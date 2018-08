Hrvatska je, dakle, postala prva zemlja u regiji u kojoj se može koristiti aplikacija Google Pay, i tek dvadeseta u svijetu. To konkretno znači da biste od jučer trebali moći u dućanima, restoranima i kafićima diljem zemlje plaćati mobitelom, umjesto kešom ili karticom. Ideja je da samo prislonite svoj mobitel na uređaj za beskontaktno plaćanje i gotovo – platili ste.

Usluga je zasad dostupna samo onima koji imaju android (u planu je, navodno, uskoro i za iPhone) i račun u PBZ-u, odnosno njihovu Visa karticu (u planu su i druge banke). Ja sam je odlučila isprobati na nekoliko mjesta po Zagrebu kako bih provjerila funkcionira li zaista, gdje i kako.

Prvo sam instalirala aplikaciju

Aplikaciju, dakle, prvo trebate instalirati. U tražilicu Trgovine Google Play upišete Google Pay i besplatno je instalirate. Kako biste je aktivirali aplikacija vas traži nekoliko podataka: broj kartice, do kada kartica vrijedi i troznamenkasti broj koji se nalazi na stražnjoj strani. Potrebno je upisati i ime, adresu i grad, a podaci o kartici nisu spremljeni u mobitelu, već na cloud servisu. Stručnjaci tvrde da se ne morate bojati oko sigurnosti.

Nakon instalacije potrebno je još samo uključiti NFC karticu na mobitelu (ako vam mobitel nema tu mogućnost ne možete koristiti aplikaciju), koja zapravo služi kao onaj čip koji imate na kartici. Na mobitelima se različito uključuje, ali najčešće je potrebno ući u postavke. NFC se na mom mobitelu nalazi u kategoriji ostalo, odnosno Bežično i mreže. Tamo pristiskom na NFC (ispod kojeg piše da on dopušta razmjenu mobilnih podataka kada telefon dodiruje drugi uređaju), jednostavno uključite taj čip. Kada je taj čip isključen, mobitel ne možete koristiti kao karticu.

Prva kupovina s mobitelom

Mobitel mi je, dakle, sada postao kartica. Krenula sam s testiranjem po gradu, prvi je bio Lidl na Trešnjevci. Kupila sam neke kekse i bombone, račun je bio 14,98 kuna. Kad sam pitala blagajnicu mogu li platiti mobitelom, nije bila nimalo zbunjena. Rekla mi je da joj nisam prva osoba koja tako plaća. Prislonila sam mobitel na uređaj za beskontaktno plaćanje, kliknula tipku za otključavanje samo kako bih probudila mobitel (ali nisam ga morala otključati, to morate samo kad je iznos veći od 100 kuna), zavibrirao je i račun je bio plaćen. Odmah mi se pojavila ikonica na vrhu mobitela, odnosno obavijest o kupovini sa svim detaljima. Dosta fora.

Na kiosku nisam uspjela

Nakon Lidla otišla sam do kioska Tiska koji je bio u blizini, kupila sam žvake i dvije tramvajske karte. Trebala sam platiti 15 kuna, no kad sam pitala prodavačicu mogu li platiti mobitelom malo se zbunila. “Mislim da ne možete, ali idemo probati”, rekla mi je simpatično. Nije funkcioniralo, prislonila sam mobitel ali ništa se nije dogodilo. Morala sam joj dati keš. Tek mi je gospođa na drugom kiosku Tiska, gdje sam htjela kupiti krekere, objasnila da većinom nemaju uređaj za beskontaktno plaćanje, već samo onaj u koji se mora baš gurnuti kartica.

Otišla sam u mali kvartovski dućan, apoteku i u dućan s odjećom

Odlučila sam isprobati aplikaciju i u manjem kvartovskom dućanu, u trgovini Gavranović u Žajinoj ulici. Tamo sam uzela Coca-Colu za 11,29 kuna. Ni ovdje blagajnica, kad sam je pitala mogu li platiti mobitelom, nije izgledala nimalo iznenađeno. Ponovila sam istu stvar, prislonila mobitel, on je zavibrirao i javio da je iznos plaćen.

Zatim sam prošetala do Ilice, do dućana s odjećom Calliope. Tamo sam si kupila majicu, cifru od 39,90 kuna platila sam bez problema. Blagajnica je evidentno bila upoznata s procedurom. U apoteci je ipak bilo malo zabavnije. Kupila sam si pastile za grlo, a kad sam gospođu pitala mogu li platiti mobitelom pogledala me kao da sam luda. Uskočila je njezina kolegica koja je rekla da može, da je ona baš imala jednu mušteriju kojoj je tako naplatila. No, rekla je da mora u kompjuteru označiti koju karticu koristim, no nakon toga je sve prošlo glatko.

Isprobala sam proceduru i s plaćanjem iznad 100 kuna

Dakle, kad je račun manji od 100 kuna, tada ne morate otključati mobitel već ga samo probuditi. No, ako je cifra veća onda bi vas aplikacija trebala tražiti da prvo otključate mobitel upisivanjem PIN-a ili otiskom prsta. Inače, ako imate mobitel koji se ne može zaključati ne možete uopće koristiti aplikaciju. Otišla sam u DM u Ilici i prvo pitala imaju li mogućnost plaćanja mobitelom. Blagajnica me malo skeptično pogledala. Objasnila sam joj da je to isti princip kao da plaćam beskontaktnom karticom. I dalje je bila skeptična: “Imamo aparat za beskontaktno plaćanje, neke kartice nekad ne prolaze glatko, ali ako je mobitel kao kartica, trebalo bi biti okej.”

Uzela sam nekoliko stvari, vratila se na blagajnu, žena je skenirala artikle i račun je bio 163 kune. A onda je došlo do malih problema. Prislonila sam mobitel, ali mi se na ekranu pojavio uskličnik, dakle nešto nije valjalo. Onda sam se tek sjetila da ga moram skroz otključati, ali sam se skroz zbunila pa sam umjesto PIN-a za otključavanje mobitela upisala PIN od kartice. Opet, naravno, nije bilo dobro. Napokon sam unijela normalan PIN, otključala mobitel i račun je bio plaćen. Blagajnica me još malo ispitivala o svemu, da zna za sljedeći put.

Na kraju sam provjerila sve kupovine na aplikaciji

Na kraju, kad sam bila gotova sa shoppingom, ušla sam u aplikaciju i provjerila imam li na jednom mjestu ispis svih tranakcija. Pronašla sam ga pod Aktivnost, lijepo je sve bilo poslagano tako da sam točno mogla vidjeti gdje sam sve kupovala i koliko sam potrošila.