Mladi kipar iz Zagreba upravo je u Parizu postigao rijetko viđeni uspjeh; prodao je gomilu djela, zovu ga u New York

Dok je 29-godišnji kipar Nikola Vudrag u ponedjeljak poslije podne vidljivo iscrpljen sređivao dojmove sa subotnjeg otvorenja i prva dva dana svoje prve samostalne izložbe u Galerie Carre d’artistes u Parizu, zazvonio je telefon. Nakon kraćeg razgovora menadžerica galerije Amelie Fevre kazala je Vudragu da ga zovu iz crkve Notre Dame de Lorette te mu je predala slušalicu. Nakon razgovora mladi umjetnik je ispričao kako su ga upravo pozvali u crkvu jer su zainteresirani za jednu njegovu skulpturu.

Naime, na izložbi u Parizu saznali su da je Vudrag, koji je na toj istoj izložbi prodao hrpu svojih radova, autor 12-metarske replike Gospe od Loreta u Primoštenu pa žele vidjeti može li mladi hrvatski umjetnik oplemeniti prostore njihove raskošne i prekrasne neoklasicističke crkve koju je 1823. počeo graditi Louis XVIII., a 1836. dovršio kralj Louis Philip. Tako bi se Vudragova skulptura mogla naći među kipovima Charlesa-Renéa Laitiéa, Philippea Josepha Henri Lemairea i Denisa Foyatiera, koji predstavljaju tri teološke vrline ljubavi, nade i vjere. U toj crkvi kršteni su slavni skladatelj Georges Bizet i veliki slikar Claude Monet. I tek što je dogovorio sastanak, telefon je zazvonio još jednom. Iznenađena Amelie Fevre ispričala je kako je zvao jedan čuveni pariški odvjetnik koji je pozvao Vudraga i nju na večeru u svoj dom.

“To je velika čast i priznanje. Odvjetnik je kupio jednu Nikolinu skulpturu i želio bi nam pokazati gdje se sada nalazi. Moram priznati da to nije uobičajeno, budući da Francuzi rijetko pozivaju kući, a k tome je još riječ je o jednom od najuglednijih pariških odvjetnika”, objašnjava nam Fevre. Vudrag dodaje kako mu je nekoliko kupaca njegovih skulptura ostavilo posjetnice te su mu predložili da ih sljedeći put kad dođe u Pariz posjeti te dođe vidjeti gdje se nalazi njegovo djelo: “Prihvatio sam pozive jer volim vidjeti kako se moj rad snalazi u novom domu.”

Tek četvrti koji je postigao ovakav uspjeh

Te dvije priče ponajbolje ilustriraju kako je prošao debitantski nastup mladog kipara umjetnika u Parizu, o kojem je Telegram pisao u studenom prošle godine, najavljujući veliki uspjeh. Ugledna galerija Carre d’artistes osnovana je 2001. s idejom da demokratizira umjetnost te da ju približi ne samo povlaštenim, bogatim kolekcionarima, već svim ljudima. Galerie Carre d’aritistes ima više do 40 vlastitih izložbenih prostora širom svijeta, od New Yorka, Moskve, Berlina i Istanbula do Seula, Meksika, Madrida, Amsterdama te ima više desetka tisuća stalnih klijenata. U glavnom pariškom izložbenom prostoru u središtu Parizu Vudrag je izložio petnaestak radova. Subota i nedjelja bili su namijenjeni upoznavanju i druženju posjetitelja s umjetnikom, a izložba će biti otvorena još mjesec dana.

Fevre kaže da su posjet i zanimanje za Vudragove radove daleko nadmašili sva očekivanja. “Bilo je daleko više posjetitelja i kupaca nego što smo uopće mogli pretpostaviti. Prezadovoljna sam i ponosna kao menadžerica jer smo napravili sjajan posao, puno bolji od najoptimističnijih predviđanja. Poslali smo puno pozivnica pa su došli brojni galeristi, kolekcionari, kritičari, kustosi i naši dugogodišnji klijenti. Svi su oduševljeni nevjerojatnim talentom mladog umjetnika, njegovom originalnošću i energijom. O Vudragu se govori samo u superlativima i svi se slažu da se njegove skulpture razlikuju od drugih po kreativnosti i emocijama. Važno je istaknuti da već ima kolekcionara koji imaju po dvije Nikoline skulpture. Zahvaljujući svemu tomu uprava moje kompanije je odlučila da Nikola postane naš Premium umjetnik.

Kakav je to zaista uspjeh govori i to da imamo stalnu suradnju s oko 600 umjetnika iz cijelog svijeta, a Nikola je tek četvrti koji je stekao premium status. Ostala trojica su s nama već po desetak godina, dok je Nikoli to uspjelo u manje od pet mjeseci. To znači, među ostalim, da će on biti stalan izlagač u našim galerijama, dok će se ostali umjetnici izmjenjivati svaka dva mjeseca. Dakako, naša galerija ima velike planove s Nikolom i sigurna sam da će ih uspješno realizirati. Može se slobodno kazati da je Nikola ovog vikenda bio velika umjetnička zvijezda”, priča gospođa Fevre.

