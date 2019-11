Posao IT stručnjaka među najtraženijima je u Hrvatskoj. Donosimo priču jednog od njih

Srijeda je, nešto iza 9 sati. Početak još jednog radnog dana u Radničkoj ulici. Elitna zagrebačka biznis zona u kojoj su se smjestile razne tvrtke, banke, trgovine, shopping centar, kafići i restorani vrvi ljudima, automobilima, zvukovima… U novoizgrađenu, supermodernu zgradu Hrvatskog Telekoma na broju 21 ulazi Kristijan Fištrek, užurbani, ali nasmijani 27-godišnji IT solution designer.

Iako zbog gužve na posao stiže oko 9.15, nije u panici. Ne boji se kašnjenja jer on, baš poput svih 1500 zaposlenika najveće telekom kompanije u Hrvatskoj, ima mogućnost korištenja fleksibilnog radnog vremena. „Moja glavna funkcija je front-end development web platformi HT-a.

Pod time se podrazumijeva sve od konzultacija s dizajnerima u vezi izgleda i fluentnosti korisničkog sučelja pa do implementacije i održavanja logike svih komponenata potrebnih za ispravnu funkcionalnost aplikacija koje se nalaze na našim platformama“, opisuje nam Kristijan svoje radno mjesto dok hodamo svijetlim, moderno opremljenim, otvorenim prostorima uredima. Sve je u znaku digitalnih trendova i svijeta boljih mogućnosti, a futuristički, pomalo „googleovski“ dojam spretno razbijaju prepoznatljivi magenta detalji.

Iz start up-a u telekom

Iako je u HT-u tek godinu dana, Kristijan se „izbrusio“ na vrlo važnim projektima, već je i napredovao te nimalo ne skriva zadovoljstvo svojim poslom. „ Kada sam stigao u HT bilo je istovremeno vrlo interesantno, ali i konfuzno. Interesantno zbog nove okoline, novih tehnika razvojnog procesa i cjelokupnog korporativnog mentaliteta, pogotovo jer sam do tada radio development samo u manjim firmama i start up-ovima. Iz istih je razloga bilo i konfuzno. Bilo je potrebno puno prilagodbe kako bih pronašao svoje mjesto”, govori on te objašnjava da su za rad u HT-u na mjestu IT designera ponajprije potrebne tehničke vještine, poput kodiranja i arhitekturalnog dizajniranja aplikacija, no jednako je važno znati komunicirati s kolegama i slušati.

– Tim je krosfunkcionalan, multidiscipliciran i sačinjen od ljudi iz raznih sektora sa svojim specifičnim vještinama i zato je za uspjeh ključno i komuniciranje. Zadaci se više-manje dobivaju od ljudi u timu, a rad na nekom projektu funkcionira ponajviše agilno – ističe Kristijan. Kao pravom IT-ovcu posebno mu odgovaraju agilne metode koje su u svijetu postale mainstream. S digitalnim agilnim squadovima koji okupljaju različite stručnjake HT je krenuo još prošle godine, a sve s ciljem bržeg rješavanja problema i radikalnog poboljšavanja iskustva korisnika. Mladom, naprednom stručnjaku željnom razmjenjivanju znanja i iskustava, ovakav rad itekako odgovara.

„Članovima tima ponude se zadaci koje je potrebno riješiti unutar nekog perioda, najčešće je to dva tjedna. Nakon završetka tog perioda, novi set zadataka se prezentira za sljedeća dva tjedna razvoja i tako sve dok se ne postigne očekivano, optimalno i željeno stanje aplikacije“, objašnjava Kristijan. Posebno je ponosan na svoj rad na Kartama pokrivenosti koje pomažu korisnicima pregledati dostupnu mobilnu i fiksnu brzinu interneta za svoju adresu.“ To mi je definitivno najdraži projekt otkad sam u HT-u. Od početka smo imali iskusne i dedicirane seniore koji su dijelili svoje znanje svakom prilikom te sam od njih naučio jako puno. Iako smo u početku imali određene prepreke i izazove, dobrom organizacijom u timu uvijek bi došli do razumnog i prihvatljivog kompromisa koji nije znatno utjecao na kvalitetu finalnog proizvoda. Zadaci su se vrlo brzo podijelili po prednostima pojedinaca u timu. Kroz kratke, ali intenzivne periode razvoja smo jednostavno komunicirali s poslovnom, ne toliko tehnički potkovanom stranom tima, i svatko je u konačnici bio svoj mali šef“, navodi on.

