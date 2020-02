Ovogodišnja Dora zbilja je neprepričljiva, ali ljudi su se barem sjajno zabavljali na društvenim mrežama

U Opatiji se večeras održala Dora na kojoj se birala pjesma koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu koji se održava u Rotterdamu. Svoje pjesme otpjevalo je 16 izvođača, a pobijedio je Damir Kedžo sa svojom pjesmom Divlji vjetar.

Ljudi na mrežama sjajno se zabavljaju

Cijeli događaj bio je zbilja neprepričljiv. Izmjenjivali su se diskutabilni scenski nastupi i stajlinzi, pjesme koje bi vam mogle zvučati kao da ste ih već negdje čuli i komentari voditelja od kojih nam je na trenutke bilo ozbiljno neugodno.

No, možda najbolji dojam svega dobit ćete ako malo prođete po društvenim mrežama. Ljudi na Twitteru sjajno se zabavljaju s memeovima i komentarima, a mi smo izdvojili neke koji su nas nasmijali.

My friends when i move into a new flat and ask for something to decorate it #dora2020 pic.twitter.com/gSWSvAVsyO — Alcazar You when I'm drunk 🇱🇹 (@elainovision) February 29, 2020

Kad se u backstageu sretnu Indira i Boris Đurđević:#dora2020 pic.twitter.com/CyD8RM3QOK — Dubravko Terzic (@op_server) February 29, 2020

Pjesma "Vrati se iz Irske" sufinancirana je sredstvima iz proračuna RH #Dora2020 — 4 (@saramaddow) February 29, 2020

Sta Colonia vise nije Colonia? Been living under a stone apparently (or just Portugal 😂) #dora2020 pic.twitter.com/xaIIDNv9GJ — Marko Theodore Mravunac (@markotmravunac) February 29, 2020

He looks like a younger version of the 2005 representative 😄 #dora2020 pic.twitter.com/EFHZUWWRqP — Álvaro Oteiza (@alv_ote) February 29, 2020

Guys in clubs when you're just dancing with your friends:#dora2020 pic.twitter.com/9g4OWUQ245 — Alcazar You when I'm drunk 🇱🇹 (@elainovision) February 29, 2020