U digitalnom svijetu pohranjivanje podataka iznimno je važno. Ovi stručnjaci znaju sve o poslovanju u oblacima

Digitalna revolucija pred svakog od nas postavlja i osobni i poslovni izazov, a najveće promjene zahvaćaju tvrtke. Trend digitalizacije utječe na sve razine poslovanja i poslovnih modela, ali i mijenja društvo. Tempo promjena nikad nije bio tako brz kao danas, a opet više nikad neće biti toliko spor, citat je kanadskog premijera Justina Trudeaua koji najbolje oslikava stanje. Tvrtke koje se digitalno transformiraju ostvaruju brži rast prihoda, trostruko veće profitne marže, a plaće u takvim tvrtkama dvostruko su više nego u nedigitaliziranim tvrtkama. Kada bi digitalizaciju poslovanja ubrzali za 10 posto, rezultati digitalne revolucije itekako bi se odrazili na gospodarsku sliku zemlje. Stručnjaci su izračunali kako bi godišnje BDP po stanovniku bio veći za 11%, odnosno 1150 eura, imali bismo 4,7 milijardi eura veći BDP, izvoz bi rastao za 200 milijuna eura, a dobili bismo više od 150.000 novih radnih mjesta.

Više od 15 milijuna kuna za Data centar

U digitalnom svijetu podaci igraju najvažniju ulogu, a da bi se mogli kvalitetno koristiti potrebna je kvalitetna IT infrastruktura. U HT-u, najvećoj telekom kompaniji u Hrvatskoj, trenda su itekako svjesni, objašnjavaju nam Jelena Flego, voditeljica grupe u odjelu za poslovni razvoj i upravljanje partnerima unutar sektora za poslovne korisnike i Andrija Šimić, ICT product manager.

„ Mi u HT-u itekako smo svjesni trenda digitalizacije i upravo stoga su razvoj Data centra i unaprjeđenje postojećih data centara najvažniji ciljevi. Ove godine uložili smo više od 15 milijuna kuna u proširenje i modernizaciju kapaciteta našeg DC-a u Selskoj, ali aktivno radimo i na unaprjeđenju postojećih usluga kolokacije i virtualnih servera te s našim strateškim partnerom Microsoftom radimo na uvođenju novih i naprednijih tehnologija“, objašnjava ona.

Data centar predstavlja veliku skupinu umreženih računalnih servera koji se koriste za daljinsko skladištenje, preradu ili distribuciju velikih količina podataka. U njemu tvrtke zakupljuju prostor za smještaj servera i smještaju svoje podatke te tako stvaraju značajne uštede u poslovanju.

HT je nedavno predstavio novi data centar u kojem, sa strateškim partnerom Microsoftom, prvi u Hrvatsku dovodi jednu od najbrže rastućih cloud platformi u svijetu – Microsoft Azure Stack, koja omogućuje istovremeni pristup najmodernijim cloud sustavima i upravljanje podacima koji ostaju u Hrvatskoj. „Uvođenjem Azure Stacka mijenjamo igru u Hrvatskoj. Za korisnike je to velik napredak jer mogu dobiti uslugu i prednosti Azure public clouda, a podaci su smješteni u Hrvatskoj, u Data Centru HT-a. Osim toga, korisnicima nudimo lokalnu podršku i prilagodbe koje ne bi mogli dobiti kada bi samostalno zakupili resurse na public cloudu. Za taj dio zaduženi su stručnjaci iz Combisa“, pojašnjava J. Flego.

Najbolji tim za poslovanje u “oblacima”

