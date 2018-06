Ovaj gospodin prije 19 godina ostao je bez posla. Danas je jedan od najvećih proizvođača povrća u zemlji

Malo tko od nas ne jede i ne voli zelenu salatu. Od davnina poznata kao “trava mudraca”, svoje mjesto u jelovnicima zauzela je još za Perzijanaca, a stari Grci i Rimljani uživali su u njoj uz gotovo svako jelo. Tako je i danas: biramo je zbog reskog okusa i mnogih nutrijenata koje sadrži, ali i zato što je dostupna cijele godine. Ova biljka s pravom pripada u skupinu namirnica koje bismo trebali svakodnevno konzumirati.

Obiluje vitaminom C koji je snažan saveznik našeg organizma u obrani od mnogih bolesti, potpomaže proces detoksikacije i povećanje energije, bolju probavu, zdravlje kože… Kada je kupujemo, najradije biramo onu domaću, s hrvatskih polja, koja netom ubrana stiže na naš stol. Jedan od naših većih proizvođača zelene salate i kupusnjača Nedjeljko Savić, vlasnik poljoprivrednog obrta Agrosan, ponosan je što njegova zelena salata od polja do polica dućana stiže za samo nekoliko sati.

Krenuo je od nule, bez sjemena i opreme

“Proizvodnjom salate i raznog drugog povrća bavim se već 17 godina i s ponosom mogu reći da se kvalitetno povrće itekako traži i ima svoje tržište. Kada sam 1999. godine ostao bez posla, s proizvodnjom sam krenuo od nule, nisam imao ni opremu, ni sjeme, no korak po korak, i sada salatu i razne kupusnjače sadim na više od 60 hektara”, kaže Nedjeljko. Samo 20-ak posto zemlje koju obrađuje je u njegovu vlasništvu, a ostatak je u zakupu. Na oko 30 hektara sadi zelenu salatu, celer na oko šest hektara, poriluk na oko pet, kupusnjače također na oko šest hektara…

10 kilograma lisnatog povrća pojede prosječni Hrvat u godinu dana*

Kristalka, puterica i ledenka najpopularnije su vrste salate u Hrvatskoj

*Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema problema s tržištem ni naplatom

Njegova je jedina briga, ističe, polje i povrće te da sve bude ubrano i kupcu dostavljeno na vrijeme. A kako gotovo od početka poljoprivredne proizvodnje surađuje s Kauflandom, točno zna tko je kupac, kada će mu i koliko platiti. “Suradnja s Kauflandom uvelike mi je olakšala rad i razvoj poslovanja.

Rastao sam s njima i najvažnije mi je bilo osigurati kvalitetne proizvode i dogovorene količine. A da je riječ o velikim količinama potvrđuju i brojke: Agrosan Kauflandu godišnje isporuči 900.000 komada salate kristalke te 115 tona poriluka. Trenutačno ima 18 zaposlenih, no radna mu snaga predstavlja veliki problem: malo tko je spreman na težak rad u polju od jutra do mraka.

Agrosan godišnje isporuči 900.000 komada zelene salate Kauflandu

Sezona proizvodnje i berbe zelene salate traje od kraja travnja do kraja studenog

Posao bez radnog vremena

“Ovaj posao nema radno vrijeme: moj radni dan započinje u 4:30 sati. S berbom počinjemo u 6 jer do 9 sati dogovorene količine moraju biti ubrane i oprane. U 12 sati roba je već otpremljena Kauflandu i kreće na police”, govori Nedjeljko i dodaje kako njegov radni dan rijetko kad završi prije 21 sat. Iako je naporno, od uzgoja povrća za poznatog kupca može se, kaže, dobro živjeti jer posao nije neizvjestan, točno zna kome će i za koliko prodati svoju robu.

“U počecima sam prodavao robu i na Zelenoj tržnici, no to nije bilo dobro rješenje. Gubio sam mnogo vremena, nisam se mogao fokusirati na proizvodnju. Kako se suradnja s Kauflandom učvrstila, za to nemam potrebe. Osim tog trgovačkog lanca imam još nekoliko kupaca, sve što proizvedem prodam bez problema i nisam osjetio da mi posao ugrožava uvozna konkurencija”, govori Nedjeljko.

72,5% hrvatskih potrošača jede voće i povrće svaki dan

Na 9618 hektara u Hrvatskoj se proizvede 157.000 tona raznog povrća godišnje**

**Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Ulaže isključivo svoj novac

Uspjeh u poslu, naglašava, zahvaljuje samo svom radu i promišljenom poslovanju. Nikada nije dizao kredite već je u razvoj ulagao isključivo svoj zarađeni novac. U tehnologiju je do sada investirao oko šest milijuna kuna. Sijačice, traktori, hladnjače, skladišni prostor… Sve je to, objašnjava, na europskoj razini.

Intenzivna proizvodnja traje od ožujka do studenoga, a trenutačno ne planira širenje posla. Više je nego zadovoljan kako sve funkcionira, a njegov primjer najbolje svjedoči kako se u Hrvatskoj može živjeti od polja. Važno je ne kukati, tražiti krivca u drugima, raditi, raditi, raditi i uspjeh neće izostati.

