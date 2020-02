Ovogodišnja Dora zbilja je neprepričljiva; ali ljudi se barem sjajno zabavljaju na društvenim mrežama

U Opatiji se večeras održava Dora na kojoj se bira pjesma koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu koji se održava u Rotterdamu. Svoje pjesme otpjevalo je 16 izvođača, a cijeli događaj zbilja je neprepričljiv.

Ljudi na mrežama sjajno se zabavljaju

Izmjenjivali su se diskutabilni scenski nastupi i stajlinzi i pjesme koje bi vam mogle zvučati kao da ste ih već negdje čuli. No, možda najbolji dojam svega dobit ćete ako malo prođete po društvenim mrežama.

Ljudi na Twitteru sjajno se zabavljaju s memeovima i komentarima, a mi smo izdvojili neke koji su nas nasmijali.

My friends when i move into a new flat and ask for something to decorate it #dora2020 pic.twitter.com/gSWSvAVsyO — Alcazar You when I'm drunk 🇱🇹 (@elainovision) February 29, 2020

Kad se u backstageu sretnu Indira i Boris Đurđević:#dora2020 pic.twitter.com/CyD8RM3QOK — Dubravko Terzic (@op_server) February 29, 2020

Pjesma "Vrati se iz Irske" sufinancirana je sredstvima iz proračuna RH #Dora2020 — 4 (@saramaddow) February 29, 2020

Sta Colonia vise nije Colonia? Been living under a stone apparently (or just Portugal 😂) #dora2020 pic.twitter.com/xaIIDNv9GJ — Marko Theodore Mravunac (@markotmravunac) February 29, 2020

He looks like a younger version of the 2005 representative 😄 #dora2020 pic.twitter.com/EFHZUWWRqP — Álvaro Oteiza (@alv_ote) February 29, 2020

Guys in clubs when you're just dancing with your friends:#dora2020 pic.twitter.com/9g4OWUQ245 — Alcazar You when I'm drunk 🇱🇹 (@elainovision) February 29, 2020