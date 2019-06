Proveli smo dan s klincima u Tehničkom muzeju. Ondje je službeno lansiran MAKERphone Alberta Gajšaka

MAKERphone Alberta Gajšaka, edukacijski mobilni telefon koji korisnik sastavlja posve samostalno, službeno je predstavljen u subotu 15. lipnja u Tehničkom muzeju Nikole Tesle u Zagrebu. Predstavljanje nije bilo klasično, službeno ni korporativno, nego usmjereno na djecu i ljude željne učenja.

Naime, kroz Tehnički muzej bio je postavljen mali treasure hunt, odnosno potraga za dijelovima mobitela. Klinci su bili podijeljeni u timove, najčešće u pratnji jednog roditelja. Dio timova činili su korisnici A1 usluga koji su se sa svojim klincima za sudjelovanje prijavili online, a dio timova činili su zaposlenici A1. Pred njima je bio zadatak hodati kroz Tehnički muzej i, kad bi pronašli trag, riješiti zadatak kako bi dobili jednu od komponenti mobitela. Zadaci su bili u skladu s onime što se može očekivati od sastavljanja MAKERphonea, poput lemljenja. Za svaki uspješan zadatak, klinci bi dobili po jednu ključnu komponentu mobitela, a kada su ih skupili svih pet, mogli su se uputiti prema cilju.

Klinci i roditelji su podjednako oduševljeni

Upravo su takvo traženje, sastavljanje i logično razmišljanje (uz naravno nezaobilazno lemljenje), neke od vještina koje se žele razvijati sastavljanjem MAKERPhonea. Taj mobitel je prvenstveno edukativni alat koji bi najmlađim generacijama trebao pružati posve novi oblik učenja, koji više nije ograničen samo na učenje u školi. Klince se potiče da sami istražuju, sami sastavljaju i sami programiraju mobitel kroz igru. Mobitel se isporučuje u dijelovima, pa ga klinci moraju sami sastaviti kako bi radio. Prilično smo sigurni da je ovo prvi mobitel koji neki operater prodaje a da se mora sastaviti.

Među prvim roditeljima koje smo sreli na eventu je bio izvršni urednik IT časopisa Bug Dragan Petric, koji je pratio svojeg devetogodišnjeg sina Ninu i desetogodišnjeg nećaka Marina. “Obilazili smo Tehnički muzej, ali tako da pronađemo pet dijelova potrebnih da se sastavi MAKERphone. Radi se o dosta dobroj interaktivnoj igri osmišljenoj za klince”, priča Petric.

“Kao prvo, sve što Albert radi mi je super fora. Radi se o super načinu da se kroz igru i zabavu steknu neka temeljna znanja i vještine iz STEM kategorija, poput mehanike, elektronike, nekih osnova fizike i programiranja. Mislim da je to dobar način da se djecu zainteresira za STEM. Vidim puno veći entuzijazam u ovih sat vremena što smo ovdje nego u proteklih 250 dana koliko je trajala cijela školska godina. Siguran sam da im se jako svidjelo, a i nisam im morao previše pomagati. Vidio sam da su bili jako zabavljeni i siguran sam da će im u pamćenju ostati nešto od tih zadataka što su rješavali”, zaključuje Petric.

“Bilo je super, pogotovo u rudniku. Jako smo se trudili i nekad nam je bilo teško, ali smo većinom sve napravili sami. Morali smo lemiti, tražiti neke dijelove mobitela po priči u muzeju, a morali smo i rješavati neke zadatke preko tableta u rudniku”, ispričali su Nino i Marino, te su priznali da su ipak već prije znali lemiti, pa im taj zadatak nije bio previše težak. To su, naime, naučili na Gajšakovoj ranijoj radionici.

Rješavali su zadatke bez puno muke i pomoći

Iz druge skupine djece koji su išli kroz muzej, među prvima su izašli 12-godišnji Natko Car, koji je došao u pratnji svojeg tate Darka. Muzejom i igrom bili su oduševljeni. “Nije bilo uopće teško, brzo sam prošao kroz sve. Bilo mi je jako zabavno i sve mi se jako svidjelo, od rudnika do lemljenja. Dobio sam MAKERphone ali mislim da će mi oko sastavljanja malo morati pomoći tata”, rekao je Natko. “Sin je jako raspoložen za informatiku i za STEM. Došli smo se zabaviti i nešto naučiti. Ostvarili smo cilj, zainteresirali smo se, razgovarali smo s mladim inovatorom koji je to sve pokrenuo, čestitali mu i poželjeli sreću za dalje”, nadovezao se Natkov tata Darko.

Sedmogodišnja Ena Mirko, rješavala je zadatke u pratnji roditelja, te je kao i druga djeca bez nekih većih problema svladala zadatke i zagonetke u Tehničkom muzeju. “Super mi je bilo. Nije mi bilo baš previše teško, a tata i ja smo sve riješili u 20 minuta. Skoro sve sam sama riješila”, ispričala je Ena.

I sam Gajšak je zadovoljan

U gužvi muzeja uspjeli smo uhvatiti Gajšaka, koji nam je sažeo svoje dojmove. “Danas smo u suradnji s A1 napravili jedan tip escape rooma. Osmislili smo zagonetke koje posjetitelji moraju riješiti kako bi se upoznali s dijelovima MAKERphonea koji su imali priliku i osvojiti. Ovo je prvi put u svijetu da je zapravo predstavljen MAKERphone i da je ovako, s obzirom na to da smo malo kasnili s isporukom za naš Kickstarter. A1 je dobio ekskluzivu”, kaže Gajšak.

