Mnogi imaju hobije, ali samo neki od njih uspiju napraviti isplativ posao koji ih iskreno ispunjava. Upravo se jedna takva priča događa u Samoboru. U nju su se uvjerili svi koji su šetajući tim gradom napravili dvije stvari: prešli drveni most na Trgu kralja Tomislava i pogledali ulijevo. Ondje je, naime, u maloj drvenoj kućici smještena suvenirnica Srčeko uz pomoću koje je njezina vlasnica Silvana Krajačić ostvarila svoj san u Hrvatskoj.

Suvenirnica s vlastitom proizvodnjom

„Oslikavanjem staklenih predmeta počela sam se baviti 2001. iz hobija, ali i iz nevolje. Te sam godine ostala bez posla u firmi u kojoj sam radila. Sjećam se kako za Božić nisam znala što darovati dragim osobama, pa sam odlučila poklone izraditi sama. Vidjela sam da su svi bili oduševljeni predmetima koje sam im poklonila, a i ja sam bila zadovoljna. To njihovo oduševljenje me ispunilo samopouzdanjem i dalo mi impuls za nastavak izrade poklona. Uz suglasnost TZ Samobora i Grada Samobora počela sam prodavati vlastite ručno izrađene suvenire na štandu na glavnom samoborskom trgu. To je ujedno bio period mojeg istraživanja tržišta“, kaže Silvana Krajačić koja je nakon toga uzela u najam drvenu kućicu i 2003. otvorila obrt za izradu suvenira. Tako je nastala prva samoborska suvenirnica s vlastitom proizvodnjom čiji su zaštitni znak oslikana licitarska srca na staklu.

Silvana ih izrađuje sama. Ovisno o veličini stakla i zahtjevnosti teksta, treba joj otprilike dva dana za izradu. Prvo aplicira boju na staklo i keramiku, potom zapeče u pećnici, lakira pa stavlja vodootporni sloj. Ni sama ne zna koliko puta u ovih 16 godina ponovila ovaj postupak niti koliko je staklenih predmeta ukrasila omiljenim joj motivima licitarskih srca, kraluša i lajbeka.

„Važno mi je da predmeti koje ukrašavam imaju uporabnu i emocionalnu vrijednost. Dobro mi je došlo što sam usavršila krasopis, kojim ispisujem različite poruke“, priča nam Samoborka i otkriva kako je staklarstvom fascinirana od ranog djetinjstva. I to nimalo slučajno.

Tradicija staklarstva

Samoborski kraj povijesno je vezan uz staklarstvo. Prva manufaktura stakla u samoborskom kraju osnovana je u proljeće 1839. godine, na posjedu barunice Vilhelmine Kulmer u Osretku, a poznata tvornica Kristal otvorena je 1951.godine

„ Kao klinka sam po samoborskim potocima tražila stakla u boji, a sada ova bezbojna ukrašavam crtežima i porukama“, kaže Silvana koja je upravo zbog tog povijesnog konteksta odlučila temeljiti svoj obrtnički rad na tradiciji. U njezinoj obitelji s koljena na koljeno nasljeđuje se staklena čaša iz 1890. koju su majstori staklari ukrasili s dvije lastavice i krasopisom napisanom porukom „Za uspomenu“.

Na početku svog poslovnog puta Silvana Krajačić nabavljala je poluproizvode od lijevanog stakla lokalno – iz samoborske tvornice Kristal, ali to nije dugo trajalo. „Tvornica se zatvarala 2006. godine, pa se na rasprodaji našla sva njihova zaliha. Svu sam ušteđevinu uložila za otkup tih staklenih poluproizvoda“, prisjeća se Samoborka koja je sve to uskladištila u podrumu svoje kuće i dijelom te zalihe koristi još danas.

Ulaganje u proizvodnju

Unazad godinu dana uspjela je ostvariti san i svoj posao u mnogo čemu unaprijediti. Sve zahvaljujući natječaju „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ kojeg je raspisalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Silvana i njezin suprug dobro su proučili upute i uvjete za podnošenje prijave na natječaj. „ Kada smo uvidjeli da se naš projekt uklapa u zadane uvjete, počeli smo prikupljati svu potrebnu dokumentaciju“, kaže Silvana koja je od EU fondova dobila 41.268,53 kn, a vrijednost cjelokupnog projekta je iznosio 55.000,00 kn.

Dobivena sredstva su iskoristili za ulaganje u unapređenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda te prilagodbu, uređenje i poboljšanje proizvodnog prostora. Osim toga, poboljšali su energetsku učinkovitost proizvodnog prostora ugradnjom termo stolarije, unaprijedili proizvodnju nabavkom termo preša, laser printera te plastifikatora i time omogućili izradu novog proizvoda – majica s prepoznatljivim tradicijskim motivom koji je temelj gotovo svih proizvoda obrta Srčeko. Također dobivena sredstva su im pomogla za nastup na sajmu „Advent u Zagrebu“.

OSTVARI SAN U HRVATSKOJ

Kako bi obrtnicima s vizijom poput Silvane Krajačić olakšalo poslovni put, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je projekt OSTVARI SAN U HRVATSKOJ. Njime se se želi ohrabriti sve one koji se žele otisnuti u poduzetničke vode, ali i potaknuti postojeće gospodarske subjekte da iskoriste mogućnosti koje im se pružaju.

Stoga je i otvorena stranica ostvarisan.hr na kojoj se mogu pronaći uistinu konkretni savjeti oko, primjerice, otvorenja obrta, mogućnostima stipendiranja, dostupnih potpora i olakšica, ali i sve druge informacije važne poduzetnicima poput promjena zakona, projekata samozapošljavanja i o poticajima.

Važan dio stranice ostvarisan.hr posvećen je i elektroničkom poslovanju koje ubrzava i automatizira poslovne procese čime se znatno smanjuju troškovi poslovanja te stvara veća dodana vrijednost poslovanju, nedvojbeno povećava konkurentnost hrvatskog gospodarstva na europskom tržištu. Zato ćete na stranici pronaći pregledan i detaljan vodič kroz dostupne servise digitalizacije kao što su E-Trgovina, E-Obrt, E-Tvrtka, CUT, SOLVIT, E-savjetovanje te jedinstvena internetska stranica o EU fondovima kao središnje mjesto na kojem se nalaze jasne, lako razumljive i ažurne informacije o EU fondovima u Hrvatskoj.

*Sadržaj donosi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta