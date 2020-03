Udarite bol direktno

Iako se propagira apsolutno pravo na otklanjanje boli, treba kod toga biti vrlo oprezan i svako liječenje provoditi u suradnji s liječnikom. Neracionalna i pretjerana upotreba analgetika može dovesti do niza nuspojava, kao što su navikavanje, oštećenje jetre ili krvarenje u probavnom sustavu. Osim toga, uzimanje analgetika prije jasno utvrđene dijagnoze može dovesti do prikrivanja kliničke slike i životne ugroženosti (primjerice, upala slijepog crijeva).

Kada posegnuti za lijekovima protiv bolova

Najčešća bolna stanja zbog kojih posežemo za praškom protiv bolova su glavobolja i migrena, bolovi za vrijeme menstruacije i PMS-a, zubobolja, povišena tjelesna temperatura. Svi navedeni bolovi jednostavno se mogu ublažiti pravilnom primjenom Ibudolor Direkta.

Interaktivna ilustracija - Klikom otkrijte vrstu boli kod koje Ibudolor može pomoći Glavobolje i migrene Bolovi za vrijeme menstruacije i PMS-a Bolovi u leđima Zubobolja

95 posto žena pati od menstrualnih bolova

Od menstrualnih bolova, primjerice, pati čak 95 posto žena i iako su simptomi najčešće tek osjetni, ponekad mogu biti vrlo jaki te osim bolnog trbuha i leđa mogu izazvati glavobolje, mučnine, proljev i povraćanje. Želite li se boli riješiti brzo i jednostavno, posegnite za praškom protiv bolova Ibudolor, a važno je ne čekati stvarno jaku bol i grčeve pri kojima se ne možete pomaknuti, već popiti analgetik čim bolovi počnu.

Kako protiv menstrualnih bolova

Lijekove prve linije čine nesteroidni protuupalni antireumatici. Randomizirane studije pokazuju kako 70 do 90% žena navodi značajno smanjenje bolova na terapiju ibuprofenom u dozi od 400-600 mg svakih 4 do 6 sati. Ibudolor Direkt, jedini ibruprofenski prašak, uzima se bez tekućine i djeluje i do šest sati. Terapiju je najbolje započeti na dan početka menstruacije i nastavlja sve do prestanka krvarenja, odnosno bolova. Kod izraženije kliničke slike početak terapije može se pomaknuti i na dan-dva prije očekivanog početka krvarenja, savjetuju liječnici.

Kad naraste temperatura...

Čest razlog zašto se poseže za Ibudolorom je i povišena tjelesna temperatura. Tjelesna temperatura se povisi najčešće kao odgovor organizma na infekcije virusima ili bakterijama, a prati je glavobolja, drhtavica, znojenje, gubitak apetita itd. Lijekove koji snižavaju tjelesnu temperaturu treba primijeniti kod vrijednosti tjelesne temperature iznad 38,5°C, a ukoliko povišena temperatura traje više od tri dana i ne može se sniziti lijekovima i fiziološkim mjerama, potrebno je potražiti pomoć liječnika.