“Mislim da smo klincima na zabavan način približili svijet tehnologije, elektronike i STEM-a. Upoznali smo ih sa sastavnim dijelovima bilo kojeg mobilnog telefona, a ujedno im malo pokazali i tehnološku kulturnu baštinu kroz izloške muzeja. Ja valjda nisam bio u Tehničkom muzeju od kada sam imao sedam godina, pa nisam uopće niti imao pojma da se ovdje toliko puno stvari promijenilo. Ostao sam zaista pozitivno iznenađen s ovime i kako je ovaj event ukupno prošao”, ističe.

“Najbitnije je da smo u suradnji s A1 danas podijelili dvadeset MAKERphoneova koje će sastaviti djeca te će imati priliku naučiti nešto novo. Ući će u svijet tehnologije zahvaljujući našim proizvodima”, zaključuje.

Isporuke MAKERphonea kreću sljedeći mjesec

“Tržište na kojem je MAKERPhone je dosta interesantno, zbog toga što još uvijek tu nema nitko jako velik da drži monopol, pa neka mala tvrtka poput nas može napraviti veliku stvar i prodati 3000 svojih proizvoda isključivo preko interneta. Mislim da je to tržište odlično za nas i da je to velika prilika. U svijetu se cijelo vrijeme mijenja situacija. Kako se sve više prepoznaje potencijal na tom tržištu, to je sve više tvrtki koje plasiraju svoje proizvode i pokušavaju uzet dio kolača”, ispričao je Gajšak.

Možemo ustvari reći da je ovo i bio neki globalni launch MAKERphonea, no Gajšak objašnjava zašto još uvijek nisu krenuli s isporukama. “Trenutno još uvijek nismo u fazi isporuke telefona jer još uvijek pripremamo sve, ali sljedeći mjesec bismo trebali početi. Tada ćemo imati i malo više mišljenja korisnika o našem mobitelu. Riješili smo većinu problema koji su nam uzrokovali kašnjenje, jer ipak ovo je mnogo kompliciraniji proizvod u odnosu na MAKERbuino pa su šanse za probleme veće”, priznaje.

Na pitanje kakva je veza između njegovog CircuitMessa i operatera A1, Gajšak je rekao da oni nisu samo odigrali ulogu distributera, već pravog partnera. “A1 je odigrao veliku ulogu u cijeloj priči oko MAKERphonea. Prvenstveno, pomogli su nam da MAKERphone lansiramo na jedan poseban način i da ga promoviramo. Uz to, dali su nam koristan feedback i savjete pri samom lansiranju, od dizajna pakiranja i proizvoda pa sve do dokumentacije koju smo morali promijeniti i staviti uz proizvod. Imali su definitivno pozitivan utjecaj i više su bili snažan partner”, kaže.

Savršeno poklapajuće filozofije

O događanju smo popričali s direktoricom odjela brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska, Marijom Jakeljić. “Suradnju s Albertom organizirali smo zato što njegov način razmišljanja i rada savršeno odgovara filozofiji koju imamo u A1, a to je da su kombinacija čovjeka i tehnologije ustvari novi oblik života. Albertov MAKERphone je ustvari i novi oblik učenja zato što na jedan interaktivan i praktičan način imaš proizvod s kojim možeš zvati ljude, igrati se, pisati ljudima poruke i sve ostalo”, kaže Jakeljić.

Na ovaj događaj, u nekom prenesenom značenju, može se gledati i kao na investiciju u budućnost. “Mi se kao kompanija svakodnevno susrećemo sa silnim mogućnostima koje STEM pruža u svrhu rješavanja raznih poslovnih izazova koje imamo. Svjesni smo toga koliki je zahtjevno pronaći kadar koji je jak u tom području. Ovo je jedna od inicijativa kojom želimo osvijestiti društvo da je zapravo nužno razvijati takve vještine od malih nogu. Digitalno doba je već stiglo i nije više u nikakvoj dalekoj budućnosti. Vrijeme je da se ustvari u potpunosti pripremimo za njega. Klinci najbrže i najlakše uče i zato to ima najviše smisla raditi s njima. Ovo je ustvari i investicija u digitalno društvo koje je već sada tu”, zaključuje Jakeljić.

STEM edukacija treba imati veći naglasak

Kao tehnološka kompanija, A1 se osjetio pozvanim poticati STEM u Hrvatskoj, koji bi trebao imati sve veći naglasak. “Ovo je super pokazatelj da učenje može biti zabavno, interaktivno i da se čak i roditelji mogu uključiti. Klinci mogu puno toga naučiti. Danas vidimo trendove na tržištu u kojima se brendovi društveno angažiraju i mi želimo poslati poruku da je tehnologija koju koristiš na pametan način ustvari jako korisna. Ona ti može život učiniti zabavnijim i jednostavnijim ili lakšim. Pokazujemo korisnicima da tehnologija može zapravo činiti život boljim, a ne samo da ju percipiramo kao scrollanje kroz društvene mreže i slično”, kaže.

“Naša uloga je da tehnologiju približimo ljudima, jer jako malo ljudi zapravo koriste sve pogodnosti koje nam tehnologija pruža. Mi želimo potaknuti ljude da koriste tehnologiju tako da im život učini sigurnijim, zabavnijim, jednostavnijim i želimo im približiti te različite proizvode i aplikacije. Stalno radimo na ovakvim projektima koji promiču tehnologiju, a sigurno ćemo ih u budućnosti imati još. Primjerice, uz MAKERphone, u ponudi imamo i STEMI, još jedan hrvatski projekt koji potiče STEM edukaciju kod djece. Stalno si dajemo zadatak da pronalazimo situacije u kojima korisnicima možemo približiti tehnologiju”, zaključuje Jakeljić. MAKERphone bi se u ponudi A1 trebao službeno pojaviti sljedećeg tjedna, po cijeni od 899 kuna.