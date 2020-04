Potražnja za domaćim voćem, mesom, ribom… veća je nego ikad. Postajemo, čini se, svjesni da treba birati hrvatsko

Sočne jagode iz Vrgorca, slatke lubenice iz Neretve, rajčice iz okolice Zadra ili Istre mnogima su prvo na pameti kada razmišljamo o najboljim okusima, mirisima i bojama voća i povrća kojeg želimo na svom jelovniku. Isto je i kada razmišlajmo o piletini, svinjetini ili ribi – doista vjerujemo da je ona domaća najbolja i najukusnija. Znati da je nešto na naš tanjur stiglo ravno sa slavonskih polja ili pak iz Like, Zagorja, Istre ili Dalmacije predstavlja poseban gušt. I povjerenje. Pokazala je to i anketa GfK i Hrvatske agencije za hrane kojom je utvrđeno da čak 91 posto ispitanih posto preferira domaće proizvode, a kvaliteta i sigurnost proizvoda su im najvažniji kada odlučuju što kupiti.

Iako imamo iznimno kvalitetnu i nutritivno vrijednu domaću hranu, do nje je često teško doći. Domaća je proizvodnja hrane ispod 50 posto samodostanosti, uvelike ovisimo o uvozu, a mnogi mali proizvođači teško pronalaze tržište pa odustaju. Kriza izazvana pandemijom koronavirusa naglo ih je i intenzivno nagnala da u novonastaloj situaciji nađu svoje mjesto pod suncem. Brzinski su se okrenuli prodaji na online tržnicama, dostavi na kućna vrata i suradnji s velikim trgovačkim lancima. Nije da te suradnje nije bilo i prije, no koronavirus kao da je sve aktere u proizvodno-prodajnom lancu natjerao da se brže i snažnije povežu i kupcima ponude što je više moguće domaće, hrvatske hrane.

Snažna inicijativa za otkup domaće hrane

U ovim izazovnim vremenima brojni domaći proizvođači daju sve od sebe kako bi unatoč raznim ograničenjima potrošačima ponudili najbolje iz Hrvatske, kako bi spasili svoje poslovanje i kako bi – preživjeli. Novonastala situacija zahtijeva rapidne i progresivne promjene kako proizvođača, tako i trgovaca. Neizvjesna sadašnjost tek uokviruje sasvim sigurno još neizvjesniju gospodarsku budućnost u kojoj nas, prema mnogim procjenama, očekuje pad ekonomske aktivnosti od nekoliko do čak 10 posto. Kako pronaći svoje mjesto na tržištu, kako u novim uvjetima rada i života pronaći put do tržišta, je li moguće uopće računati na ikakvu sigurnost, u glavi je svakog proizvođača. Naš najveći trgovački lanac Konzum pokrenuo je hvalevrijednu inicijativu Najbolje iz Hrvatske ponudivši partnerstvo domaćim proizvođačima voća, povrća, mesa, ribe.

U Konzumu proizvodi domaćeg podrijetla u prometu voća i povrća sudjeluju s preko 80 posto, a na inicijativu Ministarstva poljoprivrede i Konzuma malim su se proizvođačima i OPG-ovcima ponudile Konzumove police umjesto zatvorenih tržnica. U vrlo kratkom roku javilo se 200-injak novih malih proizvođača te je u prvom tjednu suradnje s njima otkupljeno oko 70.000 komada salate, 18.000 kg blitve, 5.000 kg poriluka, 5.000 kg peršina i 1.300 kg mladog luka, a novi su se dobavljači pridružili grupi od preko 4000 poljoprivrednika i OPG-ovaca s kojima Konzum već surađuje. Očekuju da će u idućem razdoblju otkupljene količine od malih proizvođača dodatno rasti.

Stiže markica “dokazana kvaliteta”

U Hrvatskoj voćarskoj zajednici pozdravljaju svaku ovakvu inicijativu i naglašavaju kako bi kupci, kad kod mogu, trebali birati domaće. “Birati voćku iz domaćeg okruženja, koja je je u vrlo kratkom roku stigla do polica te je prošla izuzetno rigorozne kontrole proizvodnje i prodaje treba potrošačima biti prioritet. Osim što znaju što kupuju, potrošači tako pridonose razvoju domaće ekonomije, pomažu opstanku domaće proizvodnje i zapošljavanju”, ističe predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Hrvatska, međutim, za svoje potrebe dovoljno proizvede tek jabuke, mandarine i višnje, sve ostalo moramo uvoziti i često se događa kanibalizacija domaćih proizvoda. “U nedostatku domaćeg voća, često se ono uvozno deklarira kao hrvatsko. Ono što sugeriram potrošačima je čitanje i provjeravanje deklaracija što znači provjeravanje je li navedeni proizvođač registriran”, kaže Markota i dodaje kako se u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede pokreće deklariranje hrvatskog voća pod markicom ‘dokazana kvaliteta’ koja će pratiti sljedivost voća od sadnje do uroda. To će, smatra on, biti još jedan od pouzdanih argumenata za odabrati hrvatsko. Osim toga, kaže on, nužno je povećati domaću proizvodnju voća te okrupniti proizvodnju.

