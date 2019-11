Život bez gotovine svjetski je trend, a mi smo otkrili i neke dodatne pogodnosti

Svjetska istraživanja pokazuju kako bi uskoro plaćanje gotovinom mogla biti stvar prošlosti

Moderni načini plaćanja, online shopping, digitalni život... prema procjenama stručnjaka do 2022. gotovo bi u potpunosti mogli istisnuti gotovinu. U nekim zemljama, poput Švedske plaćanje gotovinom je svedeno na minimum – prošle godine plaćanja kešom iznosila su tek 13% ukupnih plaćanja u toj zemlji. Prema podacima znanstvenika na institutu Royal Institute of Technology u Stockholmu, tijekom idućih pet godina plaćanje papirnatim novcem moglo bi postati stvar prošlosti. Slično će se dogoditi i u Hrvatskoj, stoga je važno imati pouzdanu, provjerenu i sigurnu karticu s nizom pogodnosti kakva je Premium Visa kartica PBZ Carda.

Najbolja prihvaćenost

Naime, Visa je jedan od najsnažnijih kartičnih brendova u svijetu s naboljom prihvaćenošću. To ukratko znači da potpuno možete biti opušteni bez obzira koristite li je u Hrvatskoj ili bilo gdje u svijetu. Jer Visa karticu prihvaća više od 200 država te se može koristiti na 54 milijuna mjesta i 2,7 mlijuna bankomata. Tako da s Premium Visa karticom PBZ Carda vrlo jednostavno možete doći do gotovine bez obzira u kojem kutku svijeta se nalazili.

Osim fizičkih prodavaonica, Visu prihvaćaju i sve vodeće online trgovine. Tako da vas od predivnih dizajnerskih cipela, haljina i gadgeta s My Therese, net-a portera, Asosa, Yooxa i Amazona dijeli doslovce nekoliko klikova mišem.

Dobre pogodnosti

Naime, istraživanja pokazuju kako korisnici kartice najviše koriste za kupnju odjeće i obuće (72%), hranu i piće (62 %). Kreditna kartica se iz novčanika najčešće vadi još i za kupovinu goriva na benzinskim postajama (53%) te kupnju elektronike (20%). Premium Visa kartica PBZ Carda i tu je sjajna stvar jer na prodajnim mjestima Visa odabranih partnera možete dobiti dobar popust i druge pogodnosti. I još sudjelujete u programu nagrađivanja u kojem se nagrađuje potrošnja i uredno plaćanje računa.

Kupovina na rate i krediti

Mnoge gore navedene stvari ponekad znaju poprilično i koštati pa ne čudi da Hrvati vole kupovati na rate, prvenstveno za iznose veće od 500 kuna. Na rate se najčešće kupuju skuplje stvari, a Premium Visa kartica im to olakšava i to vrlo konkretno – s mogućnošću otplate na 24 rate bez kamata i naknada. A kada, recimo, trebate nešto veću sumu novca i to hitno, Premium Visa kartica PBZ Carda je sve što vam treba. Ona je najkraći put do PBZ potrošačkog kredita.

Gotovina za sitnu kupnju

Život bez gotovine je zapravo svjetski trend koji su Hrvati objeručke prihvatili. Sada se gotovina koristi samo za tzv. sitnu kupnju do 100 kuna, a ostalo se plaća karticama. To je sve zahvaljujući mnogobrojnim pogodnostima koje kartice imaju. Tako, primjerice, uz korištenje Premium Visa kartica PBZ Carda dobivate mnoge pogodnosti kao što su otplata na rate, potrošački kredit, program nagrađivanja, podizanje gotovine u Hrvatskoj i svijetu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i pakete putnog osiguranja.