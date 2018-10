Vatikan je izbacio svoju verziju igre Pokemon Go u kojoj lovite Isusa. Da, suludo je kako i zvuči

Vatikan je izdao igru u proširenoj stvarnosti sličnu igrici Pokemon Go. Da, dobro ste pročitali, Vatikan izdaje mobilnu igru kojom se, navodno, žele približiti milenijalcima. Možda se sjećate, Pokemon Go bio je popularan doslovno jedno ljeto, 2016. godine. Okej, igra ju još nekoliko zagriženih fanova, ali teško da će neka igra uspjeti izazvati opću maniju koju je tada pokrenuo Pokemon Go.

Kako piše Pocket Lint, igra će se zvati Follow JC Go. Kako ime sugerira, igra se snažno oslanja na premisu Pokemona Go, a slova “JC” u imenu vjerojatno znače Jesus Christ. Dakle, u direktnom prijevodu, “slijedite Isusa Krista”. Međutim, umjesto da naganjate Pikachua ili Squirtlea, u vatikanskoj verziji igre Pokemon Go ljudi će skupljati biblijske likove.

Vjerski Tamagotchi

A kakoće to izgledati? Pa, u ovom slučaju bilblijske likove nećete hvatati nekakvom sakralnom pokeloptom, već odgovaranjem na pitanja povezana s tim likovima. Jedno od pitanja koje igra postavlja je “Tko je rekao: ‘Moj Bože, moj Bože, zašto si me ostavio?'”. Da vam pomognemo: odgovor je Isus.

Kada igrač uhvati sve “likove”, oni postaju “evangelizacijska skupina” koja prati Isusa. Igrači moraju pratiti potrebe svojih biblijskih likova, poput gladi i žeđi, kao da se radi o Tamagotchiju. Skupljanjem posebnih objekata, dobivaju se “molitve”.

Objekti se, na primjer, mogu skupiti ako se molite ispred bolnica, a igra će znati da se nalazite ispred neke bolnice budući da prati lokaciju igrača putem GPS-a. Lukavo. Međutim, nismo baš sigurni hoće li igra moći evidentirati molite li se ili samo stojite ispred glavnog ulaza bolnice.

Papa obožava ovu igru

Igru Follow JC Go razvila je španjolska vjerska udruga Fundación Ramón Pané za Svjetski dan mladih. Razvoj je navodno koštao 500.000 dolara i trajao dvije godine, a programeri su na razvoj igre utrošili 32.000 radnih sati. Igra je sada dostupna za iOS i Android, no ne u svim područjima svijeta. Trenutno je aktivna samo u Italiji i Španjolskoj.

Navodno je sam papa Franjo je golemi obožavatelj ove igre, što zapravo i nije posve neobično. Papa Franjo je tehnološki najosvješteniji papa do sada, a između ostalog, jako je aktivan korisnik Twittera. Katoličkoj crkvi se pokušava modernizirati s obzirom na to da je 20 posto ljudi koji napuštaju crkvu mlađe od 25 godina. No, nismo sigurni da je ovo baš najbolji način da ih privuku nazad.