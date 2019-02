Nitko nikada nije napadao predsjednicu kao što to radi njezina nekadašnja baza danas

Predsjednici posljednjih tjedana naprosto ne ide. Teško je i pratiti pokušaj izmotavanja oko ‘Za dom spremni’; u rujnu 2017. izjavila je da je to stari hrvatski pozdrav. Zatim je 16. veljače ove godine rekla da ipak nije i da joj je žao što je ikada govorila da je. A onda je jučer na Hrvatskom radiju izjavljivala nešto u stilu da postoji razlika između ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’ i pokliča ‘Za dom spremni’.

Gospođa se našla u spirali u kojoj se problematizira što kod učini. Danima je jedna od glavnih vijesti bio njezin odlazak na pregled u privatnu polikliniku koji je sama platila. I posve mainstream mediji nazivali su tu ustanovu, predstavljajući se kao zainteresirani pacijenti, kako bi doznali je li popust koji je pritom dobila regularan, a Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo je predmet kako bi istražilo radi li se kod tog popusta o mogućem primitku nedopuštenog dara.

Pritom i Dalija Orešković, bivša šefica tog tijela koja inače vrlo oštro govori o gospođi Grabar Kitarović, komentira kako je to bez veze. “Bila bi velika šteta kad bi ovakve situacije apostrofirali kao dominantni sadržaj onog čime bi se Povjerenstvo trebalo baviti. Iznos je u ovom slučaju plaćen, a bilo koji poduzetnik može bilo kada odlučiti o popustu na neku uslugu”, izjavila je Orešković za Novi list.

Predsjednici ozbiljne probleme radi tvrda desnica koja joj je izgurala kampanju za prvi mandat. Velimir Bujanec pasionirano joj se posvetio otkako se priklonila Vladi i smijenila bivšeg savjetnika Matu Radeljića; većinu svojih emisija posvećuje napadima na nju, a do medija se iz vrlo desnih krugova šire tračevi kako je predsjednica toliko uzdrmana da se neće ni kandidirati za drugi mandat.

Istraživanja ne pokazuju dramatičan pad rejtinga, no još je rano. Ali nije nezanimljiv trend na njezinim profilima na društvenim mrežama. Do prije nekoliko mjeseci bilo je teško pronaći kritičke komentare ispod njezinih objava; ljudi su se uglavnom divili koliko je mudra, lijepa, sposobna i poručivali onima koje to smeta, neka pate. Danas gotovo ne možete pronaći ni jedan pozitivan komentar, a napada je toliko da ih nekad revni admini više ni ne brišu.