Proveo sam jedan radni dan s agilnim timom A1 Hrvatska. Pokazali su mi kako su uspjeli razviti hvaljenu Moj A1 aplikaciju

Novi oblik telekoma je digitalna kompanija. Uz korisnika, u središtu svih aktivnosti u A1 Hrvatska to znači nove načine rada u obnovljenim radnim prostorima koji neodoljivo podsjećaju na Google.

S prvim danom listopada Vip je otišao u povijest, a A1 u nekoliko dana postao prepoznatljiv domaći brend. Promjena nije bila samo kozmetičke naravi. Da bi se promijenili izvana, prema korisniku, morali su se promijeniti i iznutra. Za to su se pripremali dvije godine i polako uvodili nove digitalne vještine, nove načine rada, a s njima i nova zanimanja. Kako to sada izgleda u njihovoj kompaniji doživio sam iz prve ruke. Proveo sam dan s jednim od njihovih deset agilnih timova, onim zaduženim za razvoj aplikacije Moj A1 koja je među prvim proizvodima razvijenim s novim, agilnim pristupom.

Kako se približavao 1. listopada rastao je i pritisak za četveročlani tim u kojem su product owner Iva Babić, scrum master Izabela Šerić te developeri Jozo Petrović i Damir Poljak. Prvog dana novog oblika telekoma, nova Moj A1 aplikacija morala je biti dostupna korisnicima. Da bi ponudili što bolje korisničko iskustvo i završili aplikaciju na vrijeme, primijenili su agilni pristup, metodologiju rada s kojom se poslovni procesi ubrzavaju.

MODERNI RADNI PROSTORI KAO U GOOGLEU

Umjesto nekakvog klasičnog ureda u kojem svatko sjedi za svojim računalom, ovaj agilni tim ima radni prostor tzv. kolaboracijsku sobu, u kojoj se nalazi radni stol, hrpa vreća za sjedenje, televizor i ploča na zidu. Međutim, prostorija je prepuna i samoljepljivih papirića u raznim bojama, na kojima je kratki tekst poput poruke korisnika “kako da promijenim tarifu kroz aplikaciju?” ili “želim kupiti bon za svoje dijete”. Boja papirića ima simboliku, kao i njihovo pozicioniranje na zidu. Naime, svaki predstavlja zadatak ili problem, a njegovo pozicioniranje označava u kojoj je fazi. Tim radi u kratkim intervalima u trajanju od dva tjedna koji se nazivaju sprintevi. Početak svakog sprinta započinje planiranjem kad tim iz liste zadataka, koja se naziva backlog, odabire one kojima će se baviti sljedeća dva tjedna. Takav način rada omogućava konstantne isporuke novih funkcionalnosti, jasno se zna tko što radi i pred tim se postavljaju realna očekivanja. Zanimljivo je bilo vidjeti ih na djelu, kako se product owner, scrum master i developeri dogovaraju što će raditi i preuzimaju zadatke. Uz pregledan pristup zadacima i tijeku rada, u svakom trenutku se jasno zna tko što radi i što će biti isporučeno na kraju sprinta.

KORISNIK UVIJEK U SREDIŠTU

“Agilna metodologija se sve češće koristi u razvoju softvera. Kroz ovakav način rada omogućena je kontinuirana isporuka funkcionalnosti koje su važne korisniku. Svaki sprint započinje tako da ‘prioritiziramo’ funkcionalnosti koje su se u testiranjima pokazale kao najvažnije korisnicima i za čiji razvoj postoje svi preduvjeti. Zaobilazimo tradicionalni pristup projektnom menadžmentu koji je dugotrajan i u kojem kompanije često na kraju na tržište izbace proizvod koji korisnicima uopće nije zanimljiv. Meni najdraži dio ovog načina rada je upravo veliki fokus na krajnje korisnike. Mobilna aplikacija je mnogo više od softvera – to je kanal koji razvijamo kako bismo korisnicima omogućili što bolje korisničko iskustvo i što bržu i kvalitetniju uslugu”, objasnila je Iva Babić, product owner razvoja Moj A1 aplikacije.

“Tim radi u kraćim vremenskim okvirima – sprintevima. Svi radimo zajedno i sudjelujemo u procesu od početka te jednaku važnost pridajemo svakoj fazi, od odabira funkcionalnosti, razvoja korisničkog iskustva do dizajna. Krajnji proizvod se konstantno testira i stalno dobivamo povratne informacije od korisnika te smo na njih spremni reagirati odmah i promijeniti smjer. Baš zbog takvog otvorenog načina razmišljanja svi učimo i rastemo kao tim, a i krajnji proizvod postaje sve bolji“, nastavila je.

