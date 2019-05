Zagrebačka banka upravo je najavila da se povlači s Facebooka, Instagrama i Messengera

Zagrebačka banka maloprije je na svom Facebooku objavila da će se 1. lipnja u potpunosti povući s društvenih mreža Facebooka i Instagrama te aplikacije za dopisivanje Messengera. Njihova objava uslijedila je nakon što je isto objavila i Zabina krovna banka, UniCredit. Kao razlog zbog kojeg se povlače istaknuli su želju za unaprjeđenjem komunikacijskih kanala. Međutim, kako se čini, ne povlače se sa svih društvenih medija, budući da se nigdje ne spominje povlačenje s Twittera. Dakle, čini se da Twitter smatraju nešto kvalitetnijim komunikacijskim kanalom.

Digitalna komunikacija s bankom će i dalje biti moguća preko njihovog chata i e-maila, no više im nećete moći poslati poruku preko Facebookovog Messengera, što je bio jedan od jednostavnijih načina za komuniciranje. Vijest su, naravno, objavili na svojim društvenim mrežama.

Investing in the enhancement of proprietary digital channels to ensure a reserved, high-quality dialogue: through this constant commitment #UniCredit announces its withdrawal from @facebook , @messenger and @instagram starting from June 1. pic.twitter.com/GqcSJgeFqb

U kolovozu prošle godine, UniCredit je odlučio da se više neće reklamirati na Facebooku, sve dok Facebook ne unaprijedi svoje etičke standarde, prvenstveno one o čuvanju privatnosti osobnih podataka korisnika. Kao jedan od glavnih argumenata za odustajanje od reklamiranja na Facebooku bio je i Cambridge Analytica skandal.

UniCredit i Zagrebačka banka nisu jedini koji su se odlučili napustiti Facebook. Britanski kozmetički brend Lush je početkom travnja najavio da se povlači s Facebooka, barem u Velikoj Britaniji.

We're switching up social.

Increasingly, social media is making it harder and harder for us to talk to each other directly. We are tired of fighting with algorithms, and we do not want to pay to appear in your newsfeed. pic.twitter.com/nJUzG0lham

