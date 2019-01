Pariška galeristica objašnjava zašto je ovaj vrlo mladi kipar iz Zagreba tamo postao senzacija

“Bila je to ljubav na prvi pogled, ludi susret u kojemu smo oboje imali sreće” opisala je Amelie Fevre, menadžerica galerije Carré d’artistes u Parizu, svoj prvi susret s djelima mladog zagrebačkog kipara Nikole Vudraga. “Nikola je imao sreće jer je za manje od mjesec dana počeo izlagati u našoj galeriji što je mimo svih protokola koji su u nas iznimno strogi. Ja sam pak imala sreću jer se pokazalo da sam od prve prepoznala Nikoline potencijale. Premda se ni ja u njegovom slučaju nisam pridržavala klasičnih pravila kuće, izbor njegovih radova pokazao se kao pun pogodak.

Nikola je prvi i jedini umjetnik kojega sam ja izravno odabrala i poslala njegove radove umjetničkom savjetu jer nisam htjela gubiti vrijeme u procedurama. Bio je to golemi rizik, no moja šefica Stephanie Tosi, osnivačica i generalna direktorica naše kompanije, kazala je, nakon što smo počeli prodavati Nikoline radove, kako sam na taj način spasila svoju čast, kod nas za to postoji fraza, sauver l’honneur. Nikada se, naime, još nije dogodilo da se netko kao Vudrag nakon samo mjesec dana toliko afirmirao. Da je zaista ostvario pravo čudo u Parizu najbolje potvrđuje odluka umjetničkog savjeta galerije da mu se već 23. ožujka organizira velika samostalna izložba.”

Susret koji je Vudragu promijenio život i karijeru

Mladom Vudragu također je još u živom sjećanju prvi susret s galeristicom Amelie Fevre koji mu je, već sada se može reći, iz temelja promijenio život i karijeru. “Nakon uzbudljivog dana provedenog s pariškim galeristima koje sam upoznao na Fiac art fair-u, ušetao sam u Galerie Carré d’artistes jer mi je zapela za oko. Porazgovarao sam sa zaposlenikom galerije koji mi je otkrio da je njegova šefica iz našeg kraja Europe te me upoznao s njom. Tu je priča krenula i ubrzo, već nakon pola sata, nakon što je vidjela fotografije mojih djela, Amelie i ja počeli smo ozbiljan razgovor o suradnji.

To mi se jako svidjelo kod Amelie, taj profesionalni pristup radu, odmah u startu plan i razrada strategije umjetničke suradnje. Nikad do sad nisam imao takvo iskustvo s galeristima i moram priznati da me Amelie ugodno iznenadila svojim vještinama poslovanja i integritetom u poslu, ambicijama i energijom. Način na koji me zastupa je izvanredan, čujemo se skoro svaki dan, naručuje radove i raspituje se kako mi ide, trebam li kakvu pomoć, odmaram li se dovoljno, pazim li na zdravlje… “

Vudraga u Zagrebu već prepoznaju i konobari

S Nikolom Vudragom razgovarali smo nakon što je završio snimanje za televizijsku emisiju HRT-a „Klub7“ te intervjua s urednicom ruskog televizijskog kanala na engleskom jeziku “Russia today“ Mariom Grigoryan. Nakon što je Telegram prvi objavio veliki razgovor s Nikolom Vudragom te opširno predstavio njegovo stvaralaštvo, mladi kipar odjednom se našao u središtu pozornosti. Dao je više intervjua, a dodatnu pozornost izazvao je objavom fotografija makete spomenika pokojnog predsjednika Franje Tuđmana zbog kojih je dobio brojne pohvale i pozitivne komentare što ga je učinilo prepoznatljivim u široj javnosti. Za jednim ručkom u popularnom zagrebačkom restoranu, konobar se obratio Vudragu riječima: “Drago mi je da ste došli k nama, gospodine kiparu”.

No, mladi kipar ne može uživati u iznenadnoj popularnosti jer radi danomice kako bi završio nekoliko novo naručenih skulptura, ali i pripremio radove za veliku izložbu u Parizu. Izlaganjem u takvom reprezentativnom prostoru kao što je galerija Carré d’artistes u središtu Pariza koja ima četrdesetak svojih prostora širom svijeta, u New Yorku, Moskvi, Berlinu, Šangaju, Meksiku, Madridu, Amsterdamu, Vudrag je dobio nevjerojatnu priliku za međunarodnu afirmaciju jer će deseci tisuća klijenata svih četrdesetak galerija Carré d’artistes moći upoznati njegovo stvaralaštvo.

