Hrvatski Telekom danas se pohvalio novim postignućem. Kompanija je drugu godinu zaredom osvojila certifikat P3 – Best in Test, čime je proglašena najboljom mrežom u Hrvatskoj. Inače, certifikat P3 uzima se kao svojevrsni standard mjerenja kvalitete mreže. Ovim istraživanjem ispituju se mreže diljem svijeta, a ispitivalo se kvalitetu podatkovne i glasovne usluge te korisničko iskustvo prilikom korištenja mobilnih usluga.

U zadnjem certificiranju, HT je dobio 948 od mogućih 1000 bodova, što je 24 boda više nego prošle godine. Istraživanje je provodila tvrtka P3 Communications krajem studenoga i početkom prosinca, po različitim vremenskim uvjetima i na području 25 gradova, te nekih ključnih prometnica. Testirali su brzinu surfanja i brzinu korištenja aplikacija, kvalitetu zvuka glasovnih poziva, brzinu uspostave poziva, te naravno, pokrivenost.

Mogli su izgraditi četiri Pelješka mosta

Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacije tehnologije kompanije, istaknuo je kako je Hrvatski Telekom “najveći privatni investitor u Hrvatskoj”. Tu tvrdnju potkrijepio je podatkom da su u posljednje četiri godine investirali više od 7,5 milijardi kuna, što su vrijednost četiri Pelješka mosta. Dakle, svake godine mogli su izgraditi jedan. Značajni dio tih investicija pretočen je u mobilne mreže, bez kojih ne bi bio moguć razvoj digitalne ekonomije koja je ključna za budućnost.

Do 2025., ulaganja u digitalnu ekonomiju bit će trostruko veća, što će sa sobom donijeti nove poslovne modele, inovativnost i raširiti neka područja poput umjetne inteligencije, IoT mreže te robotike. Međutim, neće se samo unaprjeđivati mobilna mreža, već i fiksna. Cilj im je znatnije povećati pokrivenost kućanstava optičkom mrežom, a za sada će kućanstvima koja ne mogu postići više od 4 do 10 megabita u sekundi ponuditi hibridna rješenja, koja spajaju mobilnu i fiksnu povezivost za brzinu do 30 megabita u sekundi.

Za sada su zamijenili 2000 baznih stanica

Budući da su se u procesu mjerenja testirale i druge mreže koje su na hrvatskom tržištu, ustanovljeno je da HT ima najbolju pokrivenost 4G signalom. Signal bi trebao s vremenom postati sve kvalitetniji, budući da će modernizirati bazne stanice. Ove godine, krenuli su u sveobuhvatni koncept modernizacije baznih stranica, pa je već sada zamijenjeno oko 2000 baznih stanica, koje su već sada kompatibilne s budućom 5G mrežom.

Za sada su modernizirali područje Istre, Zagreba i Zagrebačke županije, a modernizacija se trenutno provodi na najjužnijem dijelu Dalmatinske obale, odnosno, u Dubrovniku. Plan im je također maksimalnu brzinu njihove nadograđene 4G mreže dići do gigabitnih brzina, nakon kojih praktički kreće 5G.

U planu je širenje modernizacije baznih stanica na ostale dijelove Hrvatske, što smatraju da će imati transformativan efekt na cijelo društvo. Uvođenjem 5G-a, otvorit će se spektar dodatnih mogućnosti korištenja mobilnih tehnologija, koje imaju potencijal promijeniti ljudske živote te unaprijediti gospodarstvo.

Investicije od milijardu kuna

Inače, HT nije zabilježio svojim P3 certifikatom uspjeh samo u Hrvatskoj, već i šire. S osvojenih 948 bodova, svrstali su se u 10 najboljih mreža na svijetu. Time su također postali druga najbolja mreža unutar Deutsche Telekom grupacije. Prvoplasiran je bio nizozemski T-mobile, no njihove prilike su znatno drugačije od Hrvatskih. Naime, teren Hrvatske i ravna Nizozemska gotovo su neusporedivo različiti. Ostvariti tako dobru pokrivenost u tako raznolikom terenu, velik je podvig.

Impresivno je također što im se promet po mreži u 2018. povećao 40 posto naspram prethodne godine. Očekivano bi bilo da se s povećanjem prometa smanjuje brzina mreže, no dogodilo se upravo suprotno, što se može pripisati modernizaciji baznih stanica i pokrivenosti 4G mrežom. Ulaganja u modernizaciju mobilne mreže kroz 2018. i 2019. premašit će milijardu kuna, naglasili su u HT-u.