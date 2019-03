Više od tisuću srednjoškolaca danas je u Zagrebu prosvjedovalo za ekologiju. Pridružili su se globalnom pokretu “Petkom za budućnost” u sklopu kojega se u više od 2000 gradova svijeta održao prosvjed učenika koji vjeruju kako je upravo na njima da učine nešto za ovaj planet. Srednjoškolci su se na Europskom trgu, odakle je prosvjed krenuo, pojavili s transparentima oko kojih su se očito potrudili, kao recimo “Opravdani razlog za neopravdani sat”, “Ne postoji planet B”, “Klima nam se klima”, “What i stand for is what i stand on” i tako dalje. Na kraju došli na Markov trg gdje su, kažu, htjeli pokazati otpor prema sistemu koji se ponaša kao da klimatske promjene ne postoje.