KLJUČ USPJEHA JE DOBRA KOMUNIKACIJA

Agilni proces omogućava da se neki proizvod brzo razvija te da se brzo reagira na potrebe tržišta i zadovoljstvo korisnika. “Kao što danas mobiteli izlaze na tržište jako brzo, jednako tako potrebno je i da se softver brzo učini dostupnim. Cilj nam je skratiti vrijeme potrebno da od ideje dođemo do funkcionalnosti koju korisnici žele. Svaka dobra kuća mora imati dobar temelj. Uvijek težimo tome da izbacimo proizvod koji će zadovoljiti potrebe korisnika, a nakon toga se fokusiramo na to da ga nadogradimo”, pojašnjava developer Jozo Petrović.

“U cijelom procesu važno je da svi međusobno surađujemo. Važno je da poslovni dio našeg tima može analizirati zahtjeve korisnika, a zadatak developera je ponuditi rješenje koje nije komplicirano za implementaciju, a zadovoljava potrebe korisnika. U ovakvom setupu developeri mnogo bolje surađuju s poslovnom stranom i čak se zna dogoditi da i s naše strane dođe prijedlog za nove funkcionalnosti, što je znak da svi razmišljamo o krajnjem korisniku”, nastavlja Petrović.

“Sastanci, odnosno ceremonije, važan su dio agilnog načina rada. Primjerice, svaki dan imamo nešto što se zove daily standup. To je kratki dnevni sastanak u kojem je cilj informirati sve članove tima o tome što se događa i to je prilika da svatko napomene ako ga nešto sputava da bi ostvario planirano. Poanta je upravo u tome da svi znaju što trebaju raditi, a, još važnije, svatko zna što radi netko drugi. Fokus je na sadržaju, a ne na formi i upravo je to znatno poboljšalo komunikaciju”, nadovezala se Iva.

MOJ A1 APLIKACIJA ZA SAMO NEKOLIKO MJESECI

Prvi proizvod ovog agilnog tima korisnici su dobili 15. svibnja ove godine, kada su za tadašnji Vipnet lansirali novu aplikaciju Moj Vip 2.0. Nakon lansiranja, došao je novi projekt – prijelaz na A1. Upravo primjenom agilnog načina rada tim je uspio u nekoliko mjeseci razviti novu aplikaciju što uključuje nove funkcionalnosti i novi dizajn. Provedeno je detaljno testiranje koje je uključivalo više od 1800 testnih scenarija.

Sve je to koordinirala Izabela Šerić za čiji posao, scrum mastera, vjerojatno prije niste ni čuli. Jedno je to od zanimanja budućnosti koje već danas imaju u A1 Hrvatska. Uloga scrum mastera je da brine o izvršavanju zadataka, poznaje procese unutar tvrtke, kontrolira kvalitetu i brine o tome da tim bude učinkovit. Ako se tijekom sprinta pojavi prepreka koja može utjecati na rad developera, scrum master ukazuje na problem i radi sve kako bi tim mogao nastaviti sa svojim radom.

“Iva je zadužena za viziju proizvoda i za backlog, odnosno za listu zadatka koju trebamo napraviti da bismo ostvarili viziju, dok se ja brinem o tome da imamo sve potrebne resurse da bismo to i ostvarili. Pritom je jako važno da cijeli tim ima zajedničko razumijevanje cilja te da svi rade ono što bi trebali kako bismo taj cilj i ostvarili. Moglo bi se reći da je scrum master spona između businessa i developmenta i da pomaže u njihovoj boljoj komunikaciji i suradnji. Uz rad s timom, radim i s našim vendorima, u ovom slučaju Infinumom s kojim smo razvijali dio aplikacije”, objasnila je Izabela te dodala: “Prije lansiranja nove aplikacije radilo se dan i noć. Svi smo bili fokusirani na testiranje aplikacije i završne pripreme kako bi sve prošlo u najboljem redu. I u trenucima kada nije sve išlo po planu, tim je stvarno pokazao predanost. Mnogo je lakše raditi kada znaš da imaš tim na koji se možeš osloniti i menadžment koji podupire agilan način rada te pozdravlja pogreške jer nas one uče tome kako proizvod napraviti još boljim.”

Dakle, posve nova aplikacija razvijena je i objavljena u samo četiri mjeseca. Uz interni razvoj, za UX/UI dizajn i frontend development zadužen je bio poznati developerski studio Infinum. O kvaliteti aplikacije najviše govori podatak da je ona u prvih nekoliko tjedana bila prva među top aplikacijama na hrvatskom tržištu. Aplikacija je također dobila gotovo isključivo pozitivne komentare. No, tu nisu stali. Tim nastavlja dalje raditi i razvijati aplikaciju, a korisnici mogu očekivati nove funkcionalnosti i kontinuirana poboljšanja aplikacije.

Zanima vas karijera u inspirativnom radnom okruženju? Kliknite na link!