Zbog njega su zaobišli inače vrlo strogu proceduru

A da je riječ o svojevrsnom blitzkriegu mladog kipara govori podatak da je prvi puta bio u Galerie Carre d’aritistes 22. listopada prošle godine, a da je prvi rad izložio već 10. studenoga. Dakle, za samo pet mjeseci ugledna pariška galerija organizirala mu je samostalnu izložbu, što se do sada još nikada nije dogodilo. Naime, procedura uspostavljanja suradnje s umjetnicima traje mjesecima i iznimno je stroga. Odluku o tomu tko će izlagati u galeriji donosi stručni savjet svih galerija u kojem je šest uglednih povjesničara umjetnosti i kustosa. Da se išlo po toj proceduri Vudrag bi tek sada došao na red da se o njemu raspravlja na savjetu. To je zaista nevjerojatan uspjeh budući da je Vudrag još prije pet mjeseci bio potpuno anoniman i nepoznat umjetnik. Amelie Fevre je potvrdila da tako strelovit uspon u njenoj tvrtki nije imao još niti jedan umjetnik.

“Imala sam sreću jer sam od prve prepoznala Nikoline potencijale, što sam osjetila originalnost, svježinu, izniman talenat i kvalitetu. Bitno je također da se koristi željezom i prirodnim materijalima koji ponovno ulaze u modu pa se Vudragovi radovi podudaraju s trendovima na tržištu. Premda se u njegovom slučaju nisam pridržavala klasičnih pravila kuće, izbor njegovih radova pokazao se kao pun pogodak i za Nikolu i za galeriju”, priča gospođa.

Jedna od zanimljivosti izložbe bila je i njena interaktivnost. Naime, gledatelji su mogli držati u rukama i igrati se Arturovim mačem te Mojsijevim štapom koje je izradio Vudrag. “S obzirom na to da se na izložbama radovi nikada ne smiju dirati, želio sam posjetiteljima približiti svoje radove i dati im mogućnost da ih osjete. Tako smo ostvarili jednu novu, višu razinu interaktivnosti koja je ugodno iznenadila posjetitelje”, priča mladi umjetnik. Najveći broj posjetitelja bili su, dakako, Francuzi. Došlo je puno Hrvata koji žive u Parizu, bio je tu i veleposlanik Hrvatske u Francuskoj Filip Vučak s članovima naše ambasade, a bilo je još Amerikanaca, Rusa, Engleza, Ukrajinaca…

Galerija u New Yorku hitno traži još radova

“Nisam očekivao toliko puno ljudi jer su u subotu održane demonstracije žutih prsluka pa u to vrijeme Parižani ne vole dolaziti u središte grada. Premda je bilo predviđeno da se izložba zatvori u 20 sati, morali smo ostati otvoreni do 22 sata jer su posjetitelji navirali sa svih strana. Nikome od nas nije bilo lako izdržati cijeli dan na nogama. Toliku posjetu možemo zahvaliti i tome što se galerija nalazi nekoliko minuta hoda od crkve Notre Dame, dakle u samom centru Pariza, te je ujedno najveća galerija na samom ulazu u čuvenu umjetničku četvrt Saint-Germain-des-Prés.

Galeriste i kolekcionare najviše je zanimalo kako radim, te su, kako su mi rekli, željeli vidjeti odgovara li moj karakter, karakteru mojih umjetnina. Amerikance je, primjerice, najviše zanimalo pomažu li mi u radu roboti i laseri, jesu li to 3D skulpture. Objasnio sam im kako sam ja stara škola, da sam varim i da pri tome koristim elektrode i alat. Morao sam im tumačiti da je ono što napravi robot, za razliku od onoga što radi umjetnik, tek umjetan proizvod bez ikakve kreacije i duše. Mnoge je privuklo to što je osim klasičnih skulptura bilo i reljefa koji strukturno mogu biti na zidu ili su samostojeće”, objašnjava Vudrag. Dio zainteresiranih kupaca došao je u subotu i nedjelju te proučavao Vudragove radove, a neki su najavili da će doći još koji dan. Takav oprez ne čudi jer nije lako odvojiti novac za rad nekog još nepoznatog autora.

Inače, nekoliko skulptura Vudrag će vratiti u Zagreb jer kupci žele da na njih stavi pozlatu. Budući da su fotografije i opisi Vudragovih skulptura poslane na gomiliu adresa klijenata i galerija po cijelom svijetu ne čudi što su počele dolaziti i nove ponude. Melanie Fevre je ispričala da je njihovoj galeriji u New Yorku već isporučena jedna Vudragova skulptura te je dogovoreno da ih u što kraćem roku pošalju još nekoliko. Već se počela dogovarati samostalna izložba Vudraga u New Yorku. Mladi umjetnik dobio je i poziv da posjeti Bejrut, gdje jedna ugledna galerija, koja ima franšizu Galerie Carre d’artistes, želi predstaviti bogatoj arapskoj klijenteli Vudragovo stvaralaštvo.

