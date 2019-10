Elektromonter, dobrovoljni davatelj krvi, HGSS-ovac, nesebičan kolega i prijatelj. Tako bi se ukratko moglo predstaviti Antona Vukičevića iz Terenske jedinice Drniš Elektre Šibenik, u kojoj radi 20 godina. Rođen je u Kninu, a cijeli je život proveo u Drnišu, osim četiri godine tijekom Domovinskog rata kada je Drniš bio okupiran. Treći i četvrti razred srednje škole završio je u Splitu, kada je, 1993. godine, krv darivao prvi put.

Nakon završetka srednje škole, odmah se priključio 142. DP HV Drniš te je sudjelovao u operaciji Oluja, nakon koje je razvojačen. ” Od tada sve do danas nastavljam davati krv. Osim toga sam od 2008. godine između dva darivanja odlazio i u KBC Split na trombofarezu.

I sin je postao darivatelj krvi

Nisam mogao prisustvovati jednoj akciji darivanja u Drnišu, jer sam bio u Divuljama na helikopterskom dežurstvu. Da ne bih izgubio ritam, krv sam išao darovati u Split i saznao da postoji i trombofereza. Nažalost, sad su promijenili neke parametre pa više u tome ne mogu sudjelovati, navodi Anton objašnjavajući da u tom postupku koji traje više od sat vremena aparat separira samo trombocite, uglavnom namijenjene anemičnoj djeci.

Poseban trenutak dogodio se prije nekoliko godina kada je krv darivao stoti put, jer je tada njegov stariji sin Ivica, koji je napunio 18 godina, to učinio prvi put.

“Tog dana smo krv zajedno darovali 101 put. Kad sam vidio da se on odazvao akciji, srce mi je bilo veliko kao kuća”, ponosno ističe Anton.

Sudjelovao i u spašavanju vatrogasaca

Osim darivanja krvi, svoju humanost i plemenitost iskazuje i kao pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja. Kao aktivni planinar i speleolog, u HGSS je primljen 2007. godine, gdje se školovao za instruktora. Četiri godine bio je pročelnik stanice Šibenik, a danas je i član Nadzornog odbora HGSS-a.

Teško mu je izdvojiti neku od akcija spašavanja, jer je, kako kaže, svaka posebna na svoj način.

Skroman i samozatajan humanist

Anton je skroman i samozatajan te ne voli puno isticati svoju humanost. Kako kaže, voli svoj posao elektromontera, dok ga angažman u HGSS-u u potpunosti ispunjava i njegova je životna strast. O dobrovoljnom davanju krvi kaže : ” Ne krije se tu neka velika priča. Dobar je osjećaj činiti dobro. Lijepo je kad imate prigodu nekome pomoći to i učiniti. Onima koji imaju volju darivati, ali su neodlučni, savjetujem neka dođu na jedno darivanje pa će vidjeti da to nije nikakav problem. ” Bilo bi idealno kada za svime time ne bi bilo potrebe. Nije lako onome tko čeka svoju dozu krvi, ni onome kome u odori HGSS-a dođemo pred vrata. No, stvarnost je takva kakva jest i mislim da je naša obveza pomoći i pružiti ruku”, kaže Anton.

