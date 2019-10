Listopad je mjesec obilježavanja udomljavanja životinja. Ovim malim koracima možete im puno pomoći

U Hrvatskoj se u gotovo svakom gradu nalaze azili koji se bave napuštenim životinjama i, kako najčešće bude, kapaciteti su im potpuno popunjeni i rijetko imaju dovoljno sredstava da pomognu svim životinjama kojima je to potrebno.

Nerijetko nailazimo na mnoge objave azila na društvenim mrežama u kojima pozivaju građanstvo da se uključi donacijama hrane ili financijskih sredstava, a prava priča o poteškoćama i izazovima s kojima se volonteri susreću je često stavljena u pozadinu.

Nekoliko je razloga zašto biste trebali obratiti pažnju na njih i zašto baš njima treba vaša pomoć.

Ljudi koji rade u skloništima za napuštene životinje najčešće su volonteri. Za svoj posao ne dobivaju plaću već ga rade isključivo zbog dobre volje i želje da pomognu životinjama. Svaka osoba koja radi u skloništu svakodnevno ima posao čuvati životinje, hraniti ih, čistiti njih i njihove prostorije, ali i paziti na njihovo zdravlje. U azilu se, uz svakodnevni posao oko pasa, intenzivno radi i na poboljšanju stanja azila i zakonskih uvjeta. Sve osobe koje tamo rade žele omogućiti tim psima i macama dostojan život dok im napokon ne pronađu njihov dom u kojem će ostati zauvijek. Ne smijemo ni zaboraviti na sve situacije koje moraju rješavati kada saznaju za napuštenu životinju koju trebaju spasiti.

Cijena za liječenje životinja je dosta visoka. Iako azili najčešće od zajednice traže donacije kako bi se kupila hrana, dekice ili ostale materijalne potrepštine za nezbrinute životinje, velik dio financijskih sredstava odlazi na plaćanje veterinarskih računa. Mnoge životinje u sklonište dolaze s nekim zdravstvenim problemima, a ponekad čak i s otvorenim ranama i prijelomima. Nažalost, upravo na liječenje takvih situacija odlazi mnogo financijskih sredstava.

Udomite, ne kupujte. Jedna od najvažnijih stvari na koje se pokušava usmjeriti pozornost je važnost udomljavanja, a ne kupovanja kućnih ljubimaca. Vjerujemo da je jako lijepo imati čistokrvnog psa koji je jako sladak, ali jamčimo vam da će vas i psi mješanci jednako voljeti. Smanjenjem broja pasa i mačaka u skloništu olakšavate posao volontera koji tamo rade, a i omogućavate im da lakše financiraju ostale životinje kojima treba pomoć.

Naš poznati glumac Slavko Sobin veliki je ljubitelj životinja: udomio je dva prekrasna psa, a otkrio nam je i da bi volio imati i macu… Što još kaže, pogledajte u videu.

Malim koracima možemo napraviti puno. Ako niste u mogućnosti udomiti psa ili mačku jer jednostavno nemate mogućnosti za to, uvijek se možete uključiti u prodajnu akciju tvrtke Mars koja traje do 15. listopada. Sa svakom kupnjom Mars proizvoda iz programa Pedigree® i Whiskas® u razdoblju od 1. rujna do 15. listopada tvrtka Mars će donirati pet grama hrane za kućne ljubimce na svaki prodani proizvod. Po završetku akcije prikupljeni obroci bit će donirani u ukupno šest azila u Hrvatskoj koji se svakodnevno bave zaštitom napuštenih životinja – Azil “Šapica” (Zaprešić), Azil “Prijatelji” (Čakovec), Azil “Viškovo” (Rijeka), Azil “AS-EKO” (Šibenik), Azil “Utinja” (Karlovac) i Azil u Nemetinu, udruga Pobjede (Osijek).