Ljubitelji umjetnosti u Hrvatskoj imat će također prilike uskoro vidjeti radove mladog kipara. Početkom ožujka u Zagrebu odvjetnik Silvije Hraste, u suradnji s organizatorom umjetničke manifestacije St. Moritz Art Master Čedomirom Komljenovićem, otvara na Ribnjaku 40 novu reprezentativnu galeriju Symbol Quorum u kojoj će među prvim svoja djela predstaviti i Nikola Vudrag. Da Amelie Fevre ne pretjeruje u pohvalama mladom kuparu pokazuje i podatak da u svakodnevno u galeriju Carré d’artistes u Parizu dolazi najmanje desetak umjetnika iz cijelog svijeta koji nude svoje radove.

Preskočio je sve procedure koje traju mjesecima

“Upućujemo ih da svoje radove postave na internetske stranice naše galerije gdje ih pregledava stručna ekipa. Njihova je zadaća otkriti mlade talente, one najtalentiranije te onda njihove radove prosljeđuje posebnoj komisiji Comité de sélection artistique na čelu s art direktorom. U savjetu su iskusni povjesničari umjetnosti i kustosi koji se okupljaju jednom mjesečno i između nekoliko stotina kandidata odaberu najviše pet umjetnika čija će se djela izlagati.

Procedura o prihvaćanju suradnje traje više mjeseci i iznimno je stroga. Da se išlo po protokolu Nikola bi još danas čekao odluku umjetničkog savjeta. Umjesto toga preskočio je sve te stepenice u manje od mjesec dana, a njegova prva skulptura prodana je već nakon samo pet dana izlaganja. Takvom uspjehu pridonijela je i činjenica da je već do sada prodao svoje skulpture kupcima iz SAD-a, Švicarske, Francuske…”

Uvjeren da se osjeti njegova iskrenost u radu

Vudrag kaže kako je zahvaljujući Amelie i upravi galerije upoznao jednu novu, najljepšu razinu umjetničkog djelovanja. “Na umjetniku je da stvara, a galerija brine da djelo završi kod kupca. Naprosto, jedni druge potičemo u dobrom duhu suradnje. Nisam opterećen trendovima na tržištu, radim ono što prirodno izlazi iz mene neopterećen trendovima – sirovo željezo zavareno u plamenu kreacije. Vjerujem da se u mojim radovima osjeti moja iskrenost.

Uskoro po četvrti put odlazim u Pariz s novom serijom skulptura. Radim istodobno na modeliranju, konstruiranju i varenju nekoliko skulptura što je konačno zadovoljilo moje stvaralačke potrebe. Sve to zahvaljujući timskom radu galeriste i umjetnika. Nisam u drugim galerijama vidio takvu energiju i angažman kao kod Amelie, i zato sam od svih ponuda odabrao baš njenu. S druge strane, sviđa mi se pristup distribuciji radova koja nije usmjerena samo na Pariz, pa su moje skulpture već završile u SAD, Portugalu, Švicarskoj i, dakako, Francuskoj. “

Zašto su se galeristici baš toliko dopale njegove skulpure

Na pitanje što joj je prvo zapelo za oko, Amelie Fevre objašnjava kako je u stvaralaštvu Nikole Vudraga odmah osjetila orginalnost, svježinu, izniman talenat i kvalitetu. Također i to što se koristi prirodnim materijalima koji ponovno dolaze u modu pa se Vudragovi radovi podudaraju se s trendovima na tržištu. No, upozorava Fevre, ne postoji samo jedan trend, ima ih više. S jedne strane, postoji trend art digitala, digitalne umjetnosti, koja se manifestira kroz digitalne i informatičke tehnike. S druge stane postoji tendencija povratka sirovih materija kao što je željezo.

“Materija, refleksija i vrijeme koje Nikola ulaže u svoja djela elementi su koji se uklapaju u taj novi trend. Njegova originalnost ogleda se u nedovršenom nesavršenstvu koja prepušta prostor mašti i interpretaciji. Upravo me taj kontrast između njegove izvedbe i digitalne perfekcije privukao njegovu stvaralaštvu.”

