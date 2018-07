Činiti pravu stvar nije uopće teško. Otkrili smo najjednostavniji način koji će sve oduševiti

“Preživljavanje se sastoji od onog što smo dobili, a život čini ono što darujemo”. Tako je o dobrim djelima govorio političar, pisac i državnik Winston Churchill, a s njim bi se mnogi složili. Darivanje, bilo da je riječ o poklanjanju svog vremena, energije ili novca koristi više onom koji daje nego onom koji prima, stara je izreka koja svoju potvrdu nalazi i u znanosti. Tako oni koji vole darivati drugima obično imaju niže razine stresa, zadovoljniji su svojim poslom, potiču vjerovanje u “veće dobro” te šire optimističan stav koji produljuje život.

Najbogatiji ljudi na svijetu najveći su dobrotvorci

Brojni su svjetski multimilijarderi odlučili dobrim djelima uzvratiti za sve dobiveno u životu. Nakon rođenja svog prvog djeteta, Mark Zuckerberg i njegova supruga odlučili su da će tijekom svog života 99 posto svojih dionica Facebooka vrijednih 45 milijardi dolara, dati u zakladu “Chan Zuckerberg Initiative” kojoj je cilj okupiti ljude iz cijelog svijeta radi jačanja i promicanja jednakosti među djecom. Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, osnivač Microsofta Bill Gates, objavio je pak kako će čak 95 posto svog bogatstva, koje se procjenjuje na čak 79,3 milijarde dolara, donirati raznim udrugama u razdoblju od nekoliko godina. Veliki humanitarac je također i Warren Buffett, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 60 milijardi dolara, koji je, između ostalog, s Billom Gatesom uputio javni poziv bogatašima diljem svijeta da se odreknu polovice svog bogatstva u korist dobrotvornih organizacija. Pomaganje usrećuje i brojne Hrvate. Da samo nacija velikog srca pokazalo se mnogo puta do sada, najčešće kada je trebalo biti uz nekoga kome treba obnoviti razrušeni dom, skupiti novac za liječenje, vratiti nadu u život…

Kultura davanja kao stil života

Do 20. stoljeća darivanje je najčešće bio privilegij imućnih pojedinaca koji su se odazivali na molbe za donacijama, a najveći dio donacija bio je upućen vjerskim institucijama, sirotištima ili osnivanju škola i fakulteta. Kultura dobrovoljnog davanja potom se razvija u Americi, a najistaknutiji filantropi toga doba bili su John D. Rockefeller, pionir automobilske industrije Henry Ford te osnivač Kellog’s žitarica W.K. Kellogg. U razdoblju između dvaju ratova fundraising – prikupljanje novca za pomoć drugima – doživljava pravi procvat i, kako povjesničari tvrde, uvelike utječe na završetak rata.

Fundraising kao odraz korporativne kulture

Trend fundraisinga prisutan je u brojnim svjetskim i domaćim tvrtkama te je postao dio korporativne kulture. Jedna od tvrtki koja je pokrenula trend u Hrvatskoj je Vipnet koji je osmislio platformu za dobrotvorni fundraising “Čini pravu stvar”. Platforma svakome omogućava da se angažira i na jednostavan način uz pomoć prijatelja i poznanika prikupi donacije za dobrotvorni cilj po izboru. Platforma “Čini pravu stvar” pokrenuta je 2016. godine u sklopu istoimenog Vipnetovog programa društveno odgovornog poslovanja kako bi na jednome mjestu spojila one koji žele pomoći s onima koji to aktivno čine.

“U samo dvije godine na platformi ‘Čini pravu stvar’ prikupljeno je više od 240.000 kuna za razne projekte udruga, a uspjeh je tim veći što su taj novac prikupili građani koji su svojim angažmanom progovorili o bitnim problemima razvijajući pri tome kulturu solidarnosti u društvu”, izjavila je Martina Rizman Matić, direktorica korporativnih komunikacija Vipneta. “Želja nam je pomoći u podizanju svijesti o različitim društvenim problemima i angažirati još veći broj ljudi u njihovo rješavanje”, kazala je. Kako je najavljeno, Vipnet će do kraja godine promijeniti naziv u A1 Hrvatska te smo tom prigodom, dodala je Rizman Matić, organizirali humanitarnu akciju prodaje promotivnog materijala zaposlenicima, što je ujedno bio simbolični oproštaj od Vip brenda. Prikupilo se više od 40.000 kuna, a novac je dodijeljen udruzi Mirno more. Zaposlenici Vipneta često se uključuju u razne akcija, a jedan od primjera je i Vip running team u Zadru na Wings for life gdje je za Hrvatsku udrugu paraplegičara i tetraplegiračara prikupljeno 5100 kuna.

Donacije za jedriličare, nadarene matematičare, udrugu Mali zmaj…

Vipnetovi zaposlenici prikupili su više od 40.000 kuna za udrugu Mirno more koja od 1994. godine organizira “Flotu mira”, jedinstveni projekt ljetovanja za djecu roditelja slabijeg socijalno-ekonomskog statusa. Za udrugu Mladi nadareni matematičari “Marin Getaldić” poznati profesor matematike Toni Milun pokrenuo je izazov kojeg se, osim kunskim donacijama, može podržati i uplatom kriptovalute odnosno bitcoinom. Najuspješnija i najpopularnija udruga u prošloj godini bila je Udruga Mali zmaj koja je prikupila najveći iznos donacija, ukupno 33.755 kuna. Najuspješniji izazov bio je “Do Vira i nazad” koji je pokrenuo Marko Kos i prikupio 16.100 kuna za udrugu Mali zmaj te je, s čak 92 pojedinačne donacije, ujedno i najpopularniji ambasador.

Kako funkcionira “Čini pravu stvar”

Donacije se uplaćuju preko društvene mreže direktno udrugama bez troškova provizije. Izazov je moguće pokrenuti isključivo s ciljem prikupljanja donacija za udruge i projekte udruga, ne i za pojedince. Udruge moraju postojati barem dvije godine i imati iza sebe barem četiri provedena projekta da postanu članovi mreže. Pokretanjem društvene platforme za dobrotvorni fundraising, Vipnet pružanjem tehnološke podrške, pomoći u komunikaciji u online okruženju, spajanjem udruga i angažiranih pojedinaca, pomaže i podržava digitalizaciju nevladinog sektora. Status i ukupan iznos prikupljenih donacija moguće je u svakom trenutku pratiti i na profilu korisnika i na profilu udruge.

I poznati podržavaju platformu “Čini pravu stvar”

Platforma “Čini pravu stvar” prepoznata je i kod brojnih poznatih lica koji su svoje izazove pokrenuli s ciljem podizanja svijesti o različitim društvenim problemima poput pisca i sociologa Brune Šimleše, glumice Ecije Ojdanić, glumca i fitness instruktora Marija Valentića, našeg najpoznatijeg skijaša Ivice Kostelića, glumca i glazbenika Jana Kerekeša, osječkog glazbenika Igora Delača, Miss Hrvatske 2017. Tee Mlinarić i brojnih drugih.

