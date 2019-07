Spremate se s ljubimcem na ljetovanje? Znamo kako da putovanje bude bezbrižno

Dolaskom sezone godišnjih odmora pred brojnim je vlasnicima pasa dilema kako ljetne vrućine i odlazak na ljetovanje ljubimcima učiniti što manje stresnima. Zna li se da u Hrvatskoj ima 350.000 registriranih pasa te da 41 posto kućanstava, prema podacima GfK Centra za istraživanje tržišta, ima barem jednog psa, jasno je da je problem poprilično velik. Za razliku od mačaka, psi teže podnose visoke temperature i dosta lako mogu postati žrtve toplotnog udara. Odbijanje hrane, povraćanje, malaksalost, povišena tjelesna temperatura te dehidracija simptomi su ove neugodne pojave. Preporuka je izbjegavanje izlaganja psa suncu od 11 do 17 sati, laganija hrana te primjerena hidratacija. Psa treba voditi u šetnju rano ujutro ili navečer, a tijekom dana najbolje je da boravi u zatvorenom i dobro rashlađenom prostoru.

Opasnost od zaraze lišmaniozom

Tijekom ljeta se povećavaju se i opasnosti od raznih infekcija kože, a i veća je mogućnost da se pas zarazi parazitima poput buha, krpelja ili crijevnih glista te da oboli od opasne bolesti lišmanioze koju prenose papatači, sitni insekti nalik komarcima. Njena rasprostranjenost naročito je velika na području Dalmacije, stoga ako s psom putujete na ljetovanje, posebno se pobrinite da je adekvatno zaštićen. Osim što se teško liječi i uočava, lišmanioza je prenosiva i na čovjeka, zbog čega je u ljetnim mjesecima, kada boravimo na moru, osobito važno obratiti pažnju na zaštitu od prijenosnika ove bolesti.

Najgore u srednjoj i južnoj Dalmaciji

Povećani limfni čvorovi, mršavljenje, smanjena osjetila, mišićna atrofija, lezije kože, gubitak dlake na glavi (osobito oko očiju), suha ljuskava koža, groznica simptomi su lišmanioze kod pasa, koja može dovesti i do uginuća životinje. Sezona papatača traje od polovice svibnja do kraja listopada i to pretežito na području Mediterana – u srednjoj i južnoj Dalmaciji, Grčkoj, na jugu Italije, Španjolske gdje ljeti najčešće odlazimo na odmor, a nažalost, lišmanioza kod pasa je sve prisutnija i u Hrvatskoj. Pas se može zaraziti lišmaniozom ugrizom zaraženog insekta papatača, no uzročnik bolesti je jednostanični parazit, bičaš Leishmania infantum, golim okom nevidljiva praživotinja, koja se u organizmu psa vrlo brzo razmnožava i uzrokuje dugotrajnu i teško izlječivu bolest. Za razliku od ljudi, kod kojih je liječenje uglavnom uspješno, lišmanioza se kod pasa najčešće i nakon dugotrajnog liječenja vraća. Upravo je zato važna prevencija, odnosno važno je spriječiti ugriz insekta koji bi psa mogao zaraziti.

Obavezno zaštitite pse

Rizik od zaraze značajno se smanjuje redovitom upotrebom proizvoda koji smanjuju mogućnost ugriza papatača kao što su ampule Advantix i ovratnik Foresto. Oni odbijaju insekte paptače time smanjujući rizik od pojave bolesti, štite psa od krpelja i buha uz samo jednu primjenu, u dodiru s djelatnim tvarima, nametnici ugibaju najčešće prije nego li ugrizu ljubimca, a vodootporni su i bez mirisa. Ampula Advantix nanosi se svaka četiri tjedna na kožu psa, a ovratnik Foresto osigurava do osam mjeseci zaštite. No, budući da niti jedna formulacija ne može garantirati potpunu zaštitu psa, savjetuje se izbjegavati duge večernje šetnje s psom te mu tijekom noći osigurati smještaj u zatvorenom prostoru. Na prozore je dobro staviti guste mreže protiv komaraca (0,4-2 mm) te tretirati okolinu insekticidom za kućnu upotrebu.