Od polja do stola za pola dana

Slično govori i predsjednik Croatiastočara, Branko Bobetić. Croatiastoičar je udruženje srednjih i velikih tvrtki koje se bave uzgojem stoke i peradi te proizvodnjom mesa, mesnih i mliječnih proizvoda i jaja. On pozdravlja inicijativu trgovaca za boljom i obimnijom suradnjom s domaćim proizvođačima te naglašava kako je takva praksa u zemljama EU već odavno prisutna. Interes je, kaže, obostran, a profitiraju svi u lancu. Što se tiče potrošača, izborom domaćeg mogu biti sigurni da biraju kvalitetnije jer naša je proizvodnja mesa, mlijeka i jaja na visokom nivou iz raznih razloga. “Zbog načina proizvodnje, sljedivosti, vlastitog uzgoja stočne hrane, manje upotrebe pesticida i insekticida, zbog kratkog lanca dostave od polja do stola domaća je hrana svježija, kvalitetnija i nutritivno vrjednija, a to je neprocjenjivo”, kaže Bobetić i navodi kako, primjerice, perad od farme do polica dućana stiže i za pola dana, svinje dan kasnije, a tako i govedina. No, kao i kod voća, i kod domaćeg je mesa problem samodostatnost jer goveđeg mesa, primjerice, proizvedemo 70 posto za svoje potrebe, svinjetine 60 posto, a mlijeka manje od 50 posto. I to je ono što treba mijenjati.

Ribari trebaju suradnju s trgovcima

A kako je korona kriza utjecala na ribarstvo? Predsjednik Udruge Ribarska solidarnost, nekadašnji saborski zastupnik Petar Bobetić ističe kako je ribarima znatno smanjeno tržište, a manevarski prostor baš i nemaju. “Hrvatski ribari većinu ulova plasiraju na tržište Italije, Španjolske, Japan, a sada je sve stalo. Ribari nisu imali izbora, morali su se snaći te su krenuli s dostavom na adresu ili s direktnom prodajom na ribarskim brodovima”, govori Bobetić i dodaje kako se, srećom, tijekom prošle godine dogodio pomak u suradnji s trgovačkim lancima, ali to još uvijek nije u dovoljnoj količini u kojoj bi to moglo i trebalo biti. Konzum je, veli, krenuo prvi. “Uz dobru organizaciju trgovačkih lanaca škampi ulovljene dan prije, mogu sljedeće jutro mogu biti u trgovinama diljem Hrvatske. Kratak rok isporuke, svježina, kvaliteta, slijedivost, to je ono što treba biti glavni kriterij kada se bira proizvod. Osim toga, kada se kupuje hrvatsko, benefit je i ekonomski jer novac cirkulira unutar države”, kaže Bobetić.

Domaća hrana ima više hranjivih tvari

A što kažu nutricionisti? Novonastala situacija nam je omogućila da u znatno većoj količini kupujemo od lokalnih poljoprivrednika i proizvođača hrane što sa sobom nosi brojne pozitivne učinke, misli nutricionistica Sandra Krstev Barać. “Osim ekonomskih blagodati za zajednicu i pozitivnog utjecaja na okoliš, oslanjanje na lokalne proizvođače nosi sa sobom i nutritivne blagodati. Lokalno uzgojena hrana, u pravilu je svježija, a to znači i da ima više hranjivih tvari, osobito kada je u pitanju voće i povrće. Naime, kupite li primjerice lokalno uzgojenu voćku, veća je mogućnost da je ubrana na vrhuncu svoje zrelosti (kada je i nutritivna vrijednost najveća), budući da joj ne slijedi dugi transport. Uvezeno voće se, s druge strane, ubire dok još nije zrelo kako bi ‘preživjelo’ put do polica trgovine bez da se pokvari. Svjetlo, promjena u temperaturi, dugo skladištenje, kao i korištenje kemikalija za održanje njihove svježine – sve to umanjuje nutritivnu vrijednost hrane. Stoga je nutricionistička preporuka što više jesti lokalno uzgojene namirnice i to kada je njihova sezona”, naglasila je ona.