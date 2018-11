Ovog vikenda u Zagrebu se održava treći HACK IT DAYZ. Bit će najveći do sada, a dijelimo i ulaznice za ekskluzivnu konferenciju

Budućnost kreiramo sada, a svi oni koji žele vidjeti, naučiti i doživjeti budućnost komunikacija ovoga će vikenda doći i uživati na trećem HACK IT DAYZ događaju u Zagrebu, u ALGEBRA LAB-u. Ovaj 24-satni izazov timova ove će se godine održati na temu Budućnost video komunikacija, a natjecateljima se pruža prilika za osvajanje glavne nagrade od 30.000 kuna i odlazak na dvodnevnu radionicu u hub:raum startup akcelerator u Poljskoj. Riječ je o neprekidnom, 24-satnom radu, u kojem se timovi natječu u razvoju najboljeg kreativnog rješenja. Događaj je nalik maratonu, no umjesto trčanja, razvija se softversko rješenje.

Osvoji ulaznicu za HACK IT DAYZ

Želiš li jednu od 10 ulaznica, na mail [email protected] pošalji osobne podatke (ime, prezime, kontakt telefon) i kratko navedi zašto želiš kartu. Dobitnici će svoje karte moći preuzeti na ulazu HACK IT DAYZ-a, a imena objavljujemo u petak, 23. studenog, i javljamo osobno.

Genijalni konferencijski program u subotu

Ove godine posjetitelje očekuje i poseban konferencijski program. Na ekskluzivnoj konferenciji, koja će se održati u subotu 24. studenoga, domaći i inozemni predavači će iz svojih kutova stručnosti govoriti na temu tehnologije, trendova i inovacije. Okupljeni će moći čuti o podizanju startupa do međunarodnog poslovanja, trendovima i inovacijama unutar Deutsche Telekom Grupe, odnosu fondova rizičnog kapitala i tehnoloških poduzeća, o tome zašto i kako tehnologija treba i može biti u službi čovječanstva, o načinima kako tehnologija može pomoći etabliranju umjetnika, o razvoju 5G tehnologije i njenoj mogućoj primjeni iz korisničke perspektive.

“Hackathon je još 2016. godine pokrenut kao inicijativa koja okuplja poslovnu, akademsku i startup zajednicu i spaja ih s mladim ljudima koji imaju inovativne i aplikabilne ideje koje se mogu primijeniti u svakodnevnom poslovanju ili nekom dugoročnijem strateškom projektu. HACK IT DAYZ danas nosi tu istu bazičnu vrijednost, no, kako sam spomenula, imamo dugoročnu viziju ojačavati inicijativu novim i relevantnim sadržajem. HACK IT DAYZ okuplja one koji razmišljaju izvan okvira, ne pristaju na status quo, žele pridonijeti i biti bolji. Nije bitna njihova dob ili pak jesu li programeri ili poslovne osobe. Stvar je u njihovu stavu i promišljanju”, rekla je Nina Mimica, voditeljica Hackathona 2018.

Zanimljivi predavači, 180 stručnjaka i mentora iz startup zajednice

Među govornicima je jedan od osnivača Fivea, Luka Abrus, te programer Erik Meijer, koji radi na području tehnologije i inovacija u Deutsche Telekomu te Mladen Vlašić, analitičar u multinacionalnoj kompaniji Google, a koji pomaže mladim kompanijama u postizanju globalne prisutnosti. Luka Abrus, CEO je i suosnivač Fivea, agencije za mobilni razvoj i dizajn s uredima u New Yorku i Hrvatskoj. Five pomaže globalnim brendovima kao što su Marriott International, Rosetta Stone, Crestron, Napster i mnogim drugima da iznesu svoju mobilnu strategiju i izgrade proizvode koji generiraju mjerljive rezultate. Erik Meijer dolazi iz Deutche Telekoma, a odgovoran je za digitalnu transformaciju na globalnom nivou, vodeći se Deutsche Telekom strategijama “Easy to Partner”, “Un-Carrier” i 5G Smart Platform. Uključen je u inicijative vezane uz “Artificial Intelligence” i “Machine Learning”, pokrivajući dijapazon inicijativa od hibridnih botova za korisničku službu do strategija odlučivanja u polju financija, osiguravanja prihoda i upravljanja. Predavanje će održati prof. Ninoslav Mimica, Predstojnik Klinike za psihijatriju Vrapče i pročelnik Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju. Njegovo predavanje će iz znanstvene perspektive izložiti razloge promjene u ljudskim potrebama i životima te pokazati kako tehnologija može služiti podizanju kvalitete ljudskih života.

O odnosu tehnoloških poduzeća i investitora govorit će Vedran Blagus, investicijski menadžer u South Central Ventures fondu fokusiranom na CEE regiju. Multidisciplinarna umjetnica Oko će se osvrnuti na to kako današnji vidovi komunikacije pomažu umjetnicima u interakciji s njihovom publikom i izgradnji imidža te što nam iz njezine perspektive donosi video budućnosti. Uz zanimljiva predavanja i govornike, održat će se i panel rasprava na temu budućnosti 5G mreže te primjeni iste na masovno tržište. Sudionici panela bit će dr.sc. Leo Mršić, direktor i Prodekan za istraživanje i razvoj Algebra Laba, direktorica sektora pristupnih mreža u Hrvatskom Telekomu Nataša Malić, te Boris Jukić, voditelj TV & M rješenja u kompaniji Ericsson Nikola Tesla.

O timskom duhu unutar kompanije predavanje će održati Lena Lalić i Ivan Gorski iz Hrvatskog Telekoma.

Uz predavače, na događaju HACK IT DAYZ očekuje se više od 180 stručnjaka i mentora iz startup zajednice. Cijeli događaj organizira Core Communication tim HT-a, koji je dio šireg STEM HUB projekta Hrvatskog Telekoma. Njime žele poticati razvoj vještina u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, dakle, STEM područjima. Partneri projekta su hub:raum Deutsche Telekoma, Otvoreno učilište Algebra, Ericsson Nikola Tesla, Zagrebačka banka i Mastercard, Samsung i Tportal.hr. Više detalja možete saznati ovdje.