Predstavljanje Vudraga francuskoj javnosti podudarilo se s velikim demonstracijama takozvanih žutih prsluka u Parizu. Premda je njegova galerija udaljena tek nešto više od stotinjak metara od mjesta najžešćih sukoba, to se nije negativno odrazilo na prodaju njegovi radova. Upravo suprotno. U vrijeme najvećih nereda, njegovi su se radovi najbolje prodavali. Nikola se šali da je to zbog toga što su ljudi bježali u Galerie kako bi umakli suzavcu i sukobima. Amelie Fevre objašnjava kako je u njenoj galeriji oko 50 posto kupaca iz Francuske dok ostali dolaze iz cijelog svijeta.

Kupcima ne smeta što Vudrag još nije veliko ime

“Nema zazora kupaca prema Vudragovim radovima zbog toga što je mlad, nepoznat i jer dolazi iz male zemlje kao što je Hrvatska. Naprotiv. Činjenica da se njegovi radovi mogu kupiti u Parizu, u tako uglednoj galeriji s tako lijepom adresom, najveće su jamstvo svakom kupcu da je dobio djelo vrhunske kvalitete. Pariz i naša galerija najbolje su reference. Na meni je samo uvjeriti ih da dobivaju rad umjetnika koji će uskoro postati veliko ime.

Nerijetko pri komunikaciji s kupcima ulogu ima i činjenica da se kupnjom nekog umjetničkog djela ne dobiva samo emocionalna satisfakcija, već se često radi i o financijskoj investiciji koja može donijeti višestruku zaradu”. Inače, galerija Carré d’artistes osnovana je 2001. s idejom da demokratizira umjetnost te da ju približi nema samo povlaštenim, bogatim kolekcionarima već svim ljubiteljima umjetnosti. Bio je u to vrijeme hrabar, human i gotovo revolucionaran projekt koji je uzdrmao elitističke, zatvorene umjetničke krugove. Koncept djelovanja svih 40 galerija zasnovan je na ideji da se promoviraju novi mladi talenti, a da se šira publika senzibilizira za umjetnost.

Poticaj nakon prvih uspješnih iskustava u prodaji

Amelie Fevre podrijetlom je iz Travnika, a 1990., nakon što je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirala francuski i talijanski jezik te književnost, otišla je u Pariz gdje je magistirirala i ostala živjeti. Da bi mogla financirati post diplomski studij zaposlila se u odjelu prodaje za poznatu talijansku modnu kuću Max Mara. Prva uspješna iskustva u prodaji potaknula su je da završi komercijalnu školu koja joj je pružila mogućnost da postane distric i show-room menadžer.

U Dallas u Texasu preselila se 2004. kad je njen suprug Aleksandar, Splićanin, tamo dobio posao u farmaceutskoj industriji. Na tamošnjem univerzitetu završila je Fashion Management, nakon čega počinje raditi u prestižnoj američkoj kompaniji Neiman Marcus. Nakon povratka u Pariz pet godina radi kao menadžerica prodaje za 28 trgovina Lacostea. Nakon toga definitivno napušta svijet mode te se profesionalno posvećuje umjetnosti, svoj velikoj ljubavi.

Galerija već sada ne može zadovoljiti potražnju

Znanje povijesti umjetnosti upotpunjuje dodatnim školovanjem na pariškoj školi umjetnosti Louvre. Glavna managerica galerije Carré d’artistes postala je početkom 2016. gdje je napravila poslovni boom zahvaljujući bogatom iskustvu u biznisu i odličnom odnosu s umjetnicima i kupcima. Uz upravljanje najvećom od pet galerija u Parizu, Amelie Fevre povremeno pomaže savjetima i iskustvom kustosima koji vode dvije novo otvorene galerije u New Yorku.

Na kraju razgovora Amelie Fevre je zaključila kako Nikola zbog golemog interesa za njegova djela neće moći zadovoljiti sve potrebe pa će zbog toga morati pažljivo graditi svoju karijeru. “No sigurna sam da će se on znati nositi sa svim tim izazovima. Uostalom to dokazuje već sada, što iznimno cijenim, jer svu zaradu u cijelosti ulaže u kreiranje novih radova.”