‘Vudrag je uspio vani, prije nego li se afirmirao kod kuće’

Među posjetiteljima izložbe u Parizu bila je i Adriana Prlić, kustosica za izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. “Moram priznati da me nije previše iznenadio uspjeh izložbe Nikole Vudraga u Parizu te golem interes za njegove radove. Bilo mi je veliko zadovoljstvo osluškivati posjetitelje u Parizu koji su bili oduševljeni njegovim radovima. Na sve njih Vudragovo stvaralaštvo ostavilo je apsolutno najpozitivniji dojam. Bilo je zanimljivo promatrati ljude koji su ušli u galeriju jer su vidjeli da se u njoj nešto događa. Mnogi su petpostavili kako je riječ o nekom velikom umjetniku kad se skupilo toliko ljudi, a onda su ostali nemalo iznenađeni kad su vidjeli koliko je mlad.

Imam doticaja s puno mladih suvremenih hrvatskih umjetnika, no čim sam upoznala stvaralaštvo Nikole Vudraga odmah sam se oduševila te shvatila da je on nova velika nada hrvatske umjetničke scene. Taj dojam dodatno se pojačao nakon što sam upoznala njegov rad u ateljeu. Rijetko se susreće tolika iskrenost, kreativnost i predanost radu. I jednako važno, Vudrag osim što ima talenta, veliki je radnik. Postoje dvije različite vrste kolekcionara i za obje je Vudrag iznimno zanimljiv. Oni koji poznaju i razumiju umjetnost odmah su prepoznali da su radovi Nikole Vudraga doista jedinstveni, neobični, da je u njih utkan golem senzibilitet i ideja te da se po kreativnosti i zanimljivosti izdvajaju od stvaralaštva ostalih umjetnika. Za te je kolekcionare posebno značajna Vudragova realizacija skulpture čekića s čavlima.

Druga vrsta kolekcionara su oni koje privlače umjetnička djela koja se dobro uklapaju u interijere. Premda Nikoline skulpture nisu dekorativne, one su idealne za takve kolekcionare jer se nevjerojatno dobro uklapaju u njihov način promišljanja umjetnosti. I još nešto: izbor Galerie Carre d’artistes za Vudraga je odličan izbor jer je ona namijenjena upravo klijenteli o kojoj sam govorila. Iznimno mi je drag uspjeh Nikole Vudraga u Parizu jer će to pomoći da se skrene pozornost i na ostale hrvatske umjetnike. Nije se lako probiti izvan Hrvatske, a Vudragu je to uspjelo čak i prije nego li se afirmirao kod kuće.”

Nedavno je završio gotovo 13 metara veliku skulpturu Tesle

Nikola Vudrag rođeni je Varaždinac, koji se, iako mu je tek 29 godina, već posljednjih 15 bavi umjetnošću. Izlagao je do sada u Berlinu, Sofiji, Mariboru, Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku… Izrađuje medalje te gradi javne spomenike kao što su Veli Jože u Berlinu, Dekanski park u Zagrebu, Mač kralja Tomislava u Lovincu, 12 metara visok spomenik Gospe od Loreta u Primoštenu, a nedavno je završio gotovo 13 metara veliku skulpturu Nikole Tesle koja je postavljena u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu. Vudrag je jedini skulptor uz Kostu Angelija Radovanija, koji istodobno radi minijature i medalje te punu plastiku i golemu spomeničku skulpturu.

Stručnjaci su suglasni da je Vudrag jednako sjajan autor radova u reljefu te figurativnih i apstraktnih formi. Zahvaljujući minucioznoj preciznosti i vrhunskoj tehnici, koju je stekao izrađujući medalje, njegove su skulpture razrađene do najsitnijih detalja. Po završetku osnovne škole, Vudrag je kratko pohađao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a potom je u Varaždinu upisao školu za tehničara računalstva. Ubrzo se prebacio u gimnaziju koja je u to doba bila jedina škola koja je imala smjer dizajn i likovna umjetnost pa je stekao diplomu Druge gimnazije Varaždin kao aranžersko-scenografski dizajner.

Nakon toga upisao je Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci, no kad je utvrđeno da je tercijarni daltonist, prebacio se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje je 2012. proglašen najboljim studentom. Od materijala, mladi umjetnik uz željezo, broncu i aluminij, najradije koristi korten čelik, skupinu legura koje razvijaju stabilnu oksidaciju i ne zahtijevaju dodatne premaze. Portrete od željeza koji su sada najtraženiji Vudrag radi na poliesterskoj konstrukciji koja služi kao kalup u koji se ugrađuje bezbroj malih željeznih šipki, a koje se potom spajaju varanjem.