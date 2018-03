Uberov konkurent Lyft ima potencijalno super ideju. Testiraju mjesečnu pretplatu na vožnje

Lyft, jedan od Uberovih glavnih konkurenata, počeo je testiranje mjesečne pretplate za svoju prijevozničku uslugu, no samo korisnicima koji se često voze s njima. Time se Lyft približava modelu naplate sličnom streaming servisima poput Netflixa i Spotifyja, no zapravo, na neki način i mjesečnim pretplatama za javni gradski prijevoz.

Kompanija nudi više modela naplate, no čini se kako cilja na korisnike koji mjesečno troše više od 450 dolara na prijevoz. Jedna mjesečna svepristupna pretplata korisnicima za 199 dolara nudi 30 standardnih vožnji. Sudeći prema tvitovima, čini se kako je pretplata dostupna u New Yorku, Los Angelesu, te unutar San Francisca, gdje Lyft ima svoje sjedište.

Pomalo nelogično, nekim drugim korisnicima isti model iznosi 300 dolara mjesečno. Trenutno najjači model stoji 399 dolara, te uključuje 60 individualnih vožnji. Individualnom vožnjom se smatra svaka vožnja koja košta do 15 dolara, no trenutno nije jasno kako će se naplaćivati skuplje vožnje.

