

Tamo će se moći i vidjeti parametri vaše vožnje, poput brzine, utrošene električne energije, generirane energije vašim tijelom ili pak, otkucaja srca – uz bicikl se isporučuje i malena narukvica koja u sebi ima senzor otkucaja srca. Taj senzor, uz podatke koje možete pokazivati prijateljima, služi i za određivanje koliko pomoći vam treba dati elektromotor. Dakle, ako ste u jako visokim otkucajima srca, bicikl će davati više pomoći, kako bi vas smirio. Tako je barem, bilo u mojem slučaju.

Top liste igrača u predvorju hotela

Na kraju dana imali smo priliku vidjeti i taj element igrače platforme. Naime, na ekranima postavljenim u predvorje našeg hotela, mogli smo vidjeti i top liste vozača naše ture. Primjerice, bile su rang liste maksimalnih brzina podijeljene po turama, a netko je, postigao iz moje perspektive impresivnu brzinu od 63 kilometara na sat, pod udarom bure.

Greyp G6 zasad nema svoju mobilnu aplikaciju za iOS, već samo za Android, što vlasnicima iPhonea uskraćuje za dio pametnih funkcionalnosti (iOS app najavljuje se za 2020. godinu). Novi Grejpovi krenuli su u prodaju, za cijene od 6500 do 7500 eura; nije malo, ali funkcije koje nude uistinu su brojne.