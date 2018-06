Fanovi Spider-Mana u blagoj su ekstazi; izašao je trailer za novi, animirani film Spider-Man: Into the Spider Verse i izgleda prilično dobro. Ipak, mi bismo vam skrenuli pažnju na jedan detaljčić koji bi vam mogao biti zanimljiv i ako niste među njegovim obožavateljima. Ako pričekate 40. sekundu trailera vidjet ćete, naime, reklamu za – Yugo. Ozbiljno, auto Yugo.

U ovom alternativnom svemiru, u kojem se radnja vrti oko afroameričkog klinca Milesa Moralesa koji postaje Spider-Man, jugoslavenska autoindustrija nije pokleknula, pa je u 2018. godini predstavila novi, relativno moderni Yugo. Tvorci filma su očito zamislili i scenarij u kojem Zastava nije propala u svojem proboju u Ameriku 1992. godine, a moguće je također da su se i sasvim uspješno oporavili od bombardiranja tvornice 1999. godine.

‘Wherever YUGO, i go’

Premda se automobil očito (pomalo) modernizirao, čini se da je ostao klasični znak stiliziranog slova ipsilon. Međutim, u tom svemiru, marketing odjel Yuga se kreativno poigrao sloganom “Wherever YUGO, i go”, odnosno, gdje god ti ideš, idem i ja. Možda je jedina jača poruka na reklami “It’ll get you from A to B”, odnosno, poruka da će automobil zaista stići od točke A do točke B, podvig koji bi sudeći po kultnim vicevima, za njegovog prethodnika bio nemoguć.

Dizajneri automobila su se u tom svemiru odlučili osloniti na možebitni kultni imidž Yuga, stoga je novi model i dalje kockasti kompaktni automobil. Međutim, karoserija djeluje nešto aerodinamičnije, a kotači su veći i širi, što mu čak daje i dašak sportskog automobila. No srećom, ostali su plastični odbojnici, tipični za kragujevačke modele.