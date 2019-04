Naša vodeća vizažistica ostvarila je poslovni san u Hrvatskoj. Bili smo kod nje na Ravnicama

Zagrebačko naselje Ravnice po mnogočemu je jedan sasvim običan kvart. No ima jednu prednost zbog koje žene iz svih dijelova grada rado navraćaju baš tamo. Razlog je profesionalni salon make-upa koji vrlo uspješno već 20 godina vodi Marija Butković. Točnije, ondje se nalazi carstvo trajne šminke, trajnog iscrtavanja obrva i stručnih edukacija na tu temu. Kako su posljednjih nekoliko godina dominantne obrve u stilu britanske manekenke Care Delevingne postale stvar za ozbiljnu raspravu i pothvate, ime Marije Butković visoko je na listi žena koje upravo tome žude.

Nova kozmetička linija

Osim što je Marija jedna od naših najpoznatijih vizažistica i vodeća stručnjakinja za trajno iscrtavanje obrva, ona je i prava vizionarka s jasnim poslovnim ciljem. Nedavno je, naime, lansirala novi brend dekorativne nišne kozmetike MARRA i to uz pomoć financijske potpore Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ukupna vrijednost njezinog projekta za proizvodnju pet proizvoda MARRA na bazi prirodnih sastojaka (make-up primer na bazi hijalurona, make-up serum na bazi hijalurona i brusnice, balzam za njegu usnica na bazi peptida, fiksator i osvježivač make-upa te serum za rast obrva) iznosila je 672.087.16 kuna, od čega je udio bespovratnih EU sredstava bio 496.023.44 kune.

Ostvarenje poslovnog sna

Posjetili smo je u njezinom salonu na Ravnicama jer nas je zanimalo kako joj je uspjelo ostvariti poslovni san u Hrvatskoj. “Nakon što sam godinama radila kao profesionalni vizažist slobodnjak i surađivala s brojnim modnim časopisima i televizijskim kućama, 2013. sam osnovala poduzeće VANITAS j.d.o.o. Bio je to logičan slijed razvoja mog poslovanja“, kaže Marija koja je sredstva dobivena od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta uložila za dovršetak razvoja i komercijalizaciju MARRA proizvoda.

Sa stručnim tehnolozima i dermatolozima prvo je odradila konzultacije, napravila testne proizvode i radila izračune za investiciju. “U jednom sam trenutku shvatila da će proizvodnja nišne kozmetike kakvu želim biti prilično skup zahvat. Stoga sam odlučila istražiti mogućnosti financiranja. Zajedno s konzultantima sam napravila poslovni plan te se odlučila prijaviti na projekt koji se financira iz EU fondova. Sama izrada projekta je trajala oko šest mjeseci, realizacija je bila godinu dana”, kaže vizažistica Marija.

Nova radna mjesta

Sjajna posljedica toga je što je Marija Butković domaćem tržištu uspješno ponudila inovativne proizvode koji prate načela prirodne kozmetike, razvijene na najvećim standardima struke, oplemenjene ljekovitim autohtonim uljima i esencijama. I uspjela je ostvariti san u Hrvatskoj!

“Studio u kojem danas radim i vlastiti brend MARRA kruna su mog sna – rezultat upornosti i svakodnevnog rada. Volim svoj posao i uživam u njemu. Međutim, bez obiteljske podrške ne bih bila ono što sam danas – uspješna vizažistica te sretna majka”, priča Marija kojoj je plan da, zahvaljujući dobivenim sredstvima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, do kraja 2019. u svojoj firmi otvori još dva nova radna mjesta.

“Nakon što sam završila Make Up For Ever akademiju u Parizu započela sam svoju edukatorsku karijeru. Tamo sam stekla potrebno znanje koje sam dalje primjenjivala i usavršavala na klijenticama – divnim i snažnim ženama s kojima i danas radim”, kaže Marija Butković i dodaje: “U početku mi nije bilo lako. Borila sam se za svaki angažman, nisam se bojala izazova niti novih situacija, davala sam svoj maksimum i oslanjala se na temeljne vrijednosti svog odgoja i vjere. Uložila sam mnogo truda, volje i ljubavi u posao i postavila ga na čvrste noge.”

Ostvari san u Hrvatskoj

Kako bi poduzetnicima s vizijom poput Marije Butković olakšalo poslovni put, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je projekt OSTVARI SAN U HRVATSKOJ. Njime se se želi ohrabriti sve one koji se žele otisnuti u poduzetničke vode, ali i potaknuti postojeće gospodarske subjekte da iskoriste mogućnosti koje im se pružaju.

Stoga je i otvorena stranica ostvarisan.hr na kojoj se mogu pronaći uistinu konkretni savjeti oko, primjerice, otvorenja obrta, mogućnostima stipendiranja, dostupnih potpora i olakšica, ali i sve druge informacije važne poduzetnicima poput promjena zakona, projekata samozapošljavanja i o poticajima.

Važan dio stranice ostvarisan.hr posvećen je i elektroničkom poslovanju koje ubrzava i automatizira poslovne procese čime se znatno smanjuju troškovi poslovanja te stvara veća dodana vrijednost poslovanju, nedvojbeno povećava konkurentnost hrvatskog gospodarstva na europskom tržištu. Zato ćete na stranici pronaći pregledan i detaljan vodič kroz dostupne servise digitalizacije kao što su E-Trgovina, E-Obrt, E-Tvrtka, CUT, SOLVIT, E-savjetovanje te jedinstvena internetska stranica o EU fondovima kao središnje mjesto na kojem se nalaze jasne, lako razumljive i ažurne informacije o EU fondovima u Hrvatskoj.

