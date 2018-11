Napravili smo mali vodič kroz bonton muškog odijevanja; u videu donosimo par pravila koja vam mogu dobro doći

Odijelo je oklop suvremenog džentlmena – s pompoznim britanskim akcentom kaže Colin Firth u filmu Kingsman: Tajna služba odjeven, naravno, u vrhunsko trodijelno odijelo. Njemu ono stoji kao saliveno što zapravo nije slučaj s većinom muškaraca koje poznajemo.

Kupnja odijela prilično je zahtjevna stvar. Jer da nije, ne bi bilo toliko frajera koji na poslovne sastanke i svečane prigode bez problema dolaze u sakoima koji doslovce pucaju po šavovima, čiji su rukavi predugi ili prekratki, ramena preuska ili preširoka, uzorak na tkanini presitan ili prekrupan, a hlače su sve samo ne, što bi se reklo, napravljene po mjeri pravog muškarca.

Da, mnogo toga kod odabira odijela može krenuti po zlu. Upravo smo zato, da raščistimo te muške modne zavrzlame, otišli do nedavno otvorenog zagrebačkog konceptualnog dućana Mister Mot u Gundulićevoj 15 gdje su dostupni muški brendovi zbog kojih se, eto, i Hrvatska pomalo ugurala pod pojam modna metropola.

To je dućan u kojem suvremeni muškarac može naći apsolutno sve: odijela za sve prigode, kapute, jakne, hlače, sakoe, košulje, cipele, kravate i ostale modne detalje. Ukratko, ponuda dućana bazirana je na najboljim svjetskim brendovima iz svakog segmenta.

Ulazak u zagrebački dućan Mister Mot (postoji jedan i u Splitu!) nekako je baš glamurozan. Ok, Gundulićeva nije Savile Row, ali su zato odijela u Mister Motu prilično luksuzna već na prvi pogled, a o prvom dodiru (tkanine) da ne govorimo. Ondje nas je dočekao voditelj dućana Domagoj Seiter odjeven u vrhunski skrojeno odijelo u plavoj nijansi. Prvo što ga pitamo prilično je nevažno većini muškaraca: jesu li plava odijela uistinu postala popularnija od crnih?

Boje, tkanine i krojevi

“Od boje i uzoraka na tkanini, oduvijek je bio važniji kroj i izvedba istog”, kaže Domagoj Seiter koji nam je objasnio da su trenutačno vrlo popularna plava odijela za poslovne prigode, da se smeđe nijanse vraćaju na mala vrata, da je hit karirani uzorak, ali da su crna odijela beskompromisan izbor za svečane prigode. “Plavi smoking još nije sašiven, a vrlo je izgledno da ni neće“, priča Domagoj dok nas vodi kroz dućan na čijim policama uredno stoje posložena i vrlo dobro osvijetljena mini reflektorima – poput kakvih zvijezda na pozornici – odijela brendova Karl Lagerfeld, Lubiam, Baumler, cipele i traperice Baldessarini, luksuzne košulje Van Laack te jako fora svilene kravate i leptir-mašne Masel Milano.

Petar Grašo u šopingu

I dok mi, eto, tako prepipavamo sva ta odijela vrhunske kvalitete i u velikoj mjeri ručno izrađena, u Mister Mot ulazi Petar Grašo. Fora je u tome što je splitski pjevač prije točno 22 godine upravo u Mister Motu kupio svoje prvo odijelo i to za svoj prvi festivalski nastup na Melodijama hrvatskog Jadrana. Bilo je to 1997. godine. Što se Graše tiče, bio je to njegov presudni stilski trenutak.

“Odijelo je definitivno moj zaštitni znak, a kombinacije radim u svim smjerovima. Uz odijela nosim tenisice, sakoe kombiniram s trapericama, a za važnije nastupe uvijek biram, naravno, crna odijela”, kaže splitski pjevač koji zapravo mrzi šoping. “U Mister Mot dođem, kupim i zadovoljan izađem.” Ovoga puta nismo mu dali da izađe baš tako brzo. Nagovorili smo ga da izabere tri kombinacije za različite prigode: svečanu, poslovnu i casual.

Crni smoking za slavlja

Petar Grašo ima toliko odijela u ormaru da im ne zna broja, ali zato sa sigurnošću može reći da ima najviše crnih. To je, naravno, zato što ih nosi na nastupe. Zato je njegov prvi izbor bilo smoking odijelo njemačkog dizajnera Karla Lagerfelda (da, istog onog koji radi za francusku kuću Chanel!) koje ima satenski šal-rever, jedan gumb i traku na vanjskom dijelu hlača. Izrađeno je od sjajne tkanine i nosi se uz letir-mašnu i bijelu maramicu u gornjem džepu sakoa. Da, bijela maramica je, kažu nam u Mister Motu, novi trend i nova stilska oznaka dobro odjevenog muškarca.

Dok se Petar presvlačio, saznali smo da u proljeće u ovaj concept store stiže limitirana kolekcija odijela Karl Lagerfeld, koje je dizajnirao Lagerfeldov tjelohranitelj, maneken Sebastian Jondeau.

Od posla do izlaska

Odijela u dućanu razlikuju se po mnogočemu – cijeni, boji, kroju i veličini, ali im je zajednička jedna stvar: vrhunske tkanine od kojih su izrađena. Tako je, primjerice, ovo Grašino Lagerfeldovo odijelo napravljeno od svilene i vunene tkanine s premazom, pa ga se može nositi od poslovnih do večernjih prigoda. Bijele tenisice posebno su zanimljiv odabir uz ovo odijelo. Onako, istovremeno ležerno i vrlo ozbiljno, ali sa stavom.

U posljednje vrijeme svjetski dizajneri su naglasak stavili na muške detalje, spoj kravate ili leptir-mašne sa svilenom maramicom u džepu sakoa. Za modne entuzijaste, kao što je Petar Grašo, savršen je talijanski brend Masel Milano vlasnika Luce Masselija koji je prije nekoliko godina iz investicijskog bankarstva prešao u svijet svile. Naime, pokrenuo je malu talijansku manufakturu koja proizvodi kravate i maramice od najpoznatije svile s jezera Como.

Samo ležerno

Traperice i sako ili kaput i kvalitetna pletenina, to su već sezonama popularne kombinacije koje je najlakše opisati s dvije riječi – sportska elegancija. Upravo takvu odjeću za svaki dan voli nositi većina muškaraca. A to nije nimalo čudno. Ništa ih ne steže, ne sputava, udobno im je i toplo. Osim toga, ove je sezone u muškoj modi vrlo aktualan i athleisure trend, komadi odjeće u kojima se isprepliće još veći utjecaj sporta i klasika. Jedan od takvih je i Grašin sivi sako – križanac između sportske jakne i džentlman sakoa – njemačkog brenda Lubiam.

Ništa bez dobrog kaputa

I za kraj, evo Petra Graše u stvarno super kaputu, koji može nositi uz odijela, ali i traperice. Podstava mu je poput ultralagane jakne od perja, a gornji dio od vunene tkanine. S obzirom na tu dvostruku igru u dizajnu, ovaj kaput slobodno možemo zvati i jaknom. Malo smo se iznenadili kada smo pročitali na etiketi da je riječ o kaputu Baldessarini, brenda kojeg poznavatelji mode pamte još iz vremena dok je bio najluksuznija linija marke Hugo Boss. U Mister Motu smo saznali još jednu modnu vijest: u posljednjih godinu dana Baldessarini se kao brend osamostalio i to ovom novom kolekcijom koja je, eto, stigla u Zagreb i Split.