Cilj im je biti partner svim poduzećima koja žele unaprijediti svoje poslovanje i koristiti prednosti rada u cloudu te iz tog razloga grade najbolji tim stručnjaka koji će korisnicima isporučiti najbolje rješenje. ” Naši korisnici su gotovo isključivo najveće tvrtke u Republici Hrvatskoj s najzahtjevnijim standardima što se tiče fizičke i IT sigurnosti. U velikoj mjeri dolaze iz financijskog sektora, trgovine i transporta. Kod nas se kolociraju cijele infrastrukture navedenih korisnika ili dijelovi koji služe za nastavak poslovanja u slučaju havarija (disaster recovery)”, govori A. Šimić i dodaje kako je njihov najveći uspjeh što su u nekoliko godina, gledajući samostalno HT, ušli u društvo TOP 5 najvećih ICT kompanija u Hrvatskoj. “Svakoj tvrtki mi smo doista partner jer smo itekako svjesni borbe na otvorenom tržištu. Preuzimamo na sebe dio tereta i približavamo mogućnosti digitalizacije. Korisnicima osvješćujemo što sve podrazumijeva naša infrastruktura. Objašnjavamo da se sastoji od hardwarea, softwarea, mrežnog spajanja do virtualizacije, storagea, fizičke zaštite, cyber securityja. Sve je to na raspolaganju korisnicima kako bi se bezbrižno mogli posvetiti svojoj osnovnoj djelatnosti, a kompleksnosti navedenih tehnologija prepuštaju nama “, kaže.

Suradnja s tehnološkim “divovima”

Važnost ulaganja u data centar prepoznata je prošle godine te je napravljena strategija unapređenja postojećih te razvoja novih usluga.

„ Organizirali smo tim koji uključuje eksperte iz raznih područja i zajedno počeli raspisivati strategiju. Otvoreno komuniciramo sve izazove koje imamo i aktivno radimo na portfoliju našeg data centra. Svatko od nas ima znanja o nekom segmentu, te smo zajednički napravili strategiju željenog ekosustava usluga unutar DC-a“, kaže Jelena i dodaje da u radu koriste i brojne digitalne alate poput Microsoft Teamsa koji im omogućava brži i bolji rad. “Prije pet godina suradnja s tehnološkim “divovima” bila je nezamisliva, uglavnom su svoje sustave držali „zatvorenima“ za bilo koga drugoga. Danas je to potpuno drugačije pa jedan Microsoft surađuje ili bolje rečeno „otvara se“ prema jučerašnjim konkurentima”, ističe Andrije koji je u HT stigao prije sedam godina, kad se formirao ICT odjel i kada su Cloud usluge bile velika inovacija.

A što smatraju najvećim uspjehom na svom radnom mjestu? „Uspjeh je svaka usluga koju izbacimo na tržište. Tim iz prodaje snažno je uključen u naše aktivnosti i od njih često dobivamo dobre povratne informacije o potrebama naših korisnika. Kako se radi uglavnom o uslugama koje su kompleksne, proces komunikacije s korisnikom je dugotrajan i opširan. Potrebno je vrlo detaljno prepoznati potrebe, tako da često održavamo radionice i evente na koje korisnici mogu doći i poslušati više o HT uslugama“, kažu.

Hvatamo korak sa svijetom

Nova znanja, dinamičnost, stalno učenje ono su što ih najviše raduje u svakodnevnom radu, a na promjene kao konstantu u potpunosti su naviknuti. Veseli ih što hvatamo korak sa svijetom. „Hrvatska se sve brže i sve više približava svjetskim trendovima, a shodno tome raste i potreba za ljudima koji poznaju ICT usluge. Zahtjevi tržišta su sve veći, a velika je sreća što je HT nositelj novih tehnologija“, ističu. „ Kada nekome spomenete HT, prve su asocijacije mobilne tarife, MaxTV ili Internet, no, osim toga, HT je involviran u projekte Pametnih gradova, IOT i Big Date, DC usluga te razna SaaS poslovna rješenja“, ističe Jelena i dodaje kako je to kompanija u kojoj je mnogo prilika za sve koji žele biti involvirani u tehnološke promjene, razvijati vještine vođenja projekata, stjecati nova znanja. Jelena osobno neće stati dok cijela Hrvatska ne bude imala jednak pristup digitalnim tehnologijama, jer stvarati svijet boljih mogućnosti privilegija je koja joj radni dan čini ljepšim. Andrija pak želi da svaki čovjek u Hrvatskoj osjeti promjenu na bolje koju nosi digitalizacija. ” Iako zvuči patetično, ali digitalizacija je ta koja svakom pojedincu može donijeti dobrobit u trenutačno nesagledivim razmjerima i to je svijet boljih mogućnosti koji smo obećali”, ističe on.