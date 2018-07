Može se živjeti od lubenica. Ivan je, recimo, počeo s 12, sa 16 je dobio prvo zemljište, sad se širi na 150 hektara

Kada pomislimo na ljeto, osim mora i sunca, najprije se sjetimo lubenica. Sočne, mirisne, slatke i osvježavajuće prave su voćne kraljice sezone. A ako dolaze iz doline Neretve, sigurni smo da jedemo najbolje na svijetu. I to ne samo zato što su naše, nego zato što znamo da su upile najbolje od neretvanskog sunca i plodne zemlje tog kraja. Sezona lubenica je u punom jeku, a toga je itekako svjestan Ivan Bjeliš, vlasnik poduzeća AGRO-Neretva d.o.o. koje je najveći hrvatski proizvođač tog voća. Zajedno sa svojih 20-ak zaposlenih radi od jutra do mraka kako bi ubrao plodove i otpremio ih Kauflandu i drugim kupcima. Ove godine, govori Ivan, očekuje 400 vagona, odnosno 4000 tona uroda i bit će to jedna od rekordnih sezona.

S polja na police

“Sezona lubenica počinje 20. lipnja i završava 20. kolovoza, a svaki dan nas je dvadesetak u berbi. Danas ubrane, već sutra su na policama dućana dok one uvozne putuju i po 20 dana”, naglašava Ivan. S ovogodišnjom je otkupnom cijenom od 1,50 kuna po kilogramu lubenice, kaže, zadovoljan jedino je problem što je zbog kiše potrošnja manja nego inače. Ove je godine tog slatkog povrća iz porodice tikvi posadio na 50 hektara ili pola milijuna kvadrata, što je prilično zadivljujuća brojka.

Proizvodnja lubenica

Agro-Neretva proizvede 4000 tona lubenice godišnje i najveći je hrvatski proizvođač

20.000 tona lubenice se godišnje proizvede u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se u sezoni proizvede oko 20 tisuća tona lubenica, pri čemu ih je više od polovice u neretvanskom kraju. No, uz naše neretvanske lubenice na policama ima i onih uvoznih iz Crne Gore, Grčke, Albanije i Makedonije. Prošle godine uvezeno je više od 15 tisuća tona lubenica u vrijednosti 31 milijun kuna, dok smo izvezli samo 2322 tone u iznosu od četiri milijuna. Uvozna konkurencija Ivana nimalo ne plaši niti smeta jer on ima sigurne i pouzdane kupce kakav je, na primjer, Kaufland, a to mu je najvažnije te namjerava širiti proizvodnju.

Na polju od 12. godine

A taj se skroman i vrijedan 33-godišnjak poljoprivredom počeo baviti sa samo 12 godina. Zemlju je zavolio uz oca Dražena od kojeg je preuzeo posao. Već sa 16 je dobio svoje prvo zemljište, sa 18 vozio kamione, a sada planira kako će proširiti sadnju na 150 hektara i kako nakon sezone lubenica dolazi sezona sadnje kupusnjača, potom mandarine, jagode…

U posljednjih sedam, osam godina u razvoj proizvodnje uložio je 20-ak milijuna kuna, ima najmoderniju tehnologiju, osam traktora od kojih svaki vrijedi po 100.000 eura te planira gradnju hladnjače u Opuzenu koja će služiti njemu, ali i svim proizvođačima iz kraja.

Porijeklo lubenica

Lubenica potječe iz Južne Afrike, odakle se proširila u Egipat, na Mediteran te Kinu

Gradi skladište u Opuzenu

“U postupku smo izgradnje skladišta koje će koštati oko pet milijuna eura, a gradimo u suradnji s EU fondovima. No ne stajemo samo tu, i dalje razvijamo nove vidove proizvodnje, uvodimo novu tehnologiju, primjenjujemo iskustva s europskih specijaliziranih sajmova”, navodi Ivan i dodaje kako je šteta ne iskoristiti sve blagodati izuzetno plodnog neretvanskog tla. I zato mu, kaže, nije problem raditi i po 15 sati dnevno kada treba, živjeti za zemlju, truditi se i ulagati cijelog sebe u to što radi. Uspjeti se može, ali ako se ne radi samo radi uspjeha već zbog ljubavi prema zemlji.

Lubenica – zdrav i lagan obrok

100 grama lubenice sadrži samo 30 kalorija

Lubenica je savršeno ljetno osvježenje prepuno vitamina, minerala, dijetnih vlakana, likopena i beta-karotena

Od zemlje se može živjeti

Ideja i prilika za širenje posla je mnogo, kao i prilika za izvoz u brojne europske zemlje te bi, govori Ivan, mogli obrađivati i 200 hektara zemljišta raznoraznim kulturama. “Posla ima mnogo i kod nas nema praznog hoda. Čim prođe sezona lubenica krećemo u sadnju dva milijuna kupusnjača, a potom dolazi berba mandarina. Mi ih proizvedemo oko 1000 tona, a mnogo ih dospije na police Kauflanda”, ističe Ivan.

Svojim uzornim poduzećem, organizacijom rada i poslovanja, ulaganjem u tehnologiju i razmišljanjem o napretku najbolje dokazuje kako se od zemlje u dolini Neretve može itekako dobro živjeti te nema potrebe bježati od zemlje, kukati i sreću tražiti u Irskoj, Njemačkoj ili drugdje.

Sadržaj donosimo u suradnji s Kauflandom.