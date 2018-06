Na ljetnom suncu ovih dana dozrijeva bobičasto voće. Možda je to mnogima prilično nebitan podatak, ali stanovnicima podravskog sela Molve jedan je od životno važnijih. Naime, upravo ondje uz rijeku Dravu nalazi se jedna od većih hrvatskih plantaža malina, jagoda, ribizla, ogrozda, kupina, aronije i goji bobica. Sve su te bobice, istina, male, ali zato posao s njima može biti prilično velik. Upravo to pokazuje primjer OPG-a Ivančan koji 14 godina strastveno i predano vodi Zdravko Ivančan. Posjetili smo ga u njegovu carstvu kraj Koprivnice, gdje i zrak miriše tako slatko i sočno. Zanimalo nas je kako se zapravo odlučio baviti ovim poslom i, naravno, pitali ga zašto baš od sveg bobičastog voća najviše voli maline.

“Sve je počelo 2004. kada sam magistrirao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Mogao sam birati između ponuđenog posla na fakultetu ili povratka u Podravinu i donio sam odluku – vraćam se kući. Ljubav prema Molvama i životu i radu u očuvanom okolišu je prevagnula”, kaže 39-godišnji Zdravko Ivančan koji se uzgojem malina odlučio baviti zbog idealnih klimatskih uvjeta, lagane pjeskovite zemlje i mnogo sunca koji daju izuzetnu kvalitetu proizvoda. “Uvijek sam htio i dokazati da uobičajenu ratarsko-stočarsku proizvodnju može zamijeniti mnogo dohodovnija proizvodnja malina, ali uz puno više uloženog znanja i rada. Proizvodnja mi je tada bila izazov, a maline tim više jer ih nitko nije uzgajao u našem kraju”, kaže.

Očito da je tada 25-godišnji Zdravko Ivančan donio vrlo, vrlo mudru odluku. Danas sa suprugom Mirjanom vodi OPG Ivančan čiji se nasadi bobičastog voća prostiru na 20 hektara zemlje, a godišnje ga proizvede oko 50 tona – od čega 15 tona malina.

OPG Ivančan godišnje proizvede 50 tona bobičastog voća, od čega 15 tona malina

“U Kaufland plasiramo većinu naših proizvoda – bobičastog voća ekstra kvalitete. Suradnja traje već 13 godina. Na nama je samo da radimo i poštujemo visoke standarde kvalitete proizvoda koje su Kauflandovi kupci već odavno prepoznali”, napominje Zdravko Ivančan čije se gospodarstvo razlikuje od ostalih po tome što je ondje većina voća proizvedena organskom ili ekološkom proizvodnjom. Ondje se, naime, uzgajaju i krave čija je najveća svrha proizvodnja gnojiva. “Time želimo ostati što dosljedniji prirodnom načinu uzgoja voća i imati ekstra kvalitetu proizvoda po kojima smo već nadaleko poznati”, kaže Zdravko.

Osim što je bobičasto voće tako sočno i slatko, ono ima i vrlo ozbiljnu moć popravljanja zdravstvene slike ljudskog organizma. Tako su omiljene Zdravkove maline, između ostalog, bogate flavonoidima koji su, pak, prebogati antioksidansima. Zadatak flavonoida je da vežu slobodne radikale i baš se zbog toga preporučuju za jačanje imunološkog sustava, ali i kod alergijskih i upalnih simptoma. S obzirom na to da su ove crvene bobice prebogate vitaminima C, E i provitaminom A, liječnici smatraju da maline i ostalo bobičasto voće smanjuje rizik od nastajanja nekih vrsta karcinoma (želuca, jednjaka, debelog crijeva i pluća).

44 % preporučene dnevne količine vitamina C nalazi se u 100 g malina

100 g svježeg ploda maline ima otprilike 53 kalorije

Možda nije nevažno spomenuti kako su maline bogate biološki vrijednim tvarima koje ubrzavaju rad metabolizma čime utječu i na smanjenje tjelesne težine. I, da 100 grama malina ima svega 53 kalorije!

Ali kako zapravo te maline nastaju? Sudeći prema jednom radnom danu Zdravka Ivančana i ne tako jednostavno.

“Ustajem svakoga dana točno u 6. Supruga i ja uz jutarnju kavicu isplaniramo poslove toga dana na gospodarstvu: od hranjenja kravica do radova u voćnjaku tijekom dana. Radni dan traje nerijetko do 10 navečer”, priča Zdravko koji na svom OPG-u tijekom cijele godine bere maline. To mu je uspjelo pažljivim izborom sorti.

“Uzgajamo maline od najranijih sorti kao što su wilamet i tulamen te polanu i himbo top koje rode sve do mrazova u studenome. Mnogo se educiramo i ulažemo svake godine u proizvodnju kroz sadnju novih voćnjaka s novim sortama malina”, kaže Zdravko i dodaje kako berba nije jedini veliki posao oko malina. Naime, poslije berbe na jesen vrši se rezidba voćnjaka, zimska zaštita te sadnja novih voćnjaka s najnovijim sortama koje će, vjeruje, dodatno unaprijediti proizvodnju kroz nekoliko godina.

Sav taj trud i napor koji je uložio, maline su mu vratile. Zato svako jutro, uz kavicu, popije nešto dobro za svoj imunitet.

“Jako sam ponosan što proizvodimo i desertno voćno vino od malina za koje smo već dobili brojna priznanja. Bogato je željezom, vitaminom C i brojnim mineralima. Vino izuzetne boje, arome i okusa savršeno je za slabokrvne i osobe slabijeg imuniteta”, kaže Zdravko koji ima još jedan dobar plan. Uskoro će, naime, uz svježu proizvodnju bobičastog voća početi proizvoditi i bio sokove koje također planira prodavati u Kauflandu. I na kraju, zašto je zapravo Zdravko Ivančan odabrao baš uzgoj malina za svoj životni poziv? Očito zbog mnogo toga, ali i zato što mu je domaći sladoled s malinama omiljeni desert.

Sadržaj donosimo u suradnji s Kauflandom.