Malo tko od nas ne jede rajčice i malo tko kada ih kupuje ne želi da su domaće, s naših polja. U moru uvezenog voća i povrća, imati na jelovniku ono hrvatsko s potpisom domaćeg daje sigurnost da jedemo “pravu” rajčicu, ukusniju i zdraviju od one iz, primjerice, Turske koja je njen najveći proizvođač. Ivica Bilić, vlasnik tvrtke Ruris, već 11 godina u svojim rodnim Bošnjacima pored Županje proizvodi beef i grapolo rajčice za domaće, ali i strano tržište.

Najteže je bilo dobiti povjerenje banaka

Ruris je trenutačno među trima vodećim proizvođačima rajčice u zemlji, ima 40 zaposlenih, sigurno tržište i ozbiljne planove za širenje posla. Iako njegova poslovna priča zvuči idilično, put do uspjeha, kaže, nije bio nimalo jednostavan. “Teško je bilo započeti i sve je bio problem, iako smo imali svoju zemlju. Po struci sam agronom i to je bilo olakšavajuće, no za sve ostalo trebalo je mnogo truda, upornosti i znoja… Najteže je bilo omogućiti financiranje i dobiti povjerenje banaka. Kako smo bili početnici, u tom trenutku nije bilo moguće dobiti potporu europskih fondova jer nisu podržavali početnike”, kaže Ivica Bilić.

Zašto je rajčica zdrava?

8 cherry rajčica dnevno ili 1 čaša soka od rajčica zadovoljit će dnevnu potrebu organizma za likopenom.

Likopen je biljni pigment iz skupine karotenoida koji je zaslužan za žarko crvenu boju rajčica. Snažan je antioksidans te pomaže očuvanju zdravlja i ljepote.

Tvrtka se bavi hidroponskim uzgojem rajčica i do sada je u proizvodnju uloženo više od pet milijuna eura. Takva vrsta proizvodnje odvija se u stakleniku koji ima kontrolirane uvjete klime i navodnjavanja te prirodnu oplodnju bumbarima pa je rajčice moguće uzgajati tijekom cijele godine. Kao supstrat koristi se kokosovo vlakno što znači da se biljka uzgaja na prirodnoj podlozi. S hidroponskim uzgojem biljaka osigurava se točno potrebna količina hranjiva u određenom omjeru čime se izbjegava stres kod biljaka, postiže se brža zrioba i visoka kvaliteta proizvoda.

” Sadnice rajčice sadimo u kocke kokosova vlakna. Biljka se nalazi na metar od zemlje i posađena je u kokosove jastučiće koji zamjenjuju zemlju i daju joj većinu potrebne hrane, a ostalo dobiva preko hranidbenih cjevčica u kapljicama. Uzeli smo najbolja rješenja iz dosadašnjih praksi uzgoja u staklenicima iz inozemstva”, objašnjava gospodin Bilić i dodaje kako godišnje proizvede oko 2000 tona rajčica, a većinu od toga isporuči trgovačkim lancima, najviše Kauflandu. Usporedbe radi, jedan od najvećih europskih proizvođača rajčica, talijanski konzorcij CR, godišnje proizvede 550.000 tona rajčice na površini od 7000 hektara, zapošljava 1300 radnika, a godišnji promet doseže cifru od 270 milijuna eura.

Ruris rajčice uzgaja na više od 3,5 hektara staklenika, a ove godine planira povećati proizvodnju za još jedan hektar uz sufinanciranje EU fondova. Svoje mjesto na tržištu su, kažu, našli zahvaljujući i uspješnoj suradnji s Kauflandom.

“S Kauflandom surađujemo od 2011. godine, godišnje im isporučimo 1500 tona. Kauflandu je važno dobiti kvalitetnu domaću rajčicu, a nama je bitno što imamo sigurnog i pouzdanog partnera”, navodi Ivica Bilić. Na policama tog trgovačkog lanca više od 50% voća i povrća je s domaćih polja, surađuju s više od 60 dobavljača iz svih hrvatskih regija – od Slavonije i središnje Hrvatske preko sjeverozapadne Hrvatske i Dalmacije do Istre. U Kauflandu ističu kako proizvodnju voća i povrća s domaćim proizvođačima ugovaraju već 17 godina te da rade i s velikim i malim OPG-ovima. Prema podacima Fine, potkraj prošle godine 896 OPG-ova imalo je blokiran račun zbog ukupnog duga većeg od 422 milijuna kuna te se pokazalo da broj blokiranih i njihov dug rapidano rastu. Primjer Rurisa, koji je uspio zahvaljujući trudu i pametnom razvoju proizvodnje, ali i pronalasku sigurnog mjesta za svoj proizvod na domaćim policama, govori da se može uspjeti. Važno je samo, kaže Ivica Bilić, zasukati rukave i raditi, raditi, raditi…

Rajčice u brojkama

Više od 50% voća i povrća na policama Kauflanda iz domaće je proizvodnje.

Sadržaj donosimo u suradnji s Kauflandom.