Napredak već nakon godinu dana

Najizazovnije mu je, pak, bilo raditi na aplikaciji za otklanjanje smetnji. To je bio njegov prvi projekt nakon dolaska u HT te je samim time bio jedan od najintenzivnijih. „Unatoč izazovima i preprekama, ekipa je bila fantastična i svakodnevna komunikacija je uvijek prolazila bez ikakvih eskalacija ili problema. Rad je bio baziran na agilnoj metodologiji, sa svakodnevnim ceremonijama i sastancima, na kojima su svi uvijek bili upućeni u rad kolege i trenutni status projekta”, kaže. Razvoj se odrađivao kroz periode po dva tjedna, tijekom kojih su uspješno segmentirali potrebne zadatke te se podijelili sukladno vještinama u timu i inkrementalno radili na aplikaciji i njenoj optimizaciji.

I dok mnogima u klasičnim tvrtkama, na klasičnim radnim mjestima za napredak i usavršavanje trebaju godine, Kristijan je u samo godinu dana uvelike unaprijedio svoja znanja i vještine. „ Napredak koji sam okusio je izvan mojih očekivanja. Dobio sam priliku prezentirati svoje vještine u sklopu tjedna karijera na Fakultetu organizacije i informatike, snimao multinacionalni korporativni promotivni video, educirao se u tehnologijama koje me interesiraju“, nabraja Kristijan i dodaje kako je najsretniji zbog napretka u tehničkim aspektima, zbog rada na sebi i mogućnosti razvoja u smjeru koji ga interesira. A sve su to razlozi zbog kojih bi svakom IT-ovcu preporučio HT kao poslodavca. Mogućnost napretka i otvorena vrata prema edukaciji po izboru, iskusni kolege koji su željni podijeliti svoje znanje, opuštena atmosfera, fleksibilno radno vrijeme, razumijevanje individualnih potreba i poštivanje slobodnog vremena, sve to Kristijan navodi u dahu kao samo neke od preporuka za rad u svojoj korporaciji.

Mama kao najzahtjevniji korisnik

A kako komunicira s onima zbog kojih radi na svim tim aplikacijama, kartama, uslugama, s onima koji često mnoge IT termine ne razumiju, ali ih svakodnevno koriste dok surfaju, telefoniraju, šalju poruke? „Komunikacija s korisnicima uvijek se bazira na razini na kojoj ne zahtijevamo od njih poznavanje bilo kakvih tehničkih pojmova, što smatram da je od ključne važnosti. Na korisničkim testiranjima uvijek smo našu komunikaciju bazirali na jednostavnom pristupu i pokušali se staviti u cipele korisnika“, kaže Kristijan i dodaje da strpljivost vježba i doma s mamom koja se trenutačno upoznaje s tehnologijom, primarno s pametnim telefonom i tabletom. Njoj, ali i svim korisnicima usluga HT-a, Kristijan za sljedeću godinu obećaje još jednostavniji pristup digitalnim platformama koje će im omogućiti lakši pregled i upravljanje nad njihovim uslugama. A kako će digitalni život izgledati za pet godina? Čak i mladom, naprednom stručnjaku teško je to predvidjeti, no s obzirom na brzinu razvoja digitalnih platformi, Kristijan se nada se da će korisnicima moći ponuditi iskustvo s kojim će zaboraviti na kompleksne procese i prepreke s kojima se danas susrećemo. On osobno neće stati dok ne omogući uvjete za jednostavnu, lako prihvatljivu digitalnu budućnost. I ne razmišlja o odlasku u inozemstvo jer baš sve može želi misli da može ostvariti u Hrvatskoj. Uporno će raditi na svom cilju, a u slobodno vrijeme i dalje će se baviti audio produkcijom, snimati, miksati, masterirati glazbu te uživati u restauriranju starih gitara.