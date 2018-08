Od dolaska Playstationa sredinom devedesetih, postoje dvije kategorije dobrih igara: one vrlo dobre, ponekad i izvanredne, koje igramo rado, često i dedicirano, i one, kakve se pojave jednom u četiri-pet godina i iz temelja promijeni što očekujemo od videoigre kao formata. Prva takva uistinu prijelomna igra bio je čuveni Driver iz 1999., iako smo, naravno, rado igrali Tonyja Hawka, Gran Turismo i prve Tomb Raidere, kao i sve sportske simulacije.

Da videoigre nisu relativno nova industrija, kreativna ostvarenja u njima valorizirala bi se jednako kao filmska ili televizijska, ako ne i više od njih. Iskustvo igranja Drivera imalo je ono što, što odvaja uistinu dobro od umjetnički dobrog (u brojnim anketama godinama nakon izlaska, Driver je proglašavan uvjerljivo najboljom Playstation 1 igrom). Svaka naredna generacija konzola imala je nekoliko svojih Drivera, epohalnih igara koji redefiniraju standarde i očekivanja.

Na našu ogromnu sreću, Sony je nedavno predstavio takozvani Playstation Hits, kolekciju nekih od najvećih klasika koje nudi po značajno sniženim cijenama. Među njima se nalaze neke od najboljih Playstation igara unazad pet-šest godina, a jedan ili dva naslova spadaju baš u ove epohalne, koje naprosto ne biste smjeli propustiti. Prošli smo kroz popis i izdvojili naših pet preporuka:

Last of Us: Remastered

Last of Us stavili smo na vrh ove liste iz nekolikog razloga: prvo, riječ je o uvjerljivo najkvalitetnijoj igri Playstation Hits kolekcije (iako je Uncharted 4 vjerojatno zabavniji, a Bloodborne izazovniji). Drugo, Last of Us jedan je od onih naslova, koje u životu naprosto ne smijete propustiti, jer će na vas imati jednako snažan utisak kao i najbolje serije, romani ili filmovi. Treće, od svih igara koje ovdje preporučujemo, Last of Us ima daleko najsloženiju priču, koju je gotovo nemoguće odigrati do kraja bez puštanja suza.

Emotivna veza kao suština priče

I na kraju, Last of Us uskoro će dobiti svoj nastavak, tako da je ovo idealno vrijeme za isprobati ili vratiti se originalu (što i ovaj autor planira nakon povratka s mora). Poput svih velikih kreativnih ostvarenja, suština priče zavaravajuće je jednostavna: odnos ciničnog, smrknutog protagonista i naivne djevojčice koju počinje doživljavati kao usvojenu kćer, zamjenu za biološku kćer koja je davno preminula. Sve to odvija se usred epidemije zombija, u razrušenim Sjedinjenim Državama, što garantira pregršt neprijatelja, avantura i fascinantnih lokacija.

Svoju priču Last of Us pripovijeda pažljivo i strpljivo, s organskim razvojem dubokih odnosa među likovima, što onda i akcijske dijelove čini daleko napetijima. Produkcija je iznimno raskošna i pedantna – glazbu je, recimo, radio dvostruki oskarovac Gustavo Santaolalla, jedan od najcjenjenijih filmskih skladatelja na svijetu (nedavno je radio podlogu za otvornu špicu Netflixova Making a Murderer, koju je zbilja teško zaboraviti).

Ako se odlučite za samo jedan naslov iz Playstation Hitsa, naša bi preporuka bila da se odlučite za Last of Us.

2. Uncharted 4

Uncharted serijal rasni je, beskompromisni šund, a kad kažemo šund, mislimo to u najboljem mogućem smislu. Uronjen u žanrovske avanturističke romane s početka prošlog stoljeća, kao i kasnija citiranja šunda u obliku Indiana Jones filmova ili Tomb Raider igara, svim nastavcima Uncharted je dedicirano zabavan, duhovit, kompaktan i tehnički besprijekoran.

Uncharted 4 dosad je najslojevitiji dio serijala. Kao i u svim dosadašnjim naslovima, radnja je dovoljno jezgrovita, da vam održi pažnju i pruži dovoljno motivacije, i dovoljno blesava, da otvara vrata nikad raznovrsnijim pucnjavama, tučnjavama, bježanjima, jurnjavama, skakanjima po džunglama i istraživanjima tajnih gradova, napuštenih ruševina i podzemnih katakombi. Osnovna premisa jest, dakle, da putuje po svijetu i istražujete davno zaboravljena blaga, a pritom vas u tome pokušavaju spriječiti istraživači slični vama, njihovi plaćenici ili organi vlasti.

Neprekidna akcija i čisti adrenalin

Uncharted 4 neće vam dati previše prostora za razmišljanje ili slobodno istraživanje; ne zato što nije dovoljno maštovit ili razgranat, već zato što u prvi plan, stalno i neprekidno, stavlja akciju i adrenalin. Taman kad pomislite da ste dovoljno pucali ili bježali, i da imate pravo na nekoliko minuta manjeg intenziteta, Uncharted 4 iznenadit će vas novom hordom bijesnih neprijatelja. I tako u nedogled.

S obzirom da je izašao prije tek nešto više od dvije godine, i da se radi o ozbiljnom blockbusteru koji je osvojio važne nagrade, gotovo je nevjerojatno da se Uncharted 4 našao među povoljnim Playstation Hits naslovima.

