Ministar zdravstva Milan Kujundžić maloprije je održao konferenciju za novinare na kojoj je javnost još jednom pokušao uvjeriti da sustav nije zakazao u slučaju dečka iz Zaprešića kojeg u nedjelju nije uspjela spasiti Hitna pomoć. Dok je govorio o tome kako je siguran da je “većina Hrvata zadovoljna našim zdravstvenim sustavom” i da “nitko u svijetu nema toliko liječnika kao mi”, djelovao je kao da mu je vidno neugodno. Ministar je ponovio kako on ne snosi nikakvu političku odgovornost i da ne misli otići, no tijekom svog istupa zamuckivao je, zvučao neuvjerljivo i nije gledao u kameru. Možda je najbolje da u galeriji vidite kako je to izgledalo.