3. Bloodborne

Na početku moram priznati: Bloodborne sam igrao vrlo malo, možda nekoliko sati, na bratove neprekidne nagovore. Zapravo, intenzitet njegovog nagovaranja potaknuo me na uvrštavanje Bloodbornea na ovu listu jer se on – kao i milijuni drugih igrača diljem svijeta – kunu da je riječ o jednom od najintenzivnijih naslova uopće. Ono malo što sam isprobao, govori mi da je Bloodborne ozbiljno dobra igra, jedna od onih koje možda propustite tijekom godine, ali se zato definitivno isplate na Playstation Hits ponudi.

Notorno teška igra i puna koncentracija

Radnja je uglavnom neprepričljiva i nije srž onog što Bloodborne nudi: stanovnici imaginarnog viktorijansko-gotičkom grada Yharnama oboljeli su od misteriozne bolesti. Vi kao junak morate otkriti uzrok, i pritom se razračunati s tisuća čudnovatih prikaza, demona i poludjelih Yharnamovaca. Bloodborne je notorno teška igra i zahtjeva vašu puno koncentraciju; iz istog razloga, Bloodborne predstavlja ozbiljan užitak, kad konačno uspijete proći nekog posebno teškog protivnika.

4. Batman: Arkham Knight

Batman Arkham trilogija osjetno je impresivnije i kompleksnije ostvarenje, od hvaljene Nolanove filmske trilogije (Arkham serija zapravo ima četiri službena dijela, ali jedan je prequel u kojem glasove daju drugi glumci). Nakon simpatično svježeg Arkham Asyluma iz 2009. i ambicioznijeg, ali nedorađenijeg Arkham Cityja, Arkham Knight veliko je, eksplozivno finale serijala. I daleko najbolja Batman igra u povijesti. Radnja je vrlo dobra i vrlo dobro ispripovijedana, obiluje zapletima i pametnim preokretima, a pojedini dijelovi toliko su intenzivni da će vas, bez pretjerivanja, mentalno transportirati u Batmanov lik.

Stotine manjih misija i izazova po Gothamu

A da biste bili uspješan virtualni Batman, Arkham Knight od vas traži uspješno kombiniranje uličnih borbi, detektivskog istraživanja, automobilske jurnjave, skakanja i lebdenja, skrivanja i rješavanja zagonetki. Glasovna ostvarenja glumaca uistinu su briljantna, s naglaskom na Jokera Marka Hamilla. Jedina zamjerka jest pomalo repetitivni mehanizmi samih borbi, što Arkham Knight kompenzira dobrim narativom koji je uvijek u središtu zbivanja, kao i stotinama manjih misija i izazova po virtualnom Gothamu.

Arkham Knight trenutno je na dodatnom popustu, a dobiti ovakvu grandioznu igru za 106,99 kuna naprosto je bezumno dobra vrijednost za novac.

5. Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed vjerojatno je najvolatilnija franšiza koju smo imali prilike igrati: prvi dio iz 2007. bio je hvaljen radi zanimljive priče koja vas smješta u ulogu profesionalnog ubojice u srednjem vijeku (a zapravo člana tajnog bratstva, a zapravo igrač napredne virtualne simulacije). No, gameplay je ocijenjen predvidljivim, suviše restriktivnim, ponavljajućim i naprosto dosadnim. Zatim je uslijedio Assassin’s Creed 2, veliki komercijalni hit koji je uspješno nadogradio i unaprijedio formulu prvog dijela.

A onda je u kratkom roku počela izlaziti nepregledna gomila Assassin naslova, DLC-a i spin-offova u kojima se više bilo teško snaći. Manje uspješni Revelations i uspješniji Brotherhood i Assassin’s Creed III zapravo su djelovali kao vječno prežvakavanje obrazaca koje je drugi dio tako uspješno postavio. Baš kad se činilo da čuveni serijal zapravo nema više kamo otići, došao je Black Flag. Službeno u naslovu ima broj 4, iako nam se prije činilo da je riječ o četrnaestom nastavku Assassina.

Sasvim novi segmenti poput ribarenja

Bez obzira, dakle, na dugovječnost serijala, pomalo potrošenu formulu i osjetno snižena očekivanja, Black Flag pojavio se kao suštinsko iznenađenje. Vaš lik odjednom se našao među gusarima i stvari su postale fenomenalno zabavne i uzbudljive, kako obično u pričama s gusarima i biva. Osim izvanredno dizajniranog karipskog svijeta kojim možete beskonačno lutati, Black Flag također je značajno unaprijedio niz poznatih Assassinovih segmenta, te dodao neke sasvim nove, poput morskog istraživanja i ribarenja.

Uistinu je nevjerojatno, da su autori uspjeli stvoriti toliko velik i kompleksan virtualni svijet bez pretjeranog učitavanja ili zastajkivanja, čak ni kada prelazite s mora na kopno, i obrnuto. Misije su dobre do izvanredne, a jedini minus su pomalo monotone borbe i uistinu neinteligentni neprijatelji – jednom kad ovladate osnovnom logikom njihova kretanja, bit će vam razmjerno lagano nadmudrivati ih. Kao dio Playstation Hits kolekcije, Assassin’s Creed IV Black Flag predstavlja izvanrednu vrijednost za novac – ako ste ga propustili, ili niste dosad uopće igrali Assassin’s Creed, preporučujemo.

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Playstation, po najvišim